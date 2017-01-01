السلام عليكم وصفه رولي بالسلق لذيذة جدا حبيت نفيد بيها اخواتي 1العجينه كاس لبن كاس ماء ساخن نصف كاس زيت مغرف خماره الخبز 1خماره الحلوه ملعقتين خل ملح فرينه الحشو 4مغارف زيت 3حبات جزر 2ربطات معدنوس فلفل مغرف طماطمملح فلفل طريقة التحضير حطي لبن والماء الساخن زيت خمارة الخباز خل ملح وربع كمية الفرينه وخليها تخمر تركيها تخمر من بعد زيدي خمارة الحلوه ولمي بالفرينه تحصلي على عجينه مثل عجينة السفنج تركيها تخمر مره اخرى الحشو قطعي السلق وفوريه رابي الجزر وحطيه في مقله مع الزيت ملح طماطم فلفل وقليهم زيدي السلق الفائر وحركي زيدي الجبن حلي العجينة بمساعدة الفرينهحليها مستطيلة وحطي الحشو على كامل العجينة ولائها مثل بسكوي رولي وقطعيها وخطها في صنيه مدهونة وتركي المسافة بين الحبه والمحبه دهنيها بصفار البيض وتركيها تخمرثم دخلتها للفرن وهذا هو الشكل النهائي