دونات نتاع ام وليد قوة

3 و نصف كأس فرينةنصف كأس سكر1 ملعقة كبيرة خميرة الخبز1 حبة بيض2 ملعقة كبيرة مارغرين طريةنصف ملعقة صغيرة ملححليب دافئشوكولا الغلاصاجنخلط الفرينة مع السكر و الخميرة و الملح ثم نضيف المارغرين و البيض و نواصل الخليطنيف الحليب على دفعات مع مواصلة الخلط حتى تصبح عندنا عجينة طريةندلك العجينة على طاولة العمل لمدة 2 الى 3 دقائق ثم نتركها ترتاح لمدة 15 دقيقةنرش طاولة العمل بالفرينة و نفتح فوقها العجينة بالحلال و نتركها سميكة قليلانقص حبات الدونات بالطابع او كأس مع غطاء قارورة ثم نضعهم في صينية فيها منشفة مطبخنغطي حبات الدونات و نتركهم يخمروا حتى يتضاعف حجمهم ثم نقليهم في زيت ساخن حتى يحمروانذوب شوكولا الغلاصاج فوق النار مع قليل من الماء ثم نغمس فيها وجه حبات الدوناتالتزيين اختياري