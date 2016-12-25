سوفلي لطاجين الحلو

الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه

الُلُُه يَبّارَكِ

ٌخرَجْلُكِ شِبّابّ وَيَبّانَ بّنَيَنَ

تْسِلُمٌ ايَدِكِ ​