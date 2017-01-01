أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضيْفَةُ ام ياسمينdz

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان : { جديد } : أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ و الذي لم يلقى تفــــــآعل كما توقعت لكن اهم الاعضاء و المشرفين و الادرايين تفاعلو مع الفكرة نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيفة الثالثة و هي الاخت ام ياسمين و بالتأكيد هي عضوة غنية عن التعريف لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامها و طموحاتها و تطلعاتها التي نسأل الله انو يوفقها فيها @أم ياسمينdz و هذه ثالث ضيفة لي في فعالية أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ بعد الاخت سكون الفجر كما طرحنا سابقا فكرة الموضوع تدور حول التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة و اليوم سنتعرف على نظرة العضوة لحياتها المستقبلية اهم المشاريع التي تعمل على تحقيقها مستقبلا ماذا يعني المستقبل لها { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ } فتفضلوا يا اعضاء اطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيفة لـــي و هي من اهم عضوات اللمة @أم ياسمينdz في امـــــــــــــــآن الله بالتوفيق