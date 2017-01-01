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حظي كيف هو..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 13:53.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    في هذه اللحظة أكتب على الساعة : 12:38 وأنا منزعجة من كل ما هو حولي , هذا الهدوء يثير جنوني حقا ولا أعلم ما أفعل أكتب

    أو أترك نفسي ترتاح وتنام قليلا وتستيقض بعد فترة وهي أفضل حالا ...

    ترون هذا المطر كيف يتساقط ونحن لا نحس بشيء من الروعة , لا نفتح النافدة حتى ونغلق كل شيء حتى لا نرى هذا الحال , لأنه

    يعذبنا ؟ أم يذكرنا بشيء ما ؟ ربما فيه صورة من حزننا


    ...قيل أن الاغتسال بماء المطر شفاء للسحر والعين , فأصبحت تلك النوافد المغلقة تفتح كلما نزل المطر فترى الناس تغتسل

    وبعضهم يستحم :LOL: حدث هذا معكم لا تنكروه :p كذلك أنا هههه (لكنني تبت يومها بعد أن مرضت بالزكام فحذار أن تفعلوا

    مثل هذا الجنون)


    الساعة الان : 13:13 لم أستطع ترك الكتابة حتى هذه اللحظة , إنها الأفكار لا أعرف كيف أوقفها ولا أعرف كيف أرتبها بشكل

    جيد حتى لا توتر أحدا...

    لم يكن أحد منا يصدق أنه يوجد ما يسمى "بالحظ " ولكن لأننا فقدنا الكثير من قوتنا و خسرنا الكثير من الأشياء التي كانت

    بالنسبة لنا "سعادتنا" و "كل شيء" أصبح هذا الحظ سببا في ربحنا أو خسارتنا وله وجهان , الوجه الأول هو الحظ الجيد

    والوجه الثاني هو الحظ السيء , من مَلك الأول كانت حياته جميلة دائما , ومن مَلك الثاني عاش في نحس و تعس ..


    فنسينا ما يسمى "القدر"... فما إن نتعثر نقول : حظنا سيء , وما إن نصل سالمين نقول : حظنا جيد ...


    ليتنا كنا نصدق أنه يوجد فقط حظ جيد لكانت حياتنا أجمل وصرنا أكثر تفاؤلا لكننا دائما نفكر في السيء ونختاره ونصدقه و نؤمن

    به...

    ننتظر دعوات الغرباء لتصلح هذا الحظ السيء ولكن الدعوات التي لا تخرج من الأعماق و بقوة و إلحاح لا تصلح أحوال إنسان

    يطارده النحس , أتذكر كيف ساعدت عجوزا يوما حتى أوصلتها إلى محطة الحافلات وأسعدني دعائها كنت أنتظر أن أمشي خطوة

    وخطوة ويمر يومي جميلا لكن .. ولكن يصادفني حادث سيء يجعلني أستاء , دعائها عكس كل شيء في ذلك اليوم فصدقت حينها

    أن حظي سيء وهو بجانبي دائما ليفسد علي حياتي :mad:




    تابعوا حلقات حظي السيء في الأيام المقبلة , على ما يبدوا لن تنتهي حتى , و الرياح تأتي من تلك الجهة فقط :p لتمطر

    أيامي نحسا أسودا



    بقلم الصحافية الساخرة
    صاحبة الحظ السيء(y);)



     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 13:53
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم يا طبية
    أعجبني حرفك هنا واستمتعت بالقراءة وما أجمل الحروف التي تحاكي ما نعيشه
    عندي تعقيب ع قول ذكرتيه هنا
    بخصوص هذا القول ما قولك لربما ماكان سيحدث لكٍ هو ما الأسوأ ع الاطلاق ودعوة العجوز لك خففت من هول الكارثة كما تعلمين هنالك أقدار معلقة بدعائه وسؤاله عز وجل
    او باقي الأعمال الصالحة هنا يجب ان أضيف لما كتبت ^^نظرتك التشاؤمية للموضوع ويجدر بك أن تتفائلي بدعائها ولا تردي ذلك لنيتها فالله يعلم بالنيات
    أختي مستمعة بما تكتبين هنا ولكم أتمنى أن يكتب حرفك بتفاؤل موفقة واعذري تدخلي هذا
     
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    حكاية قمر, ‏8 فيفري 2017 على 14:38
    #2
  3. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

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    ههههه الصراحة ضحكت كثيرا لانكي تعبرين بشكل جميل .;)(y)
     
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    SOUFIANE.SBA, ‏8 فيفري 2017 على 15:04
    #3
  4. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

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    انني لا اامن بالحظ كوني اعلم بانه لن يصيبكم الا ما كتبه الله لكم .
     
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    SOUFIANE.SBA, ‏8 فيفري 2017 على 15:05
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته
    يسرني ممرورك اخية وتهمني اراؤكم :giggle:
     
    SOUFIANE.SBA, حلم كبير و حكاية قمر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 15:52
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    اراك محقة في ما كتبته ولكن انها افكاري المتشائمة كما قلت تجعلني اكتب هكذا
    ومرحب بك اختي رايك يهمني انا لا اراها تذخلا بل اراه نصيحة من اختي قمر :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 15:55
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    :giggle: تدوم الضحكة
    الاجمل مرورك (y)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 15:56
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    صحيح (y) ذلك ما يجب علينا ان نؤمن به
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 15:57
    #8
  9. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

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    (y)(y)(y)(y);)(y):)
     
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    SOUFIANE.SBA, ‏8 فيفري 2017 على 16:01
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    ذهبت الى المشفى لمعرفة نوع دمي او زمرته
    فخرج معي دمك مافيه حظ تماما
    ههههههههه
    ايش الحل

    شكرا على الموضوع
     
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    الامين محمد, ‏8 فيفري 2017 على 18:27
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    ههههههههههههه انا دمي مفيهش زمرة :LOL::ROFLMAO:
    الحل عيش مع حظك كيف ماكان
    مشكور لمرورك العذب اخي:giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017 على 19:11
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الصحفية المحظوظة سأسميك الصحفية المحظوظة فللإنسان جزء من اسمه .
    الحظ يا أختي الفاضلة يشبه حبة الحلوى المرة التي يعرف صاحبها انها مرة ومع ذلك يضعها في فمه آملا أن يتغير طعمها ،وأحيانا يتغير طعمها حقا ويصبح حلو فيقول الم أقل لكم أنها حلوة؟ وعندما يتذوقها آخر لا يجد فيها طعما للحلاوة ، فالاول لكثرة تمنيه الحظ الحلو ومثابرته لايجاده أخيرا وجده والاخر لم يتعب نفسه وقال مباشرة انه سيء فيبقى سيء
    الحظ لعبة وليس له وجود حظك قدرك وقدرك مكتوب ويمكن أن يتغير بالدعاء .
    اختي ادعي وثابري واكملي دربك الجميل لانه فعلا جميل ،,،لأنك انت من تصنعيه ارسمي فيه ما تريدين واكتبي فيه انا حرة انا استحق السعادة انا ناجحة وستري أن هذه الكلمات ستنعكس عليك مثل الشمس وتنير دربك ، الله لا يغير ما بك حتى تغيري انت داخلك وتجعليه مشرقا .... اجعليه مشرق وانا اشجعك للمضي قدما وان شاء الله نسمع اخبار حلوة في القريب العاجل....
    اختي الصحفية المحظوظة تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏8 فيفري 2017 على 20:46
    #12
  13. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    اأختي الغالية
    أختي التي لم أراها ولا اعرفها
    ولكني حقا أحببتها
    يؤلمني قولك أن حظك سيء
    ولكن قوة التغيير بيدك
    وأنا واثقة مما أقوله
    فلتحاولي التغيير
    قدر المستطاع و الله لا يخيب من احسن صنعا
     
    Mustapha Bita, حلم كبير, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 21:23
    #13
  14. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    جميل ورائع ماكتبته اناملك المبدعة
    لكل منا في الحياة حظ سيء وجيد ماذا عسانا ان نفعل؟؟؟
    نحن في انتظار ابداعك
    شكرااااااااا
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    *amani*, ‏8 فيفري 2017 على 22:24
    #14
  15. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    ATLANTIS
    ادا اتبعي القدر مادمتي تؤمنّي به.
    او اعتدتي على الحظ لانه ليس جيد
    كلمات جميلة جدا، اكتبي كتاب مثلا؟!عن كلماتك
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Mustapha Bita, ‏8 فيفري 2017 على 22:43
    #15
  16. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
    مرسي خويا على التسمية الجميلة :giggle:
    مشكور اخي على التحفيز و التشجيع :) ربي يحفظك خويا والله كلامك يسعدني ويحسسني بانني حقا استحق ان اعيش في هذه الحياة وافرح
    تحياتي (y)
     
    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 08:52
    #16
  17. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    الله يحفظك ويهنيك ختي نفس الشعور متبادل اخيتي الغالية (y)
    انني احاول اختي ان اكون قوية في وجه المصاعب ولكنه اليئس يوقفني كل مرة
    اشكرك على مرورك يا غالية:)
     
    sanaya معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 08:57
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    وعليكم السلام ورحمة الله
    الاجمل مرورك يا بنت ولايتي هذي مدة ما شفتكش نتمنى تكوني لباس؟
    لا نفعل شيء فقط نصبر ونرضى :giggle:
    مشكورة ختي على المرور
    وباذن الله سأوافيكم بالجديد ;)
     
    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 09:01
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    نعم أومن بالقدر قبل ان اومن بالحظ فقط حوادث تجعلنا ننسى هذا القدر للاسف
    لا افكر في تاليف كتاب بعد لانني لا املك ادنى فكرة عن هذا
    مشكور أخي على الفكرة
    ربي يوفقك :giggle:
     
    SOUFIANE.SBA معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 09:09
    #19
  20. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

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    SIDI BEL ABBES /MILIANA
    :):(
     
    SOUFIANE.SBA, ‏9 فيفري 2017 على 12:30
    #20