عادات سيئة تؤدي إلى الأرق

السلام عليكم



كثيرةٌ هي العادات السيئة التي نقوم بها دون علمنا بمدى ضررها على اجسامنا وعلى راحتنا التي تؤدي بنا الى الأرق وقلة النوم مثلاً، وجميعنا نعلم أن النوم يساهم في الحصول على طلةٍ جذابة للمرأة، وغالبًا ما تلقي المرأة اللوم على أطفالها الصغار أو تعبها المفرط أو اضطرارها إلى الاستيقاظ باكرًا إلى عملها وما شابه، إلا أن هناك عديدًا من الأخطاء الشائعة التي تقع النساء ضحيتها، فيخسرن النوم الهانئ الذي تنعكس سلبياته على بقية النهار وعلى العلاقة الأسرية، ومن هذه الأخطاء:



1- مشاهدة التلفزيون قبل النوم: يخدع الضوء الخافت الصادر من شاشة التلفزيون أو جهاز الكومبيوتر الدماغ بأن موعد النوم لم يحن بعد، لذلك يعاني المرء من عدم النوم سريعًا بعد ساعاتٍ من التعرض لهذه الأشعة.



2- تفقد الوقت: ابتعدي عن تفقد الوقت كلما استيقظتي خلال الليل لتتخلصي من التوتر الناتج عن معرفة كم من الوقت تبقى لك قبل أن تستيقظي وتبدأي واجبات النهار المقبل، وابعدي الساعة عن سريرك وانتظري أن يدق المنبه في موعده المحدد.



3- التحدث على الهاتف: أثبتت دراسة أن التحدث على الهاتف مطولاً قبل موعد النوم يقلل نسبة النوم العميق خلال مراحل النوم المتعددة وهي أهم مراحل السبات.



4- ترك الأضواء: تزعج الأضواء الصادرة عن الهواتف المحمولة والساعات المضيئة والأنوار الخفيفة معدلات إفراز هورمون "ميلاتونين" المسؤول عن السبات العميق.



5- تناول الكافيين: سواءً من الشاي أم القهوة أو حتى المشروبات الغازية، اذ ينصح الأطباء بالامتناع عن المشروبات المنبهة قبل 8 ساعاتٍ من النوم نظرًا لبقاء مادة الكافيين لمدةٍ طويلةٍ في الجسم.



6- التدخين: تبين أن معدل النشاط الدماغي عند المدخنين أثناء النوم أعلى بكثيرٍ من غير المدخنين، مما يجعل مزاجهم سيئًا عند الصباح، لذلك إن كنت من المدخنين امتنع عن تنفيخ سيجارتك (أو الشيشة) قبل 4 ساعات من وضع رأسك على وسادتك.



7- ملابس النوم الضيقة: تؤثر سلبًا على إفراز هورمون "ميلاتونين"، ومن ثم عمق النوم، كما أنها تتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم وهو عكس المطلوب تمامًا.



8- النوم على البطن: ابتعدي عن النوم على بطنك اذ انه مضر ومزعج والجئي الى النوم على جنبك الأيمن.



قدمنا لكِ سيدتي أهم 8 عاداتٍ سيئةٍ قد نقوم بها كل يوم دون العلم بمدى أضرارها، تجنبيها واستبدليها بأفعالٍ صحية لتبقي دائماً متألقة ونشيطة.



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