مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

مراحل حياة الفتاة في الغرب واوروبا :

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘







1-تفرح بها امها كثيرا ولكن لا يعرف احد من اباها!!!

2-تدخل الروضه وهي لاتعرف من اباها

3-تدخل المرحله الابتدائيه وهي لاتعرف من اباها

4-تدخل المرحله المتوسطه وهي لاتعرف من اباها

5- تدخل مرحلة الثانويه والمراهقه وهي لاتعرف من اباها

6-خلال كل هذه المراحل تتنقل امها من رجل الى اخر محاولة الحصول على زوج قبل ان ينقضي قطار عمرها



7-عندما تبلغ الفتاة ال 18 سنه من عمرها تختار احد الخيارين اما ان تستمر في العيش مع امها وتدفع اجار سكن !! او تطرد من المنزل !!

8-غالبا تخرج من المنزل لانه لا تزال طالبه في الجامعه وترغب في السكن مع صديقها الحالي !!!

9-تضطر الى العمل في اي مجال مهما كان للحصول

على المال ودفع رسوم الجامعه ورسوم سكنها مع صديقها (هذا في حال انها استمرت مع صديق واحد )

10-تتعرض للتحرش يوميا وليس امامها الا خيارين اما ان تنحرف او تستمر في التنقل من سكن الى اخر ومن صديق الى اخر

11-تقوم بعض الشركات الغربيه باستغلال الكثير من الفتيات لعمل افلام اباحيه

12- تتعرض الكثير من الفتيات للاغتصاب والقتل في الشارع



♡ مراحل حياة الفتاة المسلمه و هي مسك الختام :





1-عندما تولد يفرح بها الاب والام والجد والجده

2-تدخل جميع مراحل الدراسه وهي تعيش بسعاده في كنف امها وابيها

3-تنهي دراستها وتعيش في بيت ابيها وامها معززه مكرمه

4-ياتي اليها خطيب فيقوم الاب بالبحث عنه والسؤال عن اخلاقه

5-تتزوج وتنجب وتتكرر السعاده مع ابنتها وتتكرر نفس مراحل عمرها

(ويقولون حقوق المرأه !!!!؟ ؟؟؟)

(ويقولون منغلقه لانه تغطي وجهها وتصون نفسها وتصون مجتمعها من الفتنه )



افيقوا من غلفتكم و خدعة الحريه التي يروج لها العلمانيون و الفرنكوفونيون

م.ن بتصرف