أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضيْفَةُ ام ياسمينdz

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏4 فيفري 2017.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان : { جديد } : أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ
    و الذي لم يلقى تفــــــآعل كما توقعت لكن اهم الاعضاء و المشرفين و الادرايين تفاعلو مع الفكرة
    نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيفة الثالثة و هي الاخت ام ياسمين و بالتأكيد هي عضوة غنية عن التعريف
    لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامها و طموحاتها و تطلعاتها التي نسأل الله انو يوفقها فيها
    @أم ياسمينdz

    و هذه ثالث ضيفة لي في فعالية أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ

    بعد الاخت سكون الفجر

    كما طرحنا سابقا فكرة الموضوع تدور حول
    التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية
    سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة
    و اليوم سنتعرف على نظرة العضوة لحياتها المستقبلية اهم المشاريع التي تعمل على تحقيقها مستقبلا
    ماذا يعني المستقبل لها { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ }
    فتفضلوا يا اعضاء
    اطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيفة لـــي و هي من اهم عضوات اللمة @أم ياسمينdz

    في امـــــــــــــــآن الله
    بالتوفيق
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    التعديل الأخير: ‏4 فيفري 2017
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏4 فيفري 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هته الضيفة اصلا راني نسالهالها ههههههههه
    حجز مكان لي عودة بحول الله
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏5 فيفري 2017
    #1
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورة اختي المتفائلة على هذه الفكرة الجميلة
    ومرحبا بالاخت @أم ياسمينdz , اولا نتمنالها كل الخير والتوفيق :giggle:
    والسؤال الذي اطرحه عليها هو : اكيد اختي انك حلمت وحلمت كثيرا ولا تزالين ربما تحلمين بتحقيق شيء في حياتك صغيرا ام كبيرا , فيا ترى هل فشلت في تحقيق حلم ما وتخليت عنه لاجل شيء اخر
    لم تكووني تحلمين به حتى ّ؟
    هذا فقط;)
     
    الصحافية الساخرة, ‏16 فيفري 2017 على 10:56
    #2
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المتفآئلة, ‏16 فيفري 2017 على 16:15
    #3
  5. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المتفآئلة, ‏16 فيفري 2017 على 16:15
    #4