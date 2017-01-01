أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {3} مع الضَيْف ملامح شاعر



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان :



نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيف الثالث و هو الاخ

بالتأكيد هي عضو غني عن التعريف

لكن هذه المرة سنتعرف عن احلامه و طموحاته و تطلعاته التي نسأل الله ان يوفقه فيها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهبعد ما عرضنا عليكم فكرة جديدة تحت عنوان : { جديد } : أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ نلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الفعالية مع الضيف الثالث و هو الاخ @ملامح شاعر بالتأكيد هي عضو غني عن التعريفلكن هذه المرة سنتعرف عن احلامه و طموحاته و تطلعاته التي نسأل الله ان يوفقه فيها

ثالث ضيف لي في فعالية أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ



بعد الاخ حكيم ستوري



كما طرحنا سابقا فكرة الموضوع تدور حول

التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية

سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة

و اليوم سنتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا

ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ }



اطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيف لـــي و هو من اهم اعضاء اللمة



في امـــــــــــــــآن الله

بالتوفيق

فتفضلوا يا اعضاءاطرحوا اي اسئلة شئتكم على ثآلث ضيف لـــي و هو من اهم اعضاء اللمةفي امـــــــــــــــآن اللهبالتوفيق

ملامح شاعر