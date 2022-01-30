تحضير نصوص اللغة العربية المقطع الثاني: حب الوطن

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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يسرنا أن نضع بين أيديكم تحضير نصوص مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط وفق مناهج الجيل الثاني
المقطع الثاني
نص المطاردة في مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني
نص المطاردة ص 31 من الكتاب المدرسي الجديد.
نص فهم المنطوق المطاردة للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني صفحة 31
نص فهم المنطوق المطاردة للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني
التعريف بالشاعر:
محمد ديب (1920م-2003م): هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر.
تنوعت اعماله ما بين الرواية والشعر والتاملات أهم رواياته:
ثلاثية الجزائر:
الدار الكبيرة 1952م
الحريق1954م
النول1957م
ثلاثية الشمال:
سطوح اورسول1985م
إغفاءة حواء 1989م
ثلوج المرمر1990م
حصل علي عدة جوائز لعل أهمها جائزة الفرانكفونية 1994م.
توفي في 02 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا.
أفهم النص:
لماذا احتلّ رجال الشّرطة فناء المنزل ؟ للبحث عن حميد سرّاج .
لماذا لم يتجاوب سكّان دار سبيطار مع أسئلة الشّرطة ؟ لم يريدوا إخبارهم بمكان ” السّراج ” المجاهد وتظلهروا بعدم المعرفة ـ أبد رأيك في هذا الموقف . ج : بدا السّكان متضامنين مع”السرّاج ” لأنه مجاهد وهذا برهان على تماسكهم ووحدتهم ضد المستعمر .
أحسّ رجال الشّرطة أنّ دار سبيطار أصبحت عدوّا … من أين جاء هذا الإحساس ؟ من خلال امتناعهم عن الجواب وتستّرهم عن مكان ” السّراج ” ، وكذا مجابهتم لفظيا دون أدنى خوف منهم . وأيضا عدم تأثرهم ولا خوفهم من رجال الشّرطة .
لماذا تولّت عائشة الدّفاع عن حميد السّرّاج ؟ لأنّه حسبها لم يفعل شيئا ، فهي تعرفه منذ كان يجري في الشّارع، ولم يرمنه سوء يوما ، كونه لا يؤذي حتى نملة .
ما هي المواقف التي تعكس وعي سكان دار سبيطار بالقضيّة الوطنيّة ؟ تستّرهم على ” السّرّاج ” والدفاع عنه ، وتحدّي رجال الشّرطة وعدم خوفهم منهم .
ما مضمون النّصّ ؟ الحديث عن بحث الشّرطة عن ” حميد السّرّاج ” .
من يكون ” حميد السّرّاج ” ؟ أحد أبطال الجزائر (مجاهد ثائر) .
ما موقف سكان دار سبيطار من رجال الشرطة ؟ رفضوا الإجابة على سؤالهم وقد وقف سكّان دار سبيطار وقفة رجل واحد ضدّ رجال الشّرطة الباحثين على ” السّراج ” فلزموا الصمت أبدوا تجاهلهم لسؤال الشّرطة، تضامنا مع بطلهم.
إلى من توجه الشرطة بالكلام ؟ لسكان دار سبيطار
ماذا قالوا للسكان ؟ لا تخافوا على أنفسكم فنحن ما جئنا لنؤذيكم و إنما نحن نؤدي واجبنا . في أي غرفة يوجد حميد سراج.
من أجابهم ؟ لم يجب أحد.
لماذا لم يتجاوب سكان دار سبيطار مع أسئلة الشّرطة؟ أبدِ رأيك في هذا الموقف. لم يتجاوب السكان لأنهم يعلمون أن شرطة الاستعمار ظالمة و أن حميد سراج بطلا، وعدم إجابتهم تدل على يقضتهم وحرصهم الشديد على حماية الأبطال ومساعدتهم تحت أي ظرف.
أحسّ رجال الشّرطة أنّ دار سبيطار أصبحت عدوًّا ، من أين جاء هذا الإحساس؟ من تجاهل السكان لهم وعدم الرد على أسئلتهم.
لماذا تولّت عائشة الدّفاع عن حميد سراج؟ لأنها تعلم أن حميد لم يسيء لأحد يوما.
ماهي المواقف التي تعكس وعي سكان دار السبيطار؟ تستّرهم على ” السّرّاج ” والدفاع عنه ، وتحدّي رجال الشّرطة وعدم خوفهم من الشرطة ….
الفكرة العامة :
تستر سكان دار السبيطار على “السراج” دليل على وعيهم بالقضية الوطنية.
اقتحام دار السبيطار من طرف شرطة الاستعمار بحثا عن حميد سراج وتصدي النساء لهم.
مطاردة رجال الشّرطة ” للسّرّاج “وسط تنكّر سكان دار سبيطار.
تستّر سكّان دار سبيطار على ” السّرّاج ” دليل على وعيهم بالقضيّة الوطنيّة.
الأفكار الاساسية :
الفكرة الاولى : اقتحام الشرطة لدار السبيطار بحثا عن سراج.
الفكرة الثانية : دفاع عائشة عن حميد السراج.
الفكرة الثالثة : اتحاد سكان دار سبيطار ووعيهم بالقضية الوطنية.
الفكرة الاولى : اقتحام الشرطة الفرنسية دار السبيطار بحثا عن حميد سراج.
الفكرة الثانية : عائشة تتصدى للشرطة بدفاعها عن حميد سراج.
الفكرة الثالثة : اتحاد سكان دار السبيطار ووعيهم بالقضية الوطنية.
المغزى العام من النص :
للشعب الجزائري دور كبير في نصر القضية الجزائرية
حماية الوطن مسؤولية مشتركة _ في الاتحاد قوة
حبّ الوطن شعور كامن ينمو في النّفس و يزداد لهبه في القلوب كلّما اشتدّت محن الوطن أو ابتعد المرء عنه ، فمغادرة الوطن تثير الشّجن (الهمّ والحزن) ، وفراق الاهل والخلان يوقظ الذّكريات ، ويؤدي شوق الإغتراب إلى التّعبير عن الاعتزاز بالوطن
“اذا اتحد أفراد القطيع، نام الأسد جائعا”. مثل كيني