أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضَيْف ملامح شاعر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان : { جديد } : أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيف الثالث و هو الاخ @ملامح شاعر بالتأكيد هي عضو غني عن التعريف لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامه و طموحاته و تطلعاته التي نسأل الله ان يوفقه فيها ملامح شاعر ثالث ضيف لي في فعالية أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ بعد الاخ حكيم ستوري كما طرحنا سابقا فكرة الموضوع تدور حول التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة و اليوم سنتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ } فتفضلوا يا اعضاء اطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيف لـــي و هو من اهم اعضاء اللمة في امـــــــــــــــآن الله بالتوفيق