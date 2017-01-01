أحببتك أكثر مما ينبغي !

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة حكاية قمر, ‏10 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    [​IMG]

    رصاصة تتلوها رصاصة
    و
    تراب وطني ما أنبت لهاته الرصاصات شجرا
    في
    طفولتي خيل لي أنه يوما ما ستنبت مكان تلك الرصاصات شجرة
    و
    سأقطف كل يوم رصاصات و أهديها لعدوي
    كما فعل العدو مع أبي .
    يمر الزمن طفلة ثم طفلة وفجأة امراة
    تعرف ما يكفي عن الموت والحياة
    لتتغير نظرتي فرصاصات العدو لم تعد بالنسبة لي هدية ولا صوتها كما كنت أظنه ألعاب نارية
    وصار دور أخي ليرحل عنا لكن ما ودعته مبتسمة و ما تفوهت أمي بكلمة تجعلني أصدق أكذوبة أنه ذهب وسيعود
    بل كان الكلام كله لي
    ¨صبرا أماه
    فالموت حق وابنك شهيد بجنات الخلد ¨.
    كان أخي مغوارا بمعنى الكلمة يجيد الطعن والفر لكن وعد الله حق
    حين نفذ طعنه هاته المرة ما أجاد الفر كعادته فقد لاحقته رصاصات الصهيوني واخترقت جسده واحداهن دوت بقلبه وكأنها بقلبي يا وجعي
    هكذا كان التصوير البطيء الذي تناقلته وسائل الاعلام ولكم صار بطيئا حين تناقلاته خلايا ذاكرتي
    أما
    تلك الرصاصات فقد نمت بداخلي فأنجبت لكرهي لهم كرها ولحقدي لهما حقدا لربما لم تنمو شجرة كما خيل لي وأنا صغيرة لكن نمت
    بداخلي أمازون رصاص ما وجدت المنفذ لتمزيقهم
    رصاصات عدوي كانت كعادتها تدوي كما تشاء تقصف ما تشاء و تفعل بقلوبنا ما تشاء
    و ااه ِِ
    لكم مزقتني لكن ما زادتني إلا تمنيا لشهادة فصرت أحلم بها صوتا لموكب زفافي وهي تخترق جسدي !
    وذاك الصوت المدوي كان ومازال مع الأكسجين
    كل يوم يفعل بنا ما تفعله الحياة بغيرنا يهدينا حياة مابعدها موت.
    و أنا أكتب أسألني هل يجوز أن أكذب كل هذا الكذب فلا فلسطين بلدي ولا أبي شهيد ولا حتى أخي
    و
    أنا أكتب وجدتني أعيش حياة أخرى في سطور أوجعتني كما أوجعت كل رصاصة أم شهيد وأخت شهيد
    لربما سأقول لفلسطين أني أحببتك أكثر مما ينبغي
    و
    صرت أبيح لي الكذب
    اعذروا أكاذيبي فلو كان الأمر بيدي لصارت واقعي
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 جانفي 2017
    الورد الأحمر, وائل ابن الجزائر, sanaya و 8 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏10 جانفي 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,820
    الإعجابات المتلقاة:
    2,807
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    تصوير ولا اروع لقد أجدتي الحبكه كما لو كنتي تعيشيها وتعايشيها حتى يخيّل للقاريء انك تكتبي من موقع الحدث ..
    لكن صبرا جميل والله المستعان لقد تشابه علينا البقر ولم نعد نميز عن اي احتلال ممكن نتحدث ..!
     
    حكاية قمر, فارس البوح و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    aljentel, ‏10 جانفي 2017
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    253
    الإعجابات المتلقاة:
    689
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الخير
    ذاك ما ابحث عنه ايتها المبدعة....
    وتسمينه كذبا؟؟؟؟
    تلك هي علامات الابداع حبيبتي ان تعيشي قصة غير قصتك وحياة غير حياتك وألما ليس ألمك....فتجعلي من الحرف رسالة تنم عن الألم (للأسف) لكنها تلتحف بطابع الجمال ....
    أجمل الحروف من تسافر بنا الى عالم آخر فتسرح بخيالاتنا الى الابداع فنسرق منه القليل...والكثير لصدق مشاعرنا فنصور الحكاية....ونغوص فيها لتصبح أجمل وأجمل....
    لايسعني ان اقول الا انه يحق لك الكذب لانك صدقا ابنة ووالدة وأخت...
    وان كنت بعيدة الجسد فانت قريبة القلب...
    .....
    ...ولتكذبي حكاية بقدر ما تشائين. ..يكفينا انك تبدعين وتبدعين وستبدعين. ..
     
    فارس البوح, حكاية قمر, aljentel و 1 آخرون معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏11 جانفي 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    562
    الإعجابات المتلقاة:
    867
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    جمييل .. ماهو بكذبة لكنه الاحساس بوجع اخواننا فكم من قصص اريد ان ارويها ولكن من حزنها اكتفيت بقراءة من يرويها :cry:
     
    حكاية قمر, فارس البوح و aljentel معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏11 جانفي 2017
    #4
  5. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    751
    الإعجابات المتلقاة:
    1,528
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    رصاصة أصابتني في القلب
    وصفت فابلغت الوصف
    وكأن تلك الأم أمي ضمني لدمعتها حزني
    وكأن ذاك الأب أبي بكيته في مقتبل عمري
    وكأن تلك الأخت أختي من آهاتها اوهتني
    وكأني ذاك الذي لم يفر من الرصاصة أنا
    ويا ليتني كنت أنا أصابتني فقتلتني
    لم تكذبي لأن إحساسك الصادق
    أحس بهم حقيقة فعبر بالمجاز
    كعادتك حرفك المميز عنوانك
     
    حكاية قمر, فارس البوح و aljentel معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏11 جانفي 2017
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    جزيل الشكر لك
    ع قراءتك لحرفي
    نسأل الله فرجا عاجلا لاخواننا أما الاحتلال فهو اليوم بكل الأشكال يصدر لنا ونستورده بفرح
    يقصفنا ويدمرنا ونراه عبر الشاشات حتى للأسف هذا حالنا اليوم
     
    فارس البوح و aljentel معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017
    #6
  7. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    ما الابداع الا أنتم ومنكم نتعلم غاليتي
    يسعدني أنك هنا بين حروفي
    أعجبني قولك أني قريبة القلب ولكم هم بالقلب ولكم يسافر القلب لهم
    نسأل الله فرجا قريبا
    شكرا لك يا قمر ع كرم المرور
     
    قمر الوادي و فارس البوح معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017
    #7
  8. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    اروي يا أخية و سأكون باذن الله أول المنصتين لك
    يسعدني أنك وجدتي حروفي جميلة ولكم هو جميل مرورك
     
    الصحافية الساخرة و فارس البوح معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017
    #8
  9. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    ولكم أنك كلهم باحساسك الصادق والله أنهم بالقلب وكل دعاواتنا لهم
    أخي أشكر لك كرم المرور و الرد
    موفق
     
    فارس البوح و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,640
    الإعجابات المتلقاة:
    53,061
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اسمحي لي أن أخبرك شيئا من أروع ماكتب قلمكِ حتى الآن !
    لمحت صدقا هنا لمحت مشاعر فاض بها القلب فترجمت بحروف من نار
    آه عليك ياوطن
    فلسطين نستسمحك عذرا فقد خذلناك
    +
    يستحق ختم التميز
     
    قمر الوادي, فارس البوح, aljentel و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏12 جانفي 2017
    #10
  11. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    أهلا بالجميلة ^^
    ياه كل هذا كثير عليا
    جزيل الشكر لك لأنك كنت مصغية لحروفي لا قارئة لها
    و أشكرك ع الختم ويشهد الله أن مجرد قولك أنها من أجمل ما كتبت فذاك وحده وسام وختم .
    موفقة
     
    فارس البوح و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 جانفي 2017
    #11
  12. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    524
    الإعجابات المتلقاة:
    1,354
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    "نزرع بذور الرّصاص.. لنحصد حرّية الأوطان"..

    جميلة كلماتكِ وثائرة.. مشبعة بالوفاء والتضحية..
    حاشا أن توصف بالكذب..!!
    فحرفكِ صادق.. ينم عن عاطفة جياشة..
    ثائرة غيورة على الوطن.. وعلى الأمة قاطبة..
    تحمل مقتا كبيرا.. لأعداء الأمّة والوطن..
    أختي النبيلة.. حكاية قمر..
    شكرا على نبل إحساسكِ.. و جمال حروفكِ..
    حقا رسمتِ هنا.. الرّوعة والإبداع..
    سلمتِ وسلم لنا.. هذا اليراع..
    أخلص تحياتي لك.. يا فاضلة.
     
    aljentel و حكاية قمر معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏13 جانفي 2017
    #12
  13. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    من الأشياء التي أدمنتها باللمة هي ردودك ع مواضيعي ولكم أسر حين أقرأ ردك
    أخي الكريم منكم نتعلم و بكم نقتدي
    لك جزيل الشكر ع طيب ما قلت وأظن أنك تعرف ذلك الاحساس حين تقرأ الردود ع ما كتبت
    هي ترسم السعادة بقلوبنا
    أكرر شكري لك ودعواتي لك بأن يحفظك المولى
     
    aljentel و فارس البوح معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 جانفي 2017
    #13
  14. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    562
    الإعجابات المتلقاة:
    867
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    :) شكرا لك يا أخية .. يسعدني أن اقرأ كهكذا حروف حقا أبدعت ..
     
    حكاية قمر و فارس البوح معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏14 جانفي 2017
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    252
    الإعجابات المتلقاة:
    526
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم
    اختي الفاضلة كلمات تحكي عن نفسها وتنطق كما لو اننا نسمعها
    سلمت اناملك التي خطت هذه الكلمات
    تقبلي مني اختي فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏31 جانفي 2017 على 15:10
    #15
  16. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,966
    الإعجابات المتلقاة:
    19,621
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    و كنت كما لو أنني أعيشها حقا
    أشكر لك كرم مرورك وكرم تعليقك ولكم أسر بقراءة تعليقاتكم
    شكرا مرة أخرى
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏2 فيفري 2017 على 21:16
    #16
  17. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    326
    الإعجابات المتلقاة:
    950
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    راقية كلماتك
    ورائع خيالك نصك لم يكن جامدا بل كان مليئا بالأحاسيس التي نفذت لقلبي وقلب كل قارئ من دون شك
    واصلي على هذا المنوال
    فحقا قد أبدعت سلامي
     
    sanaya, ‏3 فيفري 2017 على 00:52
    #17
  18. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أفريل 2008
    المشاركات:
    5,057
    الإعجابات المتلقاة:
    6,406
    نقاط الجوائز:
    351
    من حين لأخر يبتسم الحظ وتمطر أرض الخواطر
    بغيث يروي عطش الحاضرين والحاضرات
    سأقطف كل يوم رصاصات و أهديها لعدوي
    كما فعل العدو مع أبي .
    يمر الزمن طفلة ثم طفلة وفجأة امراة
    تعرف ما يكفي عن الموت والحياة
    لتتغير نظرتي فرصاصات العدو لم تعد بالنسبة لي هدية ولا صوتها كما كنت أظنه ألعاب نارية
    وصار دور أخي ليرحل عنا لكن ما ودعته مبتسمة و ما تفوهت أمي بكلمة تجعلني أصدق أكذوبة أنه ذهب وسيعود
    بل كان الكلام كله لي
    ¨صبرا أماه
    فالموت حق وابنك شهيد بجنات الخلد ¨.


    هنا يحس المرء بانسياب الحرف الجميل

    وكأنه يتفجر من بين أصابع الساقي بنعومة فائقة

    شكرا شكرا
     
    وائل ابن الجزائر, ‏3 فيفري 2017 على 01:01
    #18
  19. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,377
    الإعجابات المتلقاة:
    10,982
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    إنه الإحساس بوجع الآخر.

    حين يصبح برقهم ضوء خروج الرصاصة من سلاحها وحين يصبح رعدهم صوت دوي خؤوج الرصاصة وحين تتحول أمطارهم إلى رصاص يباح لنا التقمص باسم العروبة وباسم الاسلام.

    كلنا فلسطين رغم أننا لسنا منها.

    كلمات جميلة بارك الله فيك أختي.
     
    الورد الأحمر, ‏3 فيفري 2017 على 01:21
    #19