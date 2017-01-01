المغرب // مصر (استمرار ام فك لعقدة 31 سنة)

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة الامين محمد, ‏27 جانفي 2017 على 15:42.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    يعتبر لقاء الربع النهائي الذي سيجمع الاشقاء
    المغرب مع مصر أهم اللقاءات بالنظر الى الحساسية التي توجد عادة في هكذا لقاءات
    بين عرب افريقيا

    و اذا رجعنا الى الدور الأول نجد ان كلاهما لم يقدم الشيء الكبير من ناحية الأداء
    الفني و التكتيكي
    و قد تأهل منتخب مصر دور ربع النهائي عقب فوزه الثمين 1-0 على غانا، الأربعاء.
    فيما تأهل المغرب عقب فوزه على كوت ديفوار بهدف نظيف
    المصريون يريدون فك عقدة دامت 31 عاما، إذ كان آخر تفوق لهم على المغاربة في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 1986 وذلك بهدف أبو زيد بمرمى بادو الزاكي.
    بينما كان آخر انتصار للمغرب سنة 2001 في تصفيات كأس العالم بهدف مصطفى دحلب

    الفريقان يمتلكان مؤهلات تجعل المتتبعين يرشحون اللقاء ان يكون نهائي قبل الأوان
    كما اوضح المتتبعون صعوبة الجزم عن الأفضلية لصالح من ستكون في هته المقابلة

    فالعنصر البشري و الفني متوفر في جهة المغاربة بأمادة من اللاعبين المحترفين
    و عنصر اللعب الجماعي و الأكاديمي في جانب المصريين

    و سيكون داخل هته المقابلة مقابلة أخرى و تنافس آ’خر بين نجمين في الكرة الايطالية
    نجم اليوفي المغربي بن عطية و نجم الذئاب روما محمد صلاح نجم مصر الأول
    [​IMG]
    و سيكون الصراع على أشده بين النجمين في دفاع المغرب و منطقة عمليات منتخب مصر
    فلمن ستكون الغلبة يا ترى

    تجدر الاشارة ان الفريقين تقابلا 27 مرة بين مواجهات الرسمية والودية، فاز فيها المغرب 14 مرة فيما اكتفى المصريين بانتصارين، مقابل 11 تعادل.
    فلمن ستكون الغلبة في لقاء لا يقبل بالقسمة على اثنين و سينتهي بغالب و مغلوب

    بقلم الامين محمد
     
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    الامين محمد, ‏27 جانفي 2017 على 15:42
    #1
  2. malak2010

    malak2010 :: عضو منتسِب ::

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    في افضلية لمصر للفوز ، اماالمنتخب المغربي حتى فنيا ضعيف بغياب لاعبيه المحترفين :حكيم زياش،سفيان بوفال ،يونس بلهندة و غيابات اخرى....
     
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    malak2010, ‏27 جانفي 2017 على 16:05
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    السلام عليكم
    يعني باينا بلي مصر التي تفوز ولكن كرة القدم منعرفوش غير في المستطيل الأخضر
    المهم أظن أن مصر تفوز والعام عامها
     
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    الفتى المغامر, ‏27 جانفي 2017 على 16:08
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    انا نرشح المغاربة للفوز
     
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    الامين محمد, ‏27 جانفي 2017 على 16:20
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    السلام عليكم
    اتوقع الفوز لمصر 2/1
     
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    habchisalaheddin, ‏27 جانفي 2017 على 18:07
    #5
  6. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تفوق مغربي بعد الأشواط الإضافية
     
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    Djamel.Dz, ‏27 جانفي 2017 على 18:26
    #6
  7. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    الكرة تلقى فيها المستحيل
    نتمى فوز للمغاربة
     
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    مشاغب, ‏27 جانفي 2017 على 20:17
    #7
  8. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    ننتظر ننتظر ونرى
     
    Abd Ellatif erti, ‏28 جانفي 2017 على 16:46
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تعتقد ان المغاربة واجدين بدنيا لمقابلة طويلة مع انه كان اضطراب في التحضيرات
     
    الامين محمد, ‏28 جانفي 2017 على 17:07
    #9
  10. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    مصر VS المغرب

    لقاء الاشقاء [​IMG][​IMG]

    ماهي توقعاتكم للقمة؟
     
    Abd Ellatif erti, ‏29 جانفي 2017 على 16:45
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أتوقع فوز المغاربة بهدف وحيد
    و اشجع المغاربة
     
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    الامين محمد, ‏29 جانفي 2017 على 17:01
    #11
  12. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    انا اتوقع ضربات الترجيح وصعود مصر
     
    Abd Ellatif erti, ‏29 جانفي 2017 على 17:08
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    توقعنا فوز المغرب

    واخيرا فازت مصر

    واكثر ماشد انتباهي في المباراة

    الحضري 44 سنة وماشاءالله تلك اللياقة والخبرة !

    الف مبارك لللفراعنة

    وهل سيصمدون امام بوركينافاسو
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2017 على 01:27
    #13
  14. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    راه يقلوو بلي يدير السحر والشعوذة
     
    Abd Ellatif erti, ‏30 جانفي 2017 على 22:26
    #14