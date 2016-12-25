سوفلي لطاجين الحلو

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016.

  1. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    من لوازم تحضيراتي العمره
    حضرت هذا السوفلي وحطيته في المجمد يقدم مع طاجين الحلو
    المقادير
    مغرف زبده
    نصف كأس سكر
    نصف كأس حليب
    مغرف ونصف فرينه
    1خماره
    3بيض
    فرصه ملح
    طريقة التحضير
    خذي كسروه حطي فيها الزبدة حليب والسكر الفرينه والكوكا وخلطي ثم حطيهم على النار حتي ثقال
    زيدي الخمارة
    [​IMG]
    طلعي بياض البيض مع قرصه ملح ثلج ثم خلطي الخليط وهو ساخن مع بياض البيض غير بشويه يعني من فوق لتحت
    [​IMG]
    ثم حطيه في لمول المدهونين بالزبدة
    [​IMG]

    وطيبته وهذا الشكل النهائي
    [​IMG]
    يستعمل مع الحلو تحطيه في السيرو
    الطبق النهائي ان شاء الله كي نرجع من العمره
     
    سكون الفجر, ثقتي بنفسي سر سعادتي, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    ya3tik saha
    w ed3ilna m3ek fel omra
    rabi ywefe9 nchallah
     
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    GI Joe, ‏25 ديسمبر 2016
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الُلُُه يَبّارَكِ
    ٌخرَجْلُكِ شِبّابّ وَيَبّانَ بّنَيَنَ
    تْسِلُمٌ ايَدِكِ
     
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    yaso ياسمين, ‏25 ديسمبر 2016
    #3
  4. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    يعطيك صحة خالتوو
    ربي يبارك
     
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    مشاغب, ‏25 ديسمبر 2016
    #4
  5. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    البليدة
    الله يبارك خالتيتوا
    الله الله متنسايناش بدعوة معاك
    الله يوفق
     
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    LINA NONA, ‏25 ديسمبر 2016
    #5
  6. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016
    #6
  7. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    وعليكم السلام
    الله يسلمك حبيبتي هذا من ذوقك
     
    Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016
    #7
  8. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    يبارك فيك وليدي مشكور على الرد
     
    Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016
    #8
  9. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    إنشاء الله بنتي
    مشكوره على الرد
     
    Oum Loukmane, ‏25 ديسمبر 2016
    #9
  10. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي
    خرجولك روووعة
     
    عبير الغرام, ‏25 جانفي 2017
    #10
  11. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا
     
    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #11
  12. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكي خالتي والله شكله تحفة
    تسلم ايديكي
    ريتوو صحة وهنا
     
    سكون الفجر, ‏19 فيفري 2017 على 09:05
    #12