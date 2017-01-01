دعوة للكتابة تجربتي..ملاك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قدر الله وماشاء فعل

قصة جد مؤثرة لكنها مفعمة بآيات وعبر وحكم.

ترويها لنا مؤمنة عفيفة شريفة طاهرة ورعة نحسبها والله حسيبها .

فرغم صروف الدهر

أبت إلا أن تعيش سعيدة

وبسمة أمل على محياها

وكيف لا وهى التى تحمل من السعادة نصيب

فاسم على مسمى

فسبحان من حفظها في الصبا

والشباب.

وفى القريب العاجل ستصبح زوجة .

وام لاولادها.

وقدوة لكل من ابتلاه الله

تعسيرا فى رزقه.

أو سقما في بدنه.

أو معانات مع والديه.

لقد ضربت لنا مثلا حيا.

فى تحدى الصعاب.

ومواجهة الأخطار التى لاتصد ولاترد.

فى زمان كثر فيه الرويجلة والرويبضة. والديوثيون.

لأجد مااقول لك إلا رضى الله عنك ومتعة برضاء امك.

إرضاء زوجك

فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك بخير

ومتع الجميع برضاء ربنا

كل التوفيق أتمناه لك

وصفحة جديدة على أخيك

وتقبل الله عمرة أو حجة امك







