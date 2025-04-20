سلسلة مشاعير علماء المسلمين العدد التاسع ابن البَيْطار

وُلد أبو محمد عبد اللّه ابن أحمد ابن البيطار ضياء الدين المالقيُ في مدينة ( مالقة ) الأندلسية سنة 593 هـ / 1197 م

و كان ينتمي إلى عائلة مالقية تشتهر بمهنة البيطرة لذا فقد تفتح ذهنه على التعامل علميا مع الحياة منذ طفولته و مع نمو إهتماماته في النباتات و ااحياة الطبيعية قرر أن يتابع دراساته في علم النبات

و كان يُطلق على علماء النباتات في تلك الأيام ( العشابون ) لأن دراساتهم كانت تتناول الأعشاب الطبية

و تتلمذ على يد عالم النباتات الشهير ( أبي العباس أحمد ) في إشبيلية



قرأ ابن البيطار بنهم تخت اشراف معلمه و كان متلهفا للعلم و لم يألُ جُهدا في الاطلاع على كل ما توصلت إليه يظاه من معرفة و كان يقترض نماذج النباتات المختلفة من معلمه و يدرسها بتأني و صبر



كما بدأ يجمع النباتات من أنحاء الأندلس



كانت الأوضاع الإجتماعية و السياسية في الأندلس في تلك المرحلة غير مستقرة بسبب الحملة المسيحية الإسبانية الشرسة الطامحة إلى استرداد الأندلس من أيدي العرب المسلمين و طردهم من شيه الجزيرة الإيبيرية



و قد شهد ابن البَبطار هذه الظروف المتقلقة في سنين دراسته و قرر أن يغادر الوطن

فترك الأندلس سنة 616 هـ / 1219 م في رحلة كان هدفها دراسة النباتات و استكشاف أنواعها المختلفة



و قد كانت تلك الرحلة بداية حياة جديدة بالنسبة له فوصل إلى المغرب سنة 1220 م ثم ارتحل منها إلى الجزائر و تونس و طرابلس ومصر



بدأت شُهرة ابن البَيطار كعالم أعشاب تنمو في مصر فعيّنه حاكمها الملك ( الكامل محمد بن أبي بكر ) رئيس العشابين في الدّيار المصرية و ازدادت حظوته في عهد ابنه الملك ( الصالح نجم الدين أيوب )



و هكذا بدأ ابن البَيطار حياته المهنية مُترافقة مع بحوثه التجريبية



نجح ابن البَيطار في هذا المجال بمساعدة و تشجيع زُملائه من العلماء



في سنة 682 هـ / 1227 م وسّع الملك الكامل مملكته فضّم دمشق و أكثر الشان و رافق ابن بيطار الملك الكامل في حملته و سنحت له الفرصة لأن يجمع و يدرس النباتات سورية و فلسطين و أجزاء من العراق و قد قام برحلات علمية دورية في الجزيرة العربية و اليونان و أرمينيا و تركيا



و كان أينما حلّ يتواصل مع السكان المحليين و أصحاب العلم في تلك الأماكن و تمكن عبر هذه اللقاءات من أن يتعلم الطّب الشعبي و الإجراءات السائدة لعلاج مختلف الأمراض

و دوّن ملاحظاته حول كل هذه الإكتشافات و ضمّنها لاحقا في الكتب التي ألّفها في مجال الطّب و الصّيدلة



و كان يرافقه دائما رسّام يرسم له النباتات التي يكتشفها



وكان يعتمد على الملاحظة و لا يدّون شيئا إلا بعد أن يكون قد أعطاه نصيبه من الدّرس و البحث



لقد كان ابن البيطار يامتع بذاكرة مذهلة و ذكاء علمي و فطنة نال اعجاب تلاميذه و على رأسهم تلميذه ( ابن أبي أُصيبعة )



لم تكُن البيئة العلمية في العصر الإسلامي الوسيط بيئة منعزلة و مقيّدة

فقد كان التعلم وسيلة لخدمة المجتمع كله



و بحسب الفلسفة الإسلامية فإن الله عزوجل قد أوجد لكل داءٍ دواء و كان الواجب المُقدس للطبيب هو أن يُعالج مرضاه





استقّر ابن البيطار في دمشق و قد رعت البيئة المُتحررة لبلاد الشام روح البحث العلمي ممل مكّن العلماء من الإطلاع على علوم مَنْ سبقهم و الإضافة إليها و تحسينِها باستكشاف أشياء جديدة



كانت الرعاية الصحية تعتمد على مبدأ الوقاية أولا و كانت أولى خطواتها الحِمية الصحية و المعتدلة



و كان الأطباء المُمارسون يتمتعون بالحرية لتطبيق ما يشاؤون من علاج و كان للخِبرة دور مهم بالنسبة لعلماء الطب و الصيدلة و ممارسيها

و قد ساعد كل ذلك على تطوير ابن البيطار لمهنته كمعالج بالأعشاب و النجاح فيها



شجّع الحُكام ابأيوبيون على إنشاء العديد من المؤسسات ذات الأهمية التعليمية فازدهرت دمشق بالمكتبات و المُختبرات و المعاهد العلمية و المُستفيات



و كان بناء المشافي من أهم إنجلزات العصر الذهبي للإسلامفهي كانت توّفر العلاج و الرعاية للفقراء و المحتاجين



و أصبحت هذه المستشفيات من أهم الأماكن التي يلتقي بها النعلمون بطُلابهم حيث لا يقتصر عملهم على ظراسة المرضى بل يوّفرون لهم الرعاية أيضا



و قد أجرى ابن البيطار دراسات عن نزلاء المستشفيات و أمراضهم بحيث تعرّف بشكل مباشر على هذه الأمراض و أسبابها المُحتملة و مع اعتماده على نظرية الهلطات التي وضعها اليونانيون القدماء إلا أنه قام بملاحظات شخصية و توّصل منا إلى إستدلالات جديدة

و إكتشف الخواص المُضادة للسّرطان في عُشبة الهندباء و هي عُشبة معروفة في اعالم العربي

شكّل هذا الإكتشاف قفزة كبيرة في عالم الصيدلة

فقد صنع ابن اليطار مُرّكبًا من العُشبة لعلاج الأورام



و كان الإعتقاد السائد في ذلك الحين أنها تنشأ عن إفرازات السوداء و لكنه خمّن أن الهندباء قادرة على علاجها



كان العديد من الأطباء العرب قبل ابن البطار قد حاولوا علاج السرطان وجربوا مختلف الأعشاب لإيجاد العلاج الملائم

و كانوا يعتبرون أنه إضافة إلى الدواء يجب على الميض اتباع حمية جيدة كخطوة أولى للتحكم بانتشار أي مرض



فابن سينا و هو طبيب غزير العلم اكتشف السرطان ينتشر في أنحاء الجسم



و الرّازي اكتشف أنواعا من السرطان تنتشر في أنحاء مختلفة من الجسم كالعينين و الأنف و اللسان و المعدة و الكبد



ثم اكتشف ( الزّهراوي ) الفرق بين التهابات الكِلى و سرطان الكِلى و يوّضح كل ذلك تقدّم الطّب عند المسلمين في القرون الوسطى



كتب ابن البيطار رسالتين مهمتين في الطّب و النباتات الطّبية بالإضافة إلى عدّة كتب عن علم النبات



و يُعد كتابه ( الجامع في الأدوية المُفردة ) موسوعة عن النباتات الطّبية و هو يضم ما لا يقل عن 1400 اسم من النباتات و الخضار ذات القيمة أو الفائدة الطبية

و يُقال أنه اكتشف ما بين 200 و 300 منها بنفسه



و قد تجاوزت أهية الكتاب العالم الإسلامي و أصبح مرجعًا رئيسيا للدّراسة في الشرق الأدنى و العالم الغربي



اكتشف ابن البيطار أن رائحة الليمون تُنقي الهواء الملوث لذا فقد استُخدمت في المستشفيات و اقترح استخدام المافور في علاج التشنجات و الشلل



و قد كرّس ابن البيطار حياته كلها للعلم و دوّن اكتشافاته في هذه الكتب



كان ابن البيطار معلّما متحمسا حتى النهاية و قد شجّع طُلابه على الإستكشاف



و بعد ان استقّر ابن البيطار في دمشق قضى السّواد الأعظم من حياته فيها و قلّت أسفاره بعدها



حتى توفي فيها سنة 646 هـ / 1248 م و كان عمره 51 سنة





انتهى ......