مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

مراحل حياة الفتاة في الغرب واوروبا : ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 1-تفرح بها امها كثيرا ولكن لا يعرف احد من اباها!!! 2-تدخل الروضه وهي لاتعرف من اباها 3-تدخل المرحله الابتدائيه وهي لاتعرف من اباها 4-تدخل المرحله المتوسطه وهي لاتعرف من اباها 5- تدخل مرحلة الثانويه والمراهقه وهي لاتعرف من اباها 6-خلال كل هذه المراحل تتنقل امها من رجل الى اخر محاولة الحصول على زوج قبل ان ينقضي قطار عمرها 7-عندما تبلغ الفتاة ال 18 سنه من عمرها تختار احد الخيارين اما ان تستمر في العيش مع امها وتدفع اجار سكن !! او تطرد من المنزل !! 8-غالبا تخرج من المنزل لانه لا تزال طالبه في الجامعه وترغب في السكن مع صديقها الحالي !!! 9-تضطر الى العمل في اي مجال مهما كان للحصول على المال ودفع رسوم الجامعه ورسوم سكنها مع صديقها (هذا في حال انها استمرت مع صديق واحد ) 10-تتعرض للتحرش يوميا وليس امامها الا خيارين اما ان تنحرف او تستمر في التنقل من سكن الى اخر ومن صديق الى اخر 11-تقوم بعض الشركات الغربيه باستغلال الكثير من الفتيات لعمل افلام اباحيه 12- تتعرض الكثير من الفتيات للاغتصاب والقتل في الشارع ♡ مراحل حياة الفتاة المسلمه و هي مسك الختام : 1-عندما تولد يفرح بها الاب والام والجد والجده 2-تدخل جميع مراحل الدراسه وهي تعيش بسعاده في كنف امها وابيها 3-تنهي دراستها وتعيش في بيت ابيها وامها معززه مكرمه 4-ياتي اليها خطيب فيقوم الاب بالبحث عنه والسؤال عن اخلاقه 5-تتزوج وتنجب وتتكرر السعاده مع ابنتها وتتكرر نفس مراحل عمرها (ويقولون حقوق المرأه !!!!؟ ؟؟؟) (ويقولون منغلقه لانه تغطي وجهها وتصون نفسها وتصون مجتمعها من الفتنه ) افيقوا من غلفتكم و خدعة الحريه التي يروج لها العلمانيون و الفرنكوفونيون م.ن بتصرف