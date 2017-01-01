دعوة للكتابة تجربتي..ملاك

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017.

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  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    'قبل أن أبتدأ الكتابة لدي مشكل في الهاتف لا أستطيع كتابة في موضوع واحد الكثير لهذا سأكمل كل مرة في الردود وأطلب من المشرف أن يعدلها شكرا مسبق

    تجربتي هي "تحدي السعادة" إسمي الحقيقي سعاد دال على السعادة لهذا تحديت الزمن والأحزان ورغم مامر بي والله لازلت سعيدة وإليكم التحدي..

    ولادتي.. كانت أشبه بالقصص، طلق أبي أمي قبل ولادتي بعد المشاكل وحين وصل موعد الولادة تمنى أبي ليا الموت لأنه لا يريدني وأمي من قهرها وهي بأربع

    أولاد آخرين ضربت بطنها بشدة لكي أموت وكانت في حالة قهر شديد من أفعال أبي واتهاماته، لكن لما حان وقت الولادة كانت ولادتي أسهل ولادة

    حيث كانت أمي تمشي في المستشفى فسقطت منها بدون أن تتألم أمي حتى لما جاءت الممرضات قلن لأمي: لا حولى ولا قوة إلا بالله كنا متأكدين أن الولادة

    ليست الآن لكن شاء الله أن أولد حتى لو لم يشاء والديا 'مشيئة الله فوق كل مشيئة' منذ ذلك اليوم وأنا أتخبط في صعاب الحياة، حيث طردنا أبي من البيت

    وتخبطنا في الصعاب من منزل عمي الى منزل جدي إلى.. (رغم ذلك كنت صغيرة إلا أني كنت سعيدة في نفسي ولم أستسلم للمصاعب أبدا) بعدها كبر أخي الكبير

    أخي الذي كان من المفترض أن يعوضنا أبي العكس اتبع جماعة ضالة لعبو بعقله وأصبح يتعاطى المخدرات وأصبح يضربنا ويأخذ من أمي المال غصبا عنها ويكسر

    كل البيت، بالله عليكم هل استسلمت للحزن؟ هل هربت من البيت إلى الشارع كما يفعل الكثير؟ رغم أن بيتنا اصبح رعب مع أخي وأخوالي كانو بعيدين عنا ،لا

    لا لم أستسلم دائما أدعو الله وأقول 'إن مع العسر يسرا' رغم الفقر الشديد وإيذاء الجيران لنا وأخي المدمن كنت دائما أشعر بسعادة داخلية وأقول في

    نفسي أن هذا العذاب سيزول سأبقى سعيدة مهما حصل فسعادتي هي مع خالقي،ليس أن أهرب إلى الشارع كما تفعل البعض وتتحج بالمشاكل لم تعيشي المشاكل التي

    عشتها أنا أبدا ،وكلما أكبر كانت تكبر مسؤوليتي وصعابي خاصة في البيت ومرضت نفسيا وتوققت عن الدراسة في أولى جامعي ثم لم استسلم شفيت والحمد لله

    رغم حبي للدراسة وتفريطي لها لم أستسلم ،لأني رضيت بقضاء الله وقدره،بعدها خطبني شاب في المرة الأولى قلت هذا الذي سينسيني همي وطالت الخطبة وفي

    الأخير اكتشفت أنه رجل فاسق وفسخت الخطبة، وتحديت لم أستسلم لكل هذا..لم أصاب بالجنون..لم أبع شرفي العكس والله الذي لا إلاه إلا هو كل الجيران

    يشهدون بحسن تربيتي، دائما أنا سعيدة تحديت الحزن لم أتركه يدوس علي بل أنا دست عليه، حتى جاء اليوم الذي تعرفت فيه على خطيبي الحالي، ولما عرض

    علي الخطبة قبلها طلب مني أن أحكي له بعض الشيئ عن حياتي، والله تعجب مستحيل أنت التي أراك دائما مبتسمة وسعيدة تكوني عشت كل هذا؟ نعم عشت أكثرمما

    تتصور ،لكن أنا خلقني الله لأكون سعيدة لكن سعادتي في رضا ربي فهموم الدنيا ومهما بلغت وأحزانها فهي تذوب وتموت أمام سعادة رضا الله والآن ،أخي

    المدمن شفاه الله، أمي أوصلها الله إلى البقاع المقدسة وقد كان حلمها الوحيد، عائلتنا الآن هادئة والحمد لله، وأنا أحضر لعرسي في أفريل أو ماي

    إن شاء الله وأنا جد سعيدة بخطيبي الذي سيصبح زوجي لأن الجميع هنا يشهد له بحسن الأخلاق وعائلة زوجي تحبي كثيرا" ربي يدومها" إذا خلاصتي في حياتي

    تنال قصتي وتجربتي في الحياة إعجابكم والسلام عليكم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏25 فيفري 2017 على 15:16
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    إن بعد الصبر فرج وإن الله معنا والحمد لله على كل حال
    ربي يهنيك في حياتك وتعيشي بسعادة وهناء مع زوجك ان شاء الله
    وشكرا على النصائح
    وموضوعك كان جميلا (y):)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏2 فيفري 2017
    #4
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    شكرا الصحافية الساخرة على المتابعة والرد، بارك الله فيك
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #5
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    العفو :giggle:
     
    حلم كبير, الصارم المسلول و SOUFIANE.SBA معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 فيفري 2017
    #6
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    قصة غاية في الغرابة
    لي عودة للرد بحول الله تعالى
     
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    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017
    #7
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    شكرا الأمين محمد على تعديل المشاركة لأنه عندي مشكل في الهاتف وأنا أنتظر عودتك
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #8
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قدر الله وماشاء فعل
    قصة جد مؤثرة لكنها مفعمة بآيات وعبر وحكم.
    ترويها لنا مؤمنة عفيفة شريفة طاهرة ورعة نحسبها والله حسيبها .
    فرغم صروف الدهر
    أبت إلا أن تعيش سعيدة
    وبسمة أمل على محياها
    وكيف لا وهى التى تحمل من السعادة نصيب
    فاسم على مسمى
    فسبحان من حفظها في الصبا
    والشباب.
    وفى القريب العاجل ستصبح زوجة .
    وام لاولادها.
    وقدوة لكل من ابتلاه الله
    تعسيرا فى رزقه.
    أو سقما في بدنه.
    أو معانات مع والديه.
    لقد ضربت لنا مثلا حيا.
    فى تحدى الصعاب.
    ومواجهة الأخطار التى لاتصد ولاترد.
    فى زمان كثر فيه الرويجلة والرويبضة. والديوثيون.
    لأجد مااقول لك إلا رضى الله عنك ومتعة برضاء امك.
    إرضاء زوجك
    فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك بخير
    ومتع الجميع برضاء ربنا
    كل التوفيق أتمناه لك
    وصفحة جديدة على أخيك
    وتقبل الله عمرة أو حجة امك



     
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    (منير), ‏2 فيفري 2017
    #8
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    أطلب من المشرف أن يقوم بمسح مشاركتين الأخيرتين لأنه قام بتعديل النص وبقت المشاركتين الأخيرتين وحدهما
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    الأخ (منير) بارك الله فيك على الرد الراقي بأتم ماتحمله الكلمة من معان، وقصتي رسالة لكل فتاة أحبها الله بابتلاها أن تصبر حتى يفرج الله ،شكرا
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #9
  10. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    بارك الله فيك ولك
    رغم كل ما عشتيه كنت نِعم الفتاة في قصتك درس لمن يعتبر أن الله لا ينسى عباده وما الابتلاء إلا اختبار لنا
    أسأل الله أن يكتب لك حياة سعيدة
     
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    حكاية قمر, ‏2 فيفري 2017
    #10
  11. ميمي شمس

    ميمي شمس :: عضو مُشارك ::

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    فعلا قصة رائعة وفيها عبرة لنا اختي تعلمت منك الدرس الذى لم يدرسني فيه استاذ ولاشيخ ربي يهنيك
     
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    ميمي شمس, ‏2 فيفري 2017
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    "حكاية قمر" شكرا لك أخيتي على قراءة الموضوع والرد الجميل ،فالإستسلام للحياة هي الموت قبل الموت ومادام الله معنا فلا معنى للحزن أبدا شكرا
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #12
  13. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أي تصحيح انا في الخدمة
     
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    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017
    #13
  14. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    "ميمي شمس" الحمد لله لأن رسالتي اتسعت في صدور الجميع أتمنى أن تكون عبرة وماكتبته كان المختصر فماعشته كان أكبر "لاتصيب الصواعق إلا القمم"شكراا
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #14
  15. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    انا أول من يقر بنجاحك ليس في المسابقة فحسب وإنما في الحياة
    لاأخفي أن عيني دمعت حينما قرأت قصتك
    وأنا أقرأها شعرت وكأنني أقرأ سطورا لأخت توأم لاأعرفها
    حقا تحديت حزنك و حافظت على عفتك
    لاأنكر أنه عندما تبلغ الأحزان أوجها قد تقترب القدم أن تزل
    فتجد الشهوات والضياع ينادي
    وصوت الحق ينادي من جهة
    وقد مررت بمثل هذه التجربة مرارا
    لذلك أهنيك على صمودك وعلى تحديك
    وعلى سعادتك التي لم تدعيها تخبو بقلبك
    ألف مبروك يا أختاه
    أتمنى أن يكون زواجك بداية غد مشرق سلام
     
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    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #15
  16. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    أختيsanaya فمشاركتي والله أسعدتني فأنت أختي ،وهذه تجربة بسيطة في الحياة أزفها لكل من سكن قلبه الحزن أن ينهض ويقتل الحزن ويتحدى لآخرلحظة شكرااا
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #16
  17. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    اعطتني حكايتك فكره ترسخت بذهني عن المرأه الجزائريه الاصيله ..
    فهي انسانه قويه لدرجة انها تتحدى الصعاب التي تفوق طاقتها وقدرتها على التحمل
    كما إنها شجاعة في اتخاذ القرار وان بدأت المصدات شاخصة في الدرب فتتجاوزها كما لو كانت ليست موجوده
    وصبورة على المشاق التي قد لايتعرض لها غيرها من بنات حواء حتى يمل الصبر من صبرها
    ولهذه الحيثيات جزاء عند الله فالله لايضيع اجر من عمل عملا صالحا .. وما تقوم به المرأه الجزائريه انما يحسب لها
    فهي تنتزع حقها في الحياة من فم الحوت وهذا وربي لايتوفر بغير المرأة الجزائريه ...

    بارك الله فيك ووفقك لكل خير فأنتِ حقا تستحقي كل خير وما حصلتي عليه لم يأتي من فراغ
    انما بعد جهد جهيد في تجاوز الصعاب والمغريات ... فشكرا لكِ وكثر الله مع الخلق امثالك .
     
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    aljentel, ‏2 فيفري 2017
    #17
  18. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    اختي
    اليوم انت فزت في الدنيا يا اخيتي
    ف غالبا نجد بنات يعيشون في راحة و يتجهون لطريق غير سوي ومنهم من نجدها في اول مشكلة تهرب لذلك الطريق
    انت يااختي فتحتي عينيك على طلاق امك وابيك ومع هذا كنت صالحة وذليل ذلك اكملت الدراسة حتى للجامعة
    و ثقتك في الله ورضاه عنكي جعلك الآن تعيشين لحظات السعادة التي لكي حصة كبيرة في إسمك
    إِنْ شَاْءَ اللَّه ربي يكمل عليك بالخير اختي
    وانا اعتبرها تجربة ناجحة بالرغم من تفاصيلها الحزينة
    تقبلي مروري البسيط هذا^^
     
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    yaso ياسمين, ‏2 فيفري 2017
    #18
  19. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    أخي aljentel أسعدتني لشاركتك وكيما كاين الطالح كاين الصالح كما قال خير الأنام عليه الصلاة والسلام "لايزال الخير في أمتي حتى تقوم الساعة"شكرااا
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #19
  20. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    أختيyaso yasmin والله أخجلتموني بمشاركاتكم القيمة والكلام الطيب وإن شاء نفوزو جميعا في الدارين آمين
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #20
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