سوفلي لطاجين الحلو

السلام عليكم من لوازم تحضيراتي العمره حضرت هذا السوفلي وحطيته في المجمد يقدم مع طاجين الحلو المقادير مغرف زبده نصف كأس سكر نصف كأس حليب مغرف ونصف فرينه 1خماره 3بيض فرصه ملح طريقة التحضير خذي كسروه حطي فيها الزبدة حليب والسكر الفرينه والكوكا وخلطي ثم حطيهم على النار حتي ثقال زيدي الخمارة طلعي بياض البيض مع قرصه ملح ثلج ثم خلطي الخليط وهو ساخن مع بياض البيض غير بشويه يعني من فوق لتحت ثم حطيه في لمول المدهونين بالزبدة وطيبته وهذا الشكل النهائي يستعمل مع الحلو تحطيه في السيرو الطبق النهائي ان شاء الله كي نرجع من العمره