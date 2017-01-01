المغرب // مصر (استمرار ام فك لعقدة 31 سنة)

توقعنا فوز المغرب



واخيرا فازت مصر



واكثر ماشد انتباهي في المباراة



الحضري 44 سنة وماشاءالله تلك اللياقة والخبرة !



الف مبارك لللفراعنة



وهل سيصمدون امام بوركينافاسو

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