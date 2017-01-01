هل إلتقى المسلمين بالفايكينج؟

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4- آثار المسلمين في أراضي الفايكنج ​

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- لعل البعض يتسآل كيف وصل ذلك الخاتم العربي إلى إصبع إمرأة من الفايكنج ! ​

مع دراسات من مصادر أوروبية وغير أوروبية وبجهد علماء آثار ومؤرخين إستثمروا الكثير من الوقت في إسترجاع المعلومات المتعلقة بعصر الفايكنج على الجزر السويدية , وجدوا أن نساء الفايكنج كانوا يرتدين الكثير من المجوهرات المتنوعة من أماكن مختلفة , كما وصفهم إبن فضلان في رحلته إلى بلاد الفايكنج ( بإن نساء الروس كن يرتدين الكثير من عقود الفضة والذهب حول أعناقهن ) . ​

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وجدير بالذكر أن بقايا المرأة التي تم العثور عليها كانت ترتدي خاتم من الفضة مطعم بحجر أرجواني نقش عليه بالخط الكوفي كلمة ( الله ) , وعلى الرغم من أن لباس تلك المرأة في القبر كان لباساً إسكندنافياً تقليدياً , إلا أن تحلل الجثة حال بين العلماء وبين معرفة نوعها العرقي , وهل كانت هدية أو غنيمة حرب , وما إذا كانت معتنقة للدين الإسلامي أم لا ؟ .. فلم يتم التأكد من ذلك حتى الآن ! ​

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- بالنسبة للدراهم والنقود العربية التي تم العثور على الكثير منها في أراضي السويد .. ​