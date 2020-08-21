هل نقول للزواج التقليدي وداعا ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته ..







ما نراه اليوم في هذا الوقت عكس ما فاتنا ، ربمآ تعلمنا من التجارب الفائتة وربمـآ لا ؟







في الحقيقة ، بات موضوع الزواج اليوم في كل صفحة وفي كل مدونة وفي كل المواقع متدآول بشكل كبير .







إن الزواج هو الاطار المشروع لإقامة رابطة العلاقة بين الجنسين ، فلا شك أن كل واحد يأبه الى اقامتها بشكل صحيح بدون أي فشل .





أتوقع بشكل كبير جدآآ ان الطلاق سببه الرئيسي هو الزواج التقليدي .. وانا اقصد بهذا القول بعدم وجود حوار متكامل بين الطرفين





مما يفسح مجالا لكثير من ثغرات المشاكل الزوجية ، وأصبح هم كل شآب اليوم ' كيف يختار شريكة حياته بعناية تامة ؟ ..







هاهو اليوم كل واحد فينآ من هذا الجيل ، بين احضان مجتمع اخر غير .. يجد نفسه بين إدعاء الحضآرة أو بين العادات والتقاليد ؟







هذا هو الامر الذي يجعل كل واحد فينا في دائرة الشك والحيرة ،، فبرأيك هل تتزواج فتاة تكلمت معه بضعة كلمات فقط ؟







وهل تفضل تدخل الأمر في مثل هاته الامور بشكل تقليدي ؟ ، أم أنك تفضـل طريقة اخرى وهي الزواج العصري اليوم عن طريق التعرف







وو..و.. ومن الناحية الدينية قد يتدخل الكثير بنقده الديني على ان فترة الخطوبة هي الفترة الملائمة للتعارف ، لا اظن ذلك فالشاب في فترة الخطوبة











سيعرف نفسه انه في علاقة رسمية لا مجال للإنسحاب ،، لانه يراه حرجا في ذلك .











لا نقول ان كل العلاقات ذات الزواج التقليدي انتهت بالفشل .. انا مع الزواج التقليدي مع التريث في القرار نعم..











ولكن اتحدث عن فئة من الناس التي ترى ان الزواج التقليدي لم يعد ناجح في هذا الزمن ، اي ان الرجل اصبح يتصيد العيوب في زوجته طول فترة الارتباط











واصبح كلا الطرفان يتصيد الاخطاء في الاخر ويعلق عليها اسباب نفوره وطلاقه ... واضافة الى ان المطلق او المطلقة ( الفاشلان في علاقة الزواج التقليدي )











يفضلان في التجربة الثانية زواج عصري ،، ويبتعدا كل البعد ان ما يسمى بالزواج التقليدي .











اسئلة لمن يؤيد الزواج التقليدي :



1/ماهي الأسئلة المقترح طرحها على احد الخاطبين اثناء الرؤية الشرعية؟​





اسئلة لمن يؤيد الزواج العصري :



كيف تختار شريكة / شريك حياتك وتعلن علاقتك بشكل رسمي وبعناية تامة ؟











تقبلوا تحياتي . ⚘ ​ اسئلة لمن يؤيد الزواج العصري :كيف تختار شريكة / شريك حياتك وتعلن علاقتك بشكل رسمي وبعناية تامة ؟تقبلوا تحياتي . ⚘

2/هل تكفي تلك الاسئلة والاجوبة في اعطائك لمحة شبه تامة عن شريكتك / شريكك