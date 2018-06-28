دونات نتاع ام وليد قوة

kamiph
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 جوان 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 26
- الإقامة
- alger
- الجنس
- أنثى
المقادير:
3 و نصف كأس فرينة
نصف كأس سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة الخبز
1 حبة بيض
2 ملعقة كبيرة مارغرين طرية
نصف ملعقة صغيرة ملح
حليب دافئ
شوكولا الغلاصاج
طريقة التحضير:
نخلط الفرينة مع السكر و الخميرة و الملح ثم نضيف المارغرين و البيض و نواصل الخليط
نيف الحليب على دفعات مع مواصلة الخلط حتى تصبح عندنا عجينة طرية
ندلك العجينة على طاولة العمل لمدة 2 الى 3 دقائق ثم نتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة
نرش طاولة العمل بالفرينة و نفتح فوقها العجينة بالحلال و نتركها سميكة قليلا
نقص حبات الدونات بالطابع او كأس مع غطاء قارورة ثم نضعهم في صينية فيها منشفة مطبخ
نغطي حبات الدونات و نتركهم يخمروا حتى يتضاعف حجمهم ثم نقليهم في زيت ساخن حتى يحمروا
نذوب شوكولا الغلاصاج فوق النار مع قليل من الماء ثم نغمس فيها وجه حبات الدونات
التزيين اختياري
آخر تعديل بواسطة المشرف: