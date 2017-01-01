و أنا أكتب أسألني هل يجوز أن أكذب كل هذا الكذب فلا فلسطين بلدي ولا أبي شهيد ولا حتى أخي

و

أنا أكتب وجدتني أعيش حياة أخرى في سطور أوجعتني كما أوجعت كل رصاصة أم شهيد وأخت شهيد

لربما سأقول لفلسطين أني أحببتك أكثر مما ينبغي

و

صرت أبيح لي الكذب

اعذروا أكاذيبي فلو كان الأمر بيدي لصارت واقعي



