إشرحوا لي مادا حصل معي أنا في حيرة !!!!

السلام عليكم زوجي لم يكن يهتم بالفيسبوك ،والأن فتح واحد فقط ليكتب مواضيع فكرية، أنا لم يعجبني الحال لأن عندما تعرفت عليه غلق كل هده المواقع وهو من فعل ذلك بإرادته !! أما الأن رجع إلى الفيسبوك وأنا لا أحب الفيسبوك لأنكم تعرفون لماذا!!! حسنا، لم أقل شيئ في البداية حيث وضع صوره وأصدقائه إلا الرجال ، كانت من بين أصدقاء أصدقائه واحدة قبائلية تتكلم في السياسة والفكر أيضاً كنت أراقب زوجي إن كان سيرد عليها أو يجعلها صديقة لكنه لم يفعل ،لكن عندما بحتث كثيرا وجدت أنه قد رد عليها في وسط الردود على موضوع كتبته وكان الرد. عادي ككل الردود !!! لكن أنا لم أتحمل أن زوجي يرد على إمرأة فغضبت وقلت له :ماهدا ؟؟؟ وجعلت من الأمر مشكلة ثم قمت يحضرها من صفحته وقال لي كما تريدني و إرتحت لكن الأن وجدته كتب موضوع عن قة شخص قبائلي وهي تلك المرأة من القبائل وقال لي هي كتبت موضوع عن أنها قبائلية جدا،،،، والآن بعد أن قمت يحضرها وهو كان معي ، ما وجد إلا قصة عن شخص قبائلي يكتب عنه !!!!!بعد أن كان يكتب مواضيع الفكر وكل شيئ !!!!إدا ما رأيكم هل مازال يفكر. بها أم مادا ؟؟؟؟والقصة التي كتبها عن الشخص القبائلي هي قصة تستفز القبائلييين!!!!!! ما رأيكم في هدا ؟!؟؟؟؟ هل هو على حق أم أنا ؟؟؟؟. وأعرف أن زوجي محترم لكن الفيسبوك يؤدي إلى الهاوية كما تعلمون . اليوم تبادل المعلومات وغدا علاقات إدا مادا أفعل ؟؟؟ وهل هذا عناد من زوجي أم مادا ؟؟؟