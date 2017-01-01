أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضيْفَةُ ام ياسمينdz

و الذي لم يلقى تفــــــآعل كما توقعت لكن اهم الاعضاء و المشرفين و الادرايين تفاعلو مع الفكرة

ام ياسمين

لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامها و طموحاتها و تطلعاتها التي نسأل الله انو يوفقها فيها