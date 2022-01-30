تحضير نصوص اللغة العربية المقطع الثاني: حب الوطن

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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يسرنا أن نضع بين أيديكم تحضير نصوص مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط وفق مناهج الجيل الثاني

المقطع الثاني

نص المطاردة في مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني



نص المطاردة ص 31 من الكتاب المدرسي الجديد.

نص فهم المنطوق المطاردة للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني صفحة 31
نص فهم المنطوق المطاردة للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني

التعريف بالشاعر:
محمد ديب (1920م-2003م): هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر.

تنوعت اعماله ما بين الرواية والشعر والتاملات أهم رواياته:

ثلاثية الجزائر:
الدار الكبيرة 1952م
الحريق1954م
النول1957م
ثلاثية الشمال:
سطوح اورسول1985م
إغفاءة حواء 1989م
ثلوج المرمر1990م
حصل علي عدة جوائز لعل أهمها جائزة الفرانكفونية 1994م.

توفي في 02 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا.





أفهم النص:
لماذا احتلّ رجال الشّرطة فناء المنزل ؟ للبحث عن حميد سرّاج .
لماذا لم يتجاوب سكّان دار سبيطار مع أسئلة الشّرطة ؟ لم يريدوا إخبارهم بمكان ” السّراج ” المجاهد وتظلهروا بعدم المعرفة ـ أبد رأيك في هذا الموقف . ج : بدا السّكان متضامنين مع”السرّاج ” لأنه مجاهد وهذا برهان على تماسكهم ووحدتهم ضد المستعمر .
أحسّ رجال الشّرطة أنّ دار سبيطار أصبحت عدوّا … من أين جاء هذا الإحساس ؟ من خلال امتناعهم عن الجواب وتستّرهم عن مكان ” السّراج ” ، وكذا مجابهتم لفظيا دون أدنى خوف منهم . وأيضا عدم تأثرهم ولا خوفهم من رجال الشّرطة .
لماذا تولّت عائشة الدّفاع عن حميد السّرّاج ؟ لأنّه حسبها لم يفعل شيئا ، فهي تعرفه منذ كان يجري في الشّارع، ولم يرمنه سوء يوما ، كونه لا يؤذي حتى نملة .
ما هي المواقف التي تعكس وعي سكان دار سبيطار بالقضيّة الوطنيّة ؟ تستّرهم على ” السّرّاج ” والدفاع عنه ، وتحدّي رجال الشّرطة وعدم خوفهم منهم .


ما مضمون النّصّ ؟ الحديث عن بحث الشّرطة عن ” حميد السّرّاج ” .
من يكون ” حميد السّرّاج ” ؟ أحد أبطال الجزائر (مجاهد ثائر) .
ما موقف سكان دار سبيطار من رجال الشرطة ؟ رفضوا الإجابة على سؤالهم وقد وقف سكّان دار سبيطار وقفة رجل واحد ضدّ رجال الشّرطة الباحثين على ” السّراج ” فلزموا الصمت أبدوا تجاهلهم لسؤال الشّرطة، تضامنا مع بطلهم.
إلى من توجه الشرطة بالكلام ؟ لسكان دار سبيطار
ماذا قالوا للسكان ؟ لا تخافوا على أنفسكم فنحن ما جئنا لنؤذيكم و إنما نحن نؤدي واجبنا . في أي غرفة يوجد حميد سراج.
من أجابهم ؟ لم يجب أحد.
لماذا لم يتجاوب سكان دار سبيطار مع أسئلة الشّرطة؟ أبدِ رأيك في هذا الموقف. لم يتجاوب السكان لأنهم يعلمون أن شرطة الاستعمار ظالمة و أن حميد سراج بطلا، وعدم إجابتهم تدل على يقضتهم وحرصهم الشديد على حماية الأبطال ومساعدتهم تحت أي ظرف.
أحسّ رجال الشّرطة أنّ دار سبيطار أصبحت عدوًّا ، من أين جاء هذا الإحساس؟ من تجاهل السكان لهم وعدم الرد على أسئلتهم.
لماذا تولّت عائشة الدّفاع عن حميد سراج؟ لأنها تعلم أن حميد لم يسيء لأحد يوما.
ماهي المواقف التي تعكس وعي سكان دار السبيطار؟ تستّرهم على ” السّرّاج ” والدفاع عنه ، وتحدّي رجال الشّرطة وعدم خوفهم من الشرطة ….
الفكرة العامة :
تستر سكان دار السبيطار على “السراج” دليل على وعيهم بالقضية الوطنية.
اقتحام دار السبيطار من طرف شرطة الاستعمار بحثا عن حميد سراج وتصدي النساء لهم.
مطاردة رجال الشّرطة ” للسّرّاج “وسط تنكّر سكان دار سبيطار.
تستّر سكّان دار سبيطار على ” السّرّاج ” دليل على وعيهم بالقضيّة الوطنيّة.


الأفكار الاساسية :
الفكرة الاولى : اقتحام الشرطة لدار السبيطار بحثا عن سراج.
الفكرة الثانية : دفاع عائشة عن حميد السراج.
الفكرة الثالثة : اتحاد سكان دار سبيطار ووعيهم بالقضية الوطنية.

الفكرة الاولى : اقتحام الشرطة الفرنسية دار السبيطار بحثا عن حميد سراج.

الفكرة الثانية : عائشة تتصدى للشرطة بدفاعها عن حميد سراج.

الفكرة الثالثة : اتحاد سكان دار السبيطار ووعيهم بالقضية الوطنية.

المغزى العام من النص :
للشعب الجزائري دور كبير في نصر القضية الجزائرية
حماية الوطن مسؤولية مشتركة _ في الاتحاد قوة
حبّ الوطن شعور كامن ينمو في النّفس و يزداد لهبه في القلوب كلّما اشتدّت محن الوطن أو ابتعد المرء عنه ، فمغادرة الوطن تثير الشّجن (الهمّ والحزن) ، وفراق الاهل والخلان يوقظ الذّكريات ، ويؤدي شوق الإغتراب إلى التّعبير عن الاعتزاز بالوطن
“اذا اتحد أفراد القطيع، نام الأسد جائعا”. مثل كيني
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,904
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

النص: أرض الوطن

متابعي وزوار موقع التعليم الجزائري الأوفياء أهلا وسهلا ومرحبا بكم

يسرنا أن نضع بين أيديكم نصوص مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط وفق مناهج الجيل الثاني

نص أرض الوطن في مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني

نص أرض الوطن ص 32 من الكتاب المدرسي الجديد.



المحتويات

التعريف بالكاتب:
أفهم النص:
أثري رصيدي اللغوي:
الفكرة العامة:
الأفكار الأساسية:
المغزى العام من النص :

التعريف بالكاتب:
محمود تيمور (1894-1973 م): كاتب قصصي مصري، ولد في القاهرة في أسرة اشتهرت بالأدب؛ نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللغة العربية بمصر وحصل على جائزة الدولة للآداب سنة 1950م.
أفهم النص:
عمّ يتحدّث النّصّ؟ عن الحنين للوطن.
ماذا يمثل الوطن بالنسبة للكاتب؟ لماذا؟ الدم الذي يجري في العروق لأنه عاش وترعرع فيه.
بم شعر الكاتب حين همّ بمغادرة أرض الوطن ؟ بالأسى والشّجون …
بم أحسّ الكاتب حين أشرع بصره من الطّاق؟ بشعور وحشة وانقباض .
لماذا شعَر الكاتبُ بالوحشة و الانقباض عند مغادرة الوطن؟ لأنه أيقن أنه فصل عن الوطن.
لم يَحِنُّ الإنسان إلى وطنه ؟ لأنّه جزء منه و لن نجد مكانا مثله أو فضلا كفضله.
ماذا أيقن حينها ؟ أنّه فصل عن وطنه.
إلام يتودّد؟ إلى وطنه.
كيف فسّر الكاتب شعوره بالأسى تجاه وطنه ؟ شبّهه بإنسان بينهما نسب وقربى.
بم شبه الشاعر وطنه؟ كأنّكَ إنْسانٌ حيٌّ يجري فيِ عُروقِكَ منَ الدّمِ ما يجرِي فى عُرُوقِي.
لم بكى الكاتب؟ لأنه سيهزه الشوق والحنين للوطن.
ماهي الأسئلة التي خاطب بها الكاتب الوطن ؟ ما أنْتَ أيُّها الوطنُ؟ ومَاذَا فيكَ من سرٍّ يُهيِّجُ كَوَامنَ الشَّجَن؟ وهلْ أنتَ أوّلا وأَخِيراً إلاّ أرضٌ وماءٌ؟
هل حقا الوطن مجرد تراب وماء ؟ لا بل هو الدماء التي تسري في العروق والشخصية المتميزة عليها يتجلى الطابع الأصيل لما نحن عليه من ملامح وصفات.
ماذا اعتبر الكاتب الوطن؟ الوطن هو وهو الوطن، أختصره في قوله : ” وطني أنا … أنا وطني “.
ماذا يقع له كلمّا أراد الرحيل عنه ؟ تسيل دمعة من عينه يندى بها جفنه.
متى يلتوي قلبه وينفطر من وجد وتحنان ؟ كلّما ابتعد عن أرض وطنه.
هل يستطيع الانفصام عنه؟ لا.
بم تمتاز قبضة تراب الوطن وغَرْفَة مائه عن غيرهما ؟ يختلط في قبضة الوطن عبير النّفس، وتمتزج دماء الروح بغَرْفة الماء ، وفيهما تسكن البذرة الصّحيحة لمعالم الشّخصيّة المتميّزة ، وعليها يتجلّى الطّابع الأصيل … وسمات.
اعتبر الكاتب نفسه قطعة من وطنه ، فما علاقة هذه القطعة به؟ انفصلت عنه وستظل متعلّقة به وتفنى فيه، فقد انبثقت منه وإليه تعود.


أثري رصيدي اللغوي:
انقباض : حزن وغمّ.
أشرعت : وجّهْتُ.
أيقنت : تأكّدت.
الأسى : الحزن.
لزامك: البقاء معك.
اللحمة : النّسب والقرابة.
ما خطبك : ما شأنك.
كوامن : أحاسيس دفينة.
مشارف :أعالي.
نياط : عروق القلب.
أمراس: حِبَال.
ينفطر : ينشق.
وجْد : حُبّ.
تحنان : شوق.
انبثقت : صدرت.
انفصام : انقطاع.
الفكرة العامة:
حرقة الكاتب لفراق وطنه والإشادة بمكانته في قلبه.
مكانة الوطن وأفضاله عند الكاتب جعلت حالته تسوء على فراقه.
عاطفة حب ووفاء للوطن ، وعاطفة شوق ولهفة للرجوع إليه.
تصوير الكاتب علاقته بوطنه واشتياقه إليه وهو في ديار الغربة.
الأفكار الأساسية:
الفقرة الأولى[أشرعت … الوطن]:

بم أحسّ الكاتب حين أشرع بصره من الطّاق؟ بشعور وحشة وانقباض.
ماذا أيقن حينها ؟ أنّه فصل عن وطنه.
الفكرة الأساسيّة الأولى:
وحشة الكاتب وأساه لفراق وطنه.
نار البعد عن الوطن تكوي الكاتب.
وصف الكاتب معاناته لحظة مغادرته الوطن.
الفقرة الثانية[وطني … وسمات]:

كيف فسّر الكاتب شعوره بالأسى تجاه وطنه ؟ شبّهه بإنسان بينهما نسب وقربى.
بم شبه الشاعر وطنه؟ كأنّكَ إنْسانٌ حيٌّ يجري فيِ عُروقِكَ منَ الدّمِ ما يجرِي فى عُرُوقِي.
ماذا يقع له كلمّا أراد الرحيل عنه ؟ تسيل دمعة من عينه يندى بها جفنه.
متى يلتوي قلبه وينفطر من وجد وتحنان ؟ كلّما ابتعد عن أرض وطنه.
بم تمتاز قبضة تراب الوطن وغَرْفَة مائه عن غيرهما ؟ يختلط في قبضة الوطن عبير النّفس، وتمتزج دماء الروح بغَرْفة الماء ، وفيهما تسكن البذرة الصّحيحة لمعالم الشّخصيّة المتميّزة ، وعليها يتجلّى الطّابع الأصيل … وسمات.
الفكرة الأساسيّة الثانية:
مكانة الوطن في قلب الكاتب سرّ حزنه على فراقه.
بيان الكاتب ماهية الوطن وحقيقته في قلب المواطن.
الوطن والكاتب ، قصّة حب لا تنتهي.
الفقرة الثالثة[ما أنت … لا انفصام]:

اعتبر الكاتب نفسه قطعة من وطنه ، فما علاقة هذه القطعة به؟ انفصلت عنه وستظل متعلّقة به وتفنى فيه، فقد انبثقت منه وإليه تعود.
الفكرة الأساسيّة الثانية:

العلاقة الوطيدة بين الكاتب ووطنه .
وطنيّة الكاتب الكبيرة وراء حنينه الشّديد.
بيان الكاتب العلاقة الوطيدة والحميمية التي تربطه بوطنه.

المغزى العام من النص :
الوطن هو المكان الذي نحبه، فإن غادرته أقدامنا فقلوبنا متعلّقة به.
الوطن هو أَجمَلُ قَصِيدَةُ شِعِرٍ فِي دِيوَانِ الكَوَنِ.
الوطن هُوَ البَحرُ الذِي شَرِبتُ مِلحَهُ، وَ أكَلتُ مِن رَملِهِ.
الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه.
الوطن هُوَ الحُبُ الوَحِيدُ الخَالِي مِن الشَوَائِبِ، حُبٌ مَزرُوعٌ فِي قُلُوبِنَا، وَ لَم يصنَع.
وطني ذلك الحب الذي لايتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب.
وطني من لي بغيِرك عشقاً فأعشقهُ، ولمن أتغنى، ومن لي بغيرك شوقاً، وأشتاقُ لهُ.
وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي، وأرجوُ العفوَ، إن أنقصت قدراً، فما أنا إلّا عاشقاً حاول أن يتغنى بِحُبِ هذا الوطن.
ليس وطني دائماً على حق، ولكني لا استطيع أن أمارس حقاً حقيقياً إلا في وطني.
ليس هنالك أعذب من أرض الوطن.
علقوني على جدائل نخلة واشنقوني .. فلن أخون النخلة! هذه الأرض لي .. وكنت قديما أحب النوق راضيا وموله وطني ليس حزمة من حكايا ليس ذكرى ، وليس حقل أهلّه وطني ليس قصة أو نشيدا ليس ضوءا على سوالف فله وطني غضبة الغريب على الحزن وطفل يريد عيدا وقبله ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه .. و حقله هذه الأرض جلد عظمي وقلبي.. فوق أعشابها يطير كنحله علقوني على جدائل نخلة واشنقوني .. فلن أخون النخلة
محمود درويش









 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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النقاط
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تحضير نص من أجل حياة أفضل صفحة 36

المقطع التعلمي: حب الوطن.

الميدان: فهم المنطوق.

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

نص فهم المنطوق من أجل حياة أفضل صفحة 36 السنة الثانية متوسط الجيل الثاني


التعريف بالكاتب :

نتيجة بحث الصور عن ‫من هو محمد ديب‬‎


محمد ديب (21 يوليو 1920 في تلمسان – 2 مايو 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر.



الفكرة العامة :
تصوير الكاتب للحالة الاجتماعية المزرية التي عاشها الشعب الجزائري أثناء فترة الاستعمار والانتظار القاتل لبزوغ فجر غذ أفضل.
الافكار الاساسية :
حالة اليأس التي وصلت إليها عيني
التضحيات التي قدمها حميد سراج و أمثاله من أجل الوطن
االحرية هي الغد الأفضل
المغزى العام من النص :
الصبر مفتاح الفرج
الحرية تؤخذ ولا تعطى

 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,904
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
تحضير نص تحية العلم الوطني صفحة 37
المقطع التعلمي: حب الوطن.
الميدان: فهم المكتوب.
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

شرح القول : أي عند رؤية العلم الوطني تضطرب القلوب في نفوس الوطنيين الذين لهم غيرة و إنفة عن و طنهم


الفكرة العامة :
العلم الوطني رمز السيادة الوطنية تمتد أصالته عبر التاريخ
الافكار الاساسية :

  1. تحية اجلال وتمجيد واعتزاز يوجهها الكاتب لعلم الأوطان.
  2. العلم ولد من رحم قساوة الايام وترعرع في ظل الإتحاد بين مختلف فئات الشعب .
  3. تصوير الكاتب التحام الصفوف ومسارعة الشعب للذود عن الوطن.
  4. الوعد الذي قطعه الكاتب بالتضحية من أجل العلم باعتباره رمز من رموز السيادة.
المغزى العام من النص :
  • العلم رمز العزة والكرامة والسيادة .
  • العلم شعار الوطنية لكل دولة لذا يجب تعزيز مكانته في عقول ونفوس الأجيال القادمة

أتذوّق نصّي:
س _ ماذا يمثل العلم الوطني؟ ج _ الوطن
س _ إلام يرمز؟ لم قدّم الكاتب التحيّة لعلم بلاده؟ ج _السيادة الوطنية
س _ ما واجب الجميع نحوه؟ ج _ التضحية من أجله
س _ ما نوع العاطفة التي تلمحها في النّصّ ؟ ج _ عاطغة اعتزاز برموز السيادة الوطنية
س _ لاحِظِ العبارة: “تلاعَبَتْ أَشِعَّةُ الشَّمسِ بألوانِ العلَم”. هل أسلوبها حقيقيّ؟ ج _ لا بل أسلوب مجازي
س _ مَنِ الذي يتلاعَبُ بالألوان في العادة؟ ج _ الرسام
س _ بمَن شَبَّهَ الكاتِبُ أشعّة الشّمس؟ ج _ الرسام
س _ هل تَمَّ ذِكرُ كُلٍّ مِنَ المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ؟ ج _ لا بل المشبه فقط
س _ ماذا نسمي المشبه والمشبه به ؟ ج _ أطراف التشبيه
س _ ماذا نسمي الصورة البيانية التي يحذف فيه أحد طرفي التشبيه ؟ ج _ الاستعارة
تذكر:
الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه. نفهم من الكلام السابق أن التشبيه لابد فيه من ذكر الطرفين الأساسين وهما (المشبه والمشبه به) فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيهاً بل يصبح استعارة
س _ في الفقرة الأخيرة أسلوب إنشائي استخرجه وبين نوعه؟ ج _ أيُّها العَلَمُ نوعه: نداء.
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,904
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

تحضير نص درس في الوطنية صفحة 41

المقطع التعلمي: حب الوطن.

الميدان: فهم المنطوق.

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

نص فهم المنطوق درس في الوطنية صفحة 41 الثانية متوسط الجيل الثاني

أسئلة الفهم:
1 ـ ما موضوع درس الأستاذ “حسن” ؟ ج : الوطنيّة .
2 ـ من هم الوطنيين الحقيقيّون ؟ ج : الذين يحبّون وطنهم ، ويعملون في سبيل إصلاحه .
3 ـما الحقيقة التي أقرّها الأستاذ في نهايةالنّصّ؟ ج :أنّ فرنسا ليست وطن الجزائريين.
4 ـ ما الدّليل على وطنيّة الأستاذ ؟ الحياة المزرية التي يعيشها سكّان ” دار سبيطار” جعلتهم يبحثون عن تغييرها بأفضل منها .



الفكرة العامة :
– سوء الأوضاع الاجتماعيّة للشعب الجزائري ونضاله الدؤوب لتحقيق العزّة .


الافكار الاساسية :

1- مفهوم الوطنية عند الأستاذ حسن .
2- كلام الأستاذ يحيّرعمر ويوصله إلى وجوب الدّفاع عن الوطن .
3- اكتشاف عمر سر أستاذه .

القيم المستفادة من النص :
– الوطن أرقى من أن يكون مجرّد شعار نتغنى به … الوطن التزام وفداء .
– أوجب الواجبات الحفاظ على سلامة الوطن .
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,904
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

تحضير نص الوطن الحبيب صفحة 42

المقطع التعلمي: حب الوطن.

الميدان: فهم المكتوب.

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني


أسئلة الفهم:
1 ـ بم يتغنى الشاعر في قصيدته ؟ ج : بوطنه الحبيب .
2 ـ ما عاطفة الشّاعر تجاه وطنه ؟ ج : عاطفة حبّ ووفاء وفداء .
3 ـ ما السبيل الأنجع للنّهوض بالوطن ؟ ج : طلب العلم .
4ـ ما الذي يملك الشّاعر؟ ج :وطنه الحبيب .
5 ـ جمع الكاتب بين متناقضين في البيت 2 ـ وضّح ذلك ـ ج :يعيش في وطنه حرّا،ولكن إذا تعلّق الأمر بوطنه كان عبدا طيعا ، يهب روحه وما ملكت يداه فداء له.
6 ـ متى يجد هداه ؟ ج : إن آنس من بلوى وطنه نارا .

شرح المفردات:
خصيب : كثير الخير ـ آنست : لاحظت ووجدت ـ بلوى : بليّة ومصيبة .
نجلي : نبدّد ونكشف ـ تنقشع : تزول ـ بائدات : زائلات لا أثرلها .
غنم : طلب ـ ربح ـ تحنو : تعطف .
الفكرة العامة:

حب الشاعر لوطنه ونصحه للشباب بطلب العلم

إقرار الشّاعر بحب وطنه وتبيينه لدور المدرسة .

الافكار الاساسية:



1ـمشاعر الحب المليئة في قلب الشاعر لوطنه
2ـ المصائب التي واجهها الشعب الجزائري ابان الاستعمار
3ـ العلم هو سيد تطور وازدهار الوطن

القيمة التربوية :

– جميل ان يموت الانسان من اجل وطنه ولكن الاجمل ان يحيى من اجل هذا الوطن

– العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العزّ والشّرف .
– العلم خير سلاح للنهوض بالوطن والارتقاء به

 
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