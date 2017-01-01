نصائح للاب والام

السلام عليكم

هناك اباء وامهات العصر هذا هداهم الله يسوقون البناء الي الانحراف

عدم المراقبة والنصح وغرس الخوف من الله في قلوبهم

امهات تشتري البسة الموضة والعري لبناتها ووووووووو

ربي يهدينا الي طريق الحق

الابناء امانة نحاسب عليها يوم القيامة

شكرا لك