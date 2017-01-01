إشرحوا لي مادا حصل معي أنا في حيرة !!!!

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة Lila 22, ‏1 فيفري 2017.

  1. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    زوجي لم يكن يهتم بالفيسبوك ،والأن فتح واحد فقط ليكتب مواضيع فكرية،
    أنا لم يعجبني الحال لأن عندما تعرفت عليه غلق كل هده المواقع وهو من فعل ذلك بإرادته !! أما الأن رجع إلى الفيسبوك وأنا لا أحب الفيسبوك لأنكم تعرفون لماذا!!!
    حسنا، لم أقل شيئ في البداية حيث وضع صوره وأصدقائه إلا الرجال ،
    كانت من بين أصدقاء أصدقائه واحدة قبائلية تتكلم في السياسة والفكر أيضاً كنت أراقب زوجي إن كان سيرد عليها أو يجعلها صديقة لكنه لم يفعل ،لكن عندما بحتث كثيرا وجدت أنه قد رد عليها في وسط الردود على موضوع كتبته وكان الرد. عادي ككل الردود !!!
    لكن أنا لم أتحمل أن زوجي يرد على إمرأة فغضبت وقلت له :ماهدا ؟؟؟ وجعلت من الأمر مشكلة ثم قمت يحضرها من صفحته وقال لي كما تريدني و إرتحت لكن الأن وجدته كتب موضوع عن قة شخص قبائلي وهي تلك المرأة من القبائل وقال لي هي كتبت موضوع عن أنها قبائلية جدا،،،،
    والآن بعد أن قمت يحضرها وهو كان معي ، ما وجد إلا قصة عن شخص قبائلي يكتب عنه !!!!!بعد أن كان يكتب مواضيع الفكر وكل شيئ !!!!إدا ما رأيكم هل مازال يفكر. بها أم مادا ؟؟؟؟والقصة التي كتبها عن الشخص القبائلي هي قصة تستفز القبائلييين!!!!!!
    ما رأيكم في هدا ؟!؟؟؟؟
    هل هو على حق أم أنا ؟؟؟؟. وأعرف أن زوجي محترم لكن الفيسبوك يؤدي إلى الهاوية كما تعلمون . اليوم تبادل المعلومات وغدا علاقات
    إدا مادا أفعل ؟؟؟ وهل هذا عناد من زوجي أم مادا ؟؟؟
     
    التعديل الأخير: ‏1 فيفري 2017
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    Lila 22, ‏1 فيفري 2017
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    أظن البارحة قلت في موضوع من مواضيعك
    من كثرة تتبعك لعيوبه سوف يظهر ما لا تحبيه
    وهذا راجع لخطأك أنتِ
    لا أكذب عليك اختى
    ظهرتِ لى أنت الرجل وهو المرأة
    والله أشفق على زوجك
    لا أعرفه لكن بدأت أحترمه
    من كثرة حديثك عليه
    رسمته في مخيلتى
    والله يا اختى أنتِ تفعلين في تصرفات باكستانية
    التخابر على زوجك
    تريدين نزع الشعرة من العجبن
    كوني يده إذن علميه كيف يعجن ؟
    يا سبحان الله
    أحسنى الظن في زوجك
    هذه الغيرة الزائدة فيك
    فيها خلل
    غيرتك غيمة راكبة مطر
    ترعد نهار التجسس
    أنا والله في حياتى كلها
    لم أرى عرافة على زوجها :(
    لا تخربي بيتك
    وأنعلى الشيطان



     
    التعديل الأخير: ‏1 فيفري 2017
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    العَنْقَاءُ, ‏1 فيفري 2017
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم أختي

    الآن عرفت لم كتبت ذاك الموضوع قبل قليل و شككت قليلا في هذا ..

    لا تتصنتي على زوجك ..حاولي أن تقنعيه وتتفاهمي معه أنك تغارين من أي رد يرده على أية فتاة و بلطف
    أما الشك فهو هادم لكل ثقة و إن رحلت الثقة و بقيت الشكوك تراودك فهذا الأمر يجعل علاقتكما تسوء يوما بعد يوم ليذهب الإحترام و إن ذهب الإحترام وذهبت الثقة فلربما تحدث أمور لا تحبينها وستتألمين بشدة وتمرضين

    عليك أن تعالجي كل شيء بهدوء أما أن يكون الأمر عاديا كأن يكتب على القبائليين فتشكين في الفتاة فهنا أنت تشعلين النار أكثر وأكثر

    كوني هادئة و حكيمة في تعاملاتك أختي

    ومايكون غير الخير إن شاء الله


    ملاحظة رغم أنه لا يفترض لي أن أكتب هذا الأمر هنا: في ذاك الموضوع أنا رددت عليك كذلك لأني رأيت جميع ردودك قاسية .. والدفاع لا يكون فقط على من هم أصدقاء لنا .. كما لو أنك تعرفين الأخت @الورد الأحمر لما قلت لي أني أدافع عنها فهي قادرة على ان تدافع على نفسها دون مساعدة أي أحد ..تحياتي ..
     
    Lila 22, الورد الأحمر, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2017
    #3
  4. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    شكرًا ، كان بداخلي نوع من الألم ولم أجد أين أكتبه فأردت أن أطرحه هنا هدا كل شيئ .وسامحوني على ردودي القاسية لأن حالتي كانت عصبية هذا كل شيئ شكرا
     
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    Lila 22, ‏1 فيفري 2017
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

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    لا بأس أختي .. لسنا معصومين عن الخطأ
    المهم أن تعرفي أنك على خطأ و تصلحين الأمر
    وكما قلت لك لا تفكري وتشكي كثيرا فهذا يمرضك فحسب حاولي أن تتفاهمي بهدوء معه ..ولا تشكي فيه
    الله يعينك و يحميك ويريح بالك أختي:giggle:
     
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    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2017
    #5
  6. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    أخبري صديقاتك أن يسامحوني أيضاً وأني والله لا أعرفهم لكن كنت في حالة سيئة وهدا كل شيئ
     
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    Lila 22, ‏1 فيفري 2017
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

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    أقترح عليك أختي أن تضعي موضوعا وتعتذري فيه منهم
    فهكذا أفضل ..لربما تسود المحبة أكثر

    كما أني لا يمكنني التواصل معهن فالرسائل الخاصة ليست من صلاحياتي ..
    وكلكم صديقاتي هنا :giggle:
     
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    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    يا اختي الغيرة هذي تخربلك بيتك
    اكيد تغيري على زوجك كي يتحدث مع طفلة
    مي خلي ثقتك بيه قوية
    قال دار موضوع على القبايليين ها استنى هنا منتفاهموش زوجي دير موضوع علينا احنا واخطيك من القبايل ياكلونا ههههههه جيبيها بالظرافة هو مادامو فاتح فيسبوك و مخليك تذخلي ليه كيفاه رايح يخونك ولا يدير علاقات افهمي حاجة الراجل متصعبلوش يدير علاقات مع البنات لبرا قادر بار تيليفون ولا لبرى
    مالا اتقي الله واستغفري الله وربي يحلي ايامكم ويحفظكم لبعض
     
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    الصحافية الساخرة, ‏1 فيفري 2017
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الشك بداية لفقدان الثقة وفقدان الثقة بداية وصول أي علاقة إلى الهاوية.

    طالما زوجك اختارك من بين النساء فلا تسمعي لهذه الشكوك التي تنتابك.

    بيدك أن تحافظي على زوجك وبيدك أيضا أن تضيعيه من بين يدك وهذا حسب تصرفك وسلولكك معه. كوني أذكى من التدقيق في أمور كهذه. أن تنزعجي من موضوع الفايسبوك أمر لك الحق فيه لكن أن ينتقل شكك من حكاية الأنثى القبائلية إلى حكاية موضوعك عن القبائل وربط البنت بالموضوع فهذه نقطة قد تحتسب ضدك خصوصا إذا جعلت زوجك يحس بهذا فالرجل لا يحب المرأة التي تشكك كثيرا فيه فتشعره أنه غير أهل لثقتها وينفر من المرأة التي تغار بشدة فالأصل في الغيرة بين الزوجين الاعتدال وما زاد عنه يعتبر إزعاج.

    ضعي نفسك مكانه وتخيلي أنه يشاهد مشاركاتك هنا وردودك ويعلق عن كل كلمة كتبتها هنا وعن كل رد من جنس ذكر في موضوعك ويشكك فيك ألن يزعجك هذا! تخيلي أنه يشكك في كل ما تفعلينه ألن يضيق بك المنزل والمعيشة معه؟

    نفس الشيء بالنسبة له والمرأة الذكية هي من تعالج مثل هذه الأمور بطريقة أذكى من المواجهة أو من فضح نفسها بأنها تشك فيه أو لا تثق به.

    أعتقد أن مشكلتك أختي في نفسيتك والإكثار من المراقبة والتعقب هو ما يضعك في هذه الحالة فأحيانا لا يجب علينا معرفة أمور وأحيانا لا يجب علينا التدقيق في أمور.

    من حقك الانتباه إلى زوجك لكن ليس من حقك تنغيص حياته وتذكري أنه حتى بين الزوجين لابد أن تكون هناك مساحة من الخصوصية سواء لك أو له.

    قللي من التشكيك والمراقبة وتتبع ما يفعله وستجدين أن نفسيتك تتحسن أكثر.

    ملاحظة: مناقشة زوجك للإناث في مواضيع على مواقع التواصل أو المنتديات لا ينقص من حبه لك كمناقشتك للرجال هنا هل جعلت حبك له ينقص؟ هذا ما أحببت قوله في موضوعك الآخر.

    نصيحة: تعاملي مع هذه التفاصيل بروية وبأعصاب هادئة لأن النرفزة تجعلنا نتصرف خطأ (أتكلم عن تعاملك مع زوجك حافظي على هدوئك حتى تستطيعي التفكير بكريقة سليمة وإيجاد حل سليم لمثل هذه التفاصيل)

    بالتوفيق.
     
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    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2017
    #9
  10. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    شكرًا أختي الغالية
    شكرًا أختي الغالية ،ولم أكن أقصد الرد عليكي بتلك الطريقة إلا أنني كنت متوترة ،أرجوا أن تعتبريني كأخت لكي
    شكرًا جزيلا على النصيحة الذهبية ،
    وجعلها الله في ميزان حسناتك إنشاء الله

    ،
     
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    Lila 22, ‏1 فيفري 2017
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    لا شكر على واجب.

    لا عليك أختي حصل خير ان شاء الله.

    الله يهدي بالك.
     
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    الورد الأحمر, ‏2 فيفري 2017
    #11
  12. سجينة الصمت

    سجينة الصمت :: عضو فعّال ::

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    في قلب زوجي
    اعجبني رد الاخت الورد الاحمر
    وانا كنت بحاجة لهكذا نصيحة شكرا لكي
    وربي يوفقكم
     
    Lila 22 و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    سجينة الصمت, ‏2 فيفري 2017
    #12
  13. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    لكن يا أختي هل ممكن سؤال؟؟؟
    مارأيك في الزوج الذي يهمل زوجته يعني :يدخل للبيت ويتركها لا يتحدث معاها إلا قليلا ويبقى منهمك في هاتفه ما رأيك في هذا ؟؟؟؟؟؟يخرج مع أصحابه ولا أسأله وعندما يعود ينشغل عني بهاتفه ؟؟؟؟هل هذا هو الزواج في رأيك ثم لو كنتي في مكاني ماذا ستفعلين ؟!!! هل أعامله بالمثل أم أحدثه ،حيث أني جربت حدثته في هذا فأستمع لي لكن لم يطبق شيئ ؟؟؟
    أنا جد حائرة !!!!!!
     
    Lila 22, ‏2 فيفري 2017
    #13
  14. Amira28

    Amira28 :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اختي ثقي بزوجك صح ان صعاب الحال في هذا الزمان وكامل نعرفو بلي الفايسبوك سبب بزااف مشاكل بين الزوجين. ولكن ديري في بالك لو زوجك يحب يدير حوايج. ماشي ملاح مايدرهمش قدامك وانت تشوفي يقدر يدير حوايج وانت ماكيش عارفه مي هو فاتح الفايس وقدامك ماشي شرط ادا ناقش امراه في موضوع راح عندو نيه اخرى ثقي فيه وماتكثريش مشاكل يولي مايخليكش تعرفي واش راه يدير وادا شيء ماعجبكش ماتخلقيش مشكل قوليلو واش مقلقك بكل هدوء وحاولو توصلو لنقطه تكوني انت راضيه وهو راضي.
     
    Amira28, ‏24 فيفري 2017 على 11:31
    #14
  15. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    شكرًا أختي على النصيحة
     
    Lila 22, ‏25 فيفري 2017 على 00:03
    #15