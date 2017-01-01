إشرحوا لي مادا حصل معي أنا في حيرة !!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الشك بداية لفقدان الثقة وفقدان الثقة بداية وصول أي علاقة إلى الهاوية.



طالما زوجك اختارك من بين النساء فلا تسمعي لهذه الشكوك التي تنتابك.



بيدك أن تحافظي على زوجك وبيدك أيضا أن تضيعيه من بين يدك وهذا حسب تصرفك وسلولكك معه. كوني أذكى من التدقيق في أمور كهذه. أن تنزعجي من موضوع الفايسبوك أمر لك الحق فيه لكن أن ينتقل شكك من حكاية الأنثى القبائلية إلى حكاية موضوعك عن القبائل وربط البنت بالموضوع فهذه نقطة قد تحتسب ضدك خصوصا إذا جعلت زوجك يحس بهذا فالرجل لا يحب المرأة التي تشكك كثيرا فيه فتشعره أنه غير أهل لثقتها وينفر من المرأة التي تغار بشدة فالأصل في الغيرة بين الزوجين الاعتدال وما زاد عنه يعتبر إزعاج.



ضعي نفسك مكانه وتخيلي أنه يشاهد مشاركاتك هنا وردودك ويعلق عن كل كلمة كتبتها هنا وعن كل رد من جنس ذكر في موضوعك ويشكك فيك ألن يزعجك هذا! تخيلي أنه يشكك في كل ما تفعلينه ألن يضيق بك المنزل والمعيشة معه؟



نفس الشيء بالنسبة له والمرأة الذكية هي من تعالج مثل هذه الأمور بطريقة أذكى من المواجهة أو من فضح نفسها بأنها تشك فيه أو لا تثق به.



أعتقد أن مشكلتك أختي في نفسيتك والإكثار من المراقبة والتعقب هو ما يضعك في هذه الحالة فأحيانا لا يجب علينا معرفة أمور وأحيانا لا يجب علينا التدقيق في أمور.



من حقك الانتباه إلى زوجك لكن ليس من حقك تنغيص حياته وتذكري أنه حتى بين الزوجين لابد أن تكون هناك مساحة من الخصوصية سواء لك أو له.



قللي من التشكيك والمراقبة وتتبع ما يفعله وستجدين أن نفسيتك تتحسن أكثر.



ملاحظة: مناقشة زوجك للإناث في مواضيع على مواقع التواصل أو المنتديات لا ينقص من حبه لك كمناقشتك للرجال هنا هل جعلت حبك له ينقص؟ هذا ما أحببت قوله في موضوعك الآخر.



نصيحة: تعاملي مع هذه التفاصيل بروية وبأعصاب هادئة لأن النرفزة تجعلنا نتصرف خطأ (أتكلم عن تعاملك مع زوجك حافظي على هدوئك حتى تستطيعي التفكير بكريقة سليمة وإيجاد حل سليم لمثل هذه التفاصيل)



بالتوفيق.

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