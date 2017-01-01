أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضَيْف ملامح شاعر

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏4 فيفري 2017.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان : { جديد } : أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ

    نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيف الثالث و هو الاخ @ملامح شاعر
    بالتأكيد هي عضو غني عن التعريف
    لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامه و طموحاته و تطلعاته التي نسأل الله ان يوفقه فيها

    ملامح شاعر
    ثالث ضيف لي في فعالية أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ

    بعد الاخ حكيم ستوري

    كما طرحنا سابقا فكرة الموضوع تدور حول
    التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية
    سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة
    و اليوم سنتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا
    ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ }

    فتفضلوا يا اعضاء
    اطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيف لـــي و هو من اهم اعضاء اللمة

    في امـــــــــــــــآن الله
    بالتوفيق
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 فيفري 2017
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    المتفآئلة, ‏4 فيفري 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    التعديل الأخير: ‏4 فيفري 2017
    المتفآئلة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏4 فيفري 2017
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    خير من اخترتم ...
    الزميل ملامح شاعر كاتب متمكن ولديه قدره على طرح افكاره وتفاعلاتها على البست بكل اقتدار وبطريقة جاذبه ...
    انا هنا لست بصدد تمجيده فهو غني عن هذا والكل يعرف مدى كيفية ايصال فكرته بطريقه سلسه وحببه للنفس وبلا تكلف ..
    بودي ان اسلم عليه اولا ثم أسأله عما اذا كان بصدد تجميع كتاباته بكتاب او يفكر في هذا مستقبلا ...
    ولي عوده بعون الله ...
     
    المتفآئلة, ملامح شاعر و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏4 فيفري 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    انا هنا مجددا :devilish: هههه
    حقا هذا الانسان @ملامح شاعر احببته في الله من غير ان اراه :giggle: هو شااعر جييد له افكار وكتابات رااائعة
    فاشكرك اختي @المتفآئلة على اختيارك لهذا العضو المميز حقا ففضول يقتلني حول "كيف أصبح يكتب الشعر ؟ وهل يطمح الى ان يجعل اسمه لامعا بين الشعراء ؟
    واتمنى ان يضع لنا اول حروف كتبها في حياته او اول قصيدة كتبها
    وشكرا :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 فيفري 2017 على 11:08
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    سلام
    شكرا أختي على هذه الاستضافة الراقية للأخ ملامح شاعر
    سؤوالي له:
    هل لديك أفق مستقبلي في ميدان الكتابة
    وإن كان موجود ياريت يعرفنا به
    وماهي المجالات التي يهوى الكتابة فيها
    هل القصص أم الخواطر أم الشعر فقط
    وياريت يعطينا نصائح للكتاب المبتدئين
    سلام
     
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    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 12:43
    #5
  6. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    لك كل الشكر أختي الكريمة على الإستضافة وعلى سمو كلماتك والشكر موصول لجميع الأخوه و الأخوات وأتمنى أكون ضيف خفيف ظل عليكم
    وبتوفيق لك دمتي في رعاية الله وحفظه
     
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    ملامح شاعر, ‏16 فيفري 2017 على 17:21
    #6
  7. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته
    شكرا أخي العزيز على كلمات المدح الجميلة
    أما بالنسبة لسؤالك القيم والله لم أفكر ولا أفكر
    في مثل هذا لأني فقط محب للخاطرة والشعر
    وأحب مشاركتكم ما اكتب
    ليس تواضعا ولكن هذه الحقيقة
    ولعلى سؤالك أخي يكون بذرة فكرة تنمو مستقبلا بإذن الله
    لك كل الشكر أخي تحاتي وتقديري
     
    ملامح شاعر, ‏16 فيفري 2017 على 17:57
    #7
  8. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا وسهلا أختي الكريمة
    أحبك الله الذي احببتني فيه
    الكتابة والشعر هو حبي منذ الصغر
    قد يكون في ذاك الزمن كان عندي حلم أن أكون شاعر
    أو كاتب كبير أما اليوم قد تلاشت تلك الطموح
    والله نسيت ماذا كتبت أول مرة لأنه في صغري
    لك كل الشكر أختي الكريمة على الأسئلة الرائعة
    تحياتي وتقديري
     
    ملامح شاعر, ‏16 فيفري 2017 على 18:08
    #8
  9. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا وسهلا أختي الكريمة
    كما قلت سابقا فقط محب للخاطرة والشعر
    وليس لي أي آفاق مستقبلية
    لي ميل لشعر وإن كنت لا أجيد اوزانه وأحب الروايات أحب قرائتها لإنها تلهمني في كتابة الخاطرة
    النصيحة لي ولهم كما نصحت أنا من قبل كثرت المطالعة
    الروايات والقصص والشعر هي تلهمنا
    وأن نهتم بعلم النحو والصرف والبلاغة لتستقيم اللسنتنا
    ونعود للغة القرآن فهي والله بحر زاخر بلألاء والمرجان
    كل شكر لك أختي الكريمة على هذا الحضور الراقي والأسئلة الجميلة
    تحياتي وتقديري
     
    sanaya معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏16 فيفري 2017 على 18:33
    #9