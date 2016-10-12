مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏12 أكتوبر 2016.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    مراحل حياة الفتاة في الغرب واوروبا :
    ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘



    1-تفرح بها امها كثيرا ولكن لا يعرف احد من اباها!!!
    2-تدخل الروضه وهي لاتعرف من اباها
    3-تدخل المرحله الابتدائيه وهي لاتعرف من اباها
    4-تدخل المرحله المتوسطه وهي لاتعرف من اباها
    5- تدخل مرحلة الثانويه والمراهقه وهي لاتعرف من اباها
    6-خلال كل هذه المراحل تتنقل امها من رجل الى اخر محاولة الحصول على زوج قبل ان ينقضي قطار عمرها

    7-عندما تبلغ الفتاة ال 18 سنه من عمرها تختار احد الخيارين اما ان تستمر في العيش مع امها وتدفع اجار سكن !! او تطرد من المنزل !!
    8-غالبا تخرج من المنزل لانه لا تزال طالبه في الجامعه وترغب في السكن مع صديقها الحالي !!!
    9-تضطر الى العمل في اي مجال مهما كان للحصول
    على المال ودفع رسوم الجامعه ورسوم سكنها مع صديقها (هذا في حال انها استمرت مع صديق واحد )
    10-تتعرض للتحرش يوميا وليس امامها الا خيارين اما ان تنحرف او تستمر في التنقل من سكن الى اخر ومن صديق الى اخر
    11-تقوم بعض الشركات الغربيه باستغلال الكثير من الفتيات لعمل افلام اباحيه
    12- تتعرض الكثير من الفتيات للاغتصاب والقتل في الشارع


    [​IMG]



    ♡ مراحل حياة الفتاة المسلمه و هي مسك الختام :


    1-عندما تولد يفرح بها الاب والام والجد والجده
    2-تدخل جميع مراحل الدراسه وهي تعيش بسعاده في كنف امها وابيها
    3-تنهي دراستها وتعيش في بيت ابيها وامها معززه مكرمه
    4-ياتي اليها خطيب فيقوم الاب بالبحث عنه والسؤال عن اخلاقه
    5-تتزوج وتنجب وتتكرر السعاده مع ابنتها وتتكرر نفس مراحل عمرها

    (ويقولون حقوق المرأه !!!!؟ ؟؟؟)
    (ويقولون منغلقه لانه تغطي وجهها وتصون نفسها وتصون مجتمعها من الفتنه )

    افيقوا من غلفتكم و خدعة الحريه التي يروج لها العلمانيون و الفرنكوفونيون
    م.ن بتصرف
     
    التعديل الأخير: ‏12 أكتوبر 2016
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    *حزن النبلاء*, ‏12 أكتوبر 2016
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    تلقى الخير عمنا ابو ندى ... على الاعتماد .. نتمنى التوفيق
     
    2 معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏13 أكتوبر 2016
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    السلام عليكم
    وما اروع تلك الفتاة المسلمة
    بورك فيك اخي على الطرح المبدع
     
    1 معجب بهذا.
    *amani*, ‏13 أكتوبر 2016
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    و فيك ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏13 أكتوبر 2016
    #4
  5. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    السلام عليكم
    الحمد لله على نعمة الاسلام
    وشتان اخي بين الفتاتين اما من يدع للتحرر فلن يمثل الا نفسه وفكره
    بارك الله فيك اخي على الموضوع الرائع
     
    2 معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏14 أكتوبر 2016
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    شكرا لك
    ليس الغرض من هذا النباح الذي يدعونه ويسمونه حقوق المرأة إلا قضاء أغراضهم الدنيئة والرخيسة
    وهم يريدون من المجتمعات أن تكون مثل الحيوانات وتبقى لهم التبعية
    ويخرجونهم ويسلخونهم من الإسلام باسم الدعوات الباطلة لكن المشكل أنهم وجدوا آذانا صاغية عند ضعاف القلوب والنفوس
    وأسأل الله أن يهدينا وأخواتنا إلى الإسلام الحقيقي
    بارك الله فيك أخ الكريم
     
    1 معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏14 أكتوبر 2016
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    الحمد لله على نعمة الإسلام فينا ...

    و فيكم بارك الله

    و اعجب من ذهاب الغيرة من بعض الرجال ... ليسمح لنساءه باعتناق هاته الافكار و الدعاوى
     
    *حزن النبلاء*, ‏14 أكتوبر 2016
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: مراحل حياة فتاة مسلمة و أخرى غربية !!

    اقبح غرض على الاطلاق .. ان ينقاد المسلمون ورااءه

    و فيكم بارك الله و جزاك الله خيرا على هذه الاضافة ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏14 أكتوبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة طرح جميل ومتكامل.
    لكن يضل الواقع غير هذا ،أرى في البلدان العربية بأم عيني ومن بينها الجزائر من البنات من تعدت وقاحتهن للبس لباس مشين امام ذويهم وتتبرج وهي خارجة وتلبس البنطال مع الخمار وتخمس على صديقها في الدراسة ،،،
    هذه اشياء بدأت في الظهور في العشر سنوات الماضي وقد أصبت بالذهول لهول ما رأيت من كوارث (حاشى لله توجد بنات الاصل وهن كثيرات)
    اتعلمين اختي الفاضلة أن هناك اسر غربية لا تسمح لبناتها باتخاذ خليل قبل الزواج ولا تسمح لابنها باحضار صديقاته الى البيت(يعني بالعامية مزيرينهم في هذا الجانب).ولا يوجد الكثير منهم.

    طبعا هذه عادات الغرب وزادو عليها وابتدعو الله يحفظ أولادهم المسلمين وننصح باتخاذ الحذر ومتابعة لباس البنات والاولاد على حد سواء منذ الصبا...
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏10 فيفري 2017
    #10
  11. Amira28

    Amira28 :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    ربي انعم على المرأة نعما كثيرا ومدلها حقوق بزااف في ديانة الاسلام ميزها بالحجاب وبزااف امور يخلو المرأه مرتاحه وممبزه ولكن بالنسبه للغربيات فانهم يرون الحجاب مذله وفي اعتقادهم ان المراه مجبره على لبسه ولكنهم لا يعرفون اننا نلبسهم محبة وليس بالاجبار. ويشوف تصرفاتنا على انها تعقيد وتصرفاتهم على انها تفتح في بالهم اللبس الشبه عاري هو التقدم والتحضر.الحمد لله على نعمة الاسلام . شكرا على الموضوع
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    Amira28, ‏24 فيفري 2017
    #11
  12. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    الحمد لله على نعمة الاسلام
    ...
     
    ميمي مرام, ‏12 ماي 2017 على 00:33
    #12