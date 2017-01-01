رولي بالسلق

الموضوع في 'وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية ' نشر بواسطة Oum Loukmane, ‏24 فيفري 2017 على 14:02.

  1. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    وصفه رولي بالسلق لذيذة جدا حبيت نفيد بيها اخواتي
    1العجينه
    كاس لبن
    كاس ماء ساخن
    نصف كاس زيت
    مغرف خماره الخبز
    1خماره الحلوه
    ملعقتين خل ملح
    فرينه
    الحشو
    4مغارف زيت 3حبات جزر 2ربطات معدنوس فلفل مغرف طماطمملح فلفل
    طريقة التحضير
    حطي لبن والماء الساخن زيت خمارة الخباز خل ملح وربع كمية الفرينه وخليها تخمر
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    تركيها تخمر من بعد زيدي خمارة الحلوه ولمي بالفرينه تحصلي على عجينه مثل عجينة السفنج
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    تركيها تخمر مره اخرى
    الحشو
    قطعي السلق وفوريه
    رابي الجزر وحطيه في مقله مع الزيت ملح طماطم فلفل وقليهم زيدي السلق الفائر وحركي زيدي الجبن

    [​IMG]
    حلي العجينة بمساعدة الفرينهحليها مستطيلة وحطي الحشو على كامل العجينة ولائها مثل بسكوي رولي وقطعيها وخطها في صنيه مدهونة وتركي المسافة بين الحبه والمحبه دهنيها بصفار البيض وتركيها تخمرثم دخلتها للفرن
    [​IMG]

    [​IMG]


    وهذا هو الشكل النهائي
    [​IMG]
     
    Oum Loukmane, ‏24 فيفري 2017 على 14:02
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