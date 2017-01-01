  1. بلاغ إداري: إن شاء الله مساء الجمعة سيتم غلق المنتدى من أجل تغيير السيرفر وإن شاء الله نحاول جاهدين أن يكون المنتدى أون لاين صبيحة السبت.
    ** أيضا عند تغيير السيرفر سيتغير IP السيرفر وبالتالي يتغير DNS وبالتالي قد يتأخر تجديد أو التعرف عليها من شركات الإتصال في الجزائر / مرات يطول الأمر إلى 24 ساعة.
    ** أيضا قد يواجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول وعليه أحث قبل عمل ذلك أن تقوموا بحذف الملفات المؤقته + الكوكيز من المتصفح (Supprimer les cookies et l'historique).

كلمة شكر مني اليكم هل من يقبلها

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏8 فيفري 2017 على 18:47.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    بأصدق المشاعر وبأشدّ الكلمات الطيبة النابعة من قلب وفيّ، أقدم شكري وامتناني لمن كانو معي في المنتدى الرااااااااائع
    اولا
    قبل كل شيء اشكر الله عز وجل لانه اهداني اخوة واصدقاء طيبين مثلكم شكرا يا الله شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت قلبي شكرا لمنحك اخوة واصدقاء مثلهم
    ثانيا:
    اشكر كل مشرفين ومشرفات المنتدى ومراقبين ومراقبات المنتدى
    ثالثا:
    أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاض بالاحترام والتقدير لكم:
    شكراً لكم من أعماق قلبي على عطائكم الدائم.

    أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، شكراُ لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قلوبكم ودام الله عزكم ودام عطاؤكم.

    كلمة حب و تقدير وتحية وفاء وإخلاص، تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة، تحية من القلب إلى القلب، شكراً من كل قلبي.
    أصدقائي الرائعون ..

    رسالة شكر وامتنان أطيرها لكم لوقوفكم بجانبي دوماً، فلو غبتم عن ناظري يوماً فأنتم في القلب
    شكرا والف شكر لكم جميييييييييييييييييييييييييييييييييييييعا
    شكرا لمنحكم ثقتكم بي شكرا لكم على صداقتكم لي
    شكرا على وقوفكم معي وبجانبي شكرا شكرا
    كلمة شكرا قليلة في حقكم جميعا
    اتمنى لكم السعادة والنجاح في حياتكم الشخصية والمهنية ولمن يدرس اتمنى له النجاح والتوفيق
    اسعدكم الله جميعا وانار دروبكم وسدد خطاكم وحقق امانيكم واحلامكم ووفقكم لما يحبه ويرضااااااااااه
    وفي الاخير تقبلوا مني فائق الحب والاحترام والتقدير
    لا تنسووووووووووووووووووني من صالح دعوااااااااااااااااتكم
    اختكم في الله زهرة من المسيلة
     
    (منير), حلم كبير و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    وردة فواحة, ‏8 فيفري 2017 على 18:47
    #1
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هو شكر وامتنان وعرفان متبادل
    وماعلمت عليكم إلى الخير والخير كله
    فمشاركاتكم فى ارجاء المنتدى شاهدة على انكم شخصية فعالة وتستحق التنويه والتحفيز والتشجيع
    وارى فى نظرى ان اهم شيء أقدمه لكم هو الدعاء
    فاللهم ارزقهم النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول
    وجعل جل مشاركاتهم خالصة لوجهك الكريم
     
    حلم كبير و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    (منير), ‏8 فيفري 2017 على 19:52
    #2
  3. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    الللهم امين اجمعين
    جزاك الله خير اخي منير وشكرا على الدعوة الرائعة والكلمات الجميلة التي قلتها
    بارك الله فيك اخي منير وشكرا مرة اخرى
     
    حلم كبير و (منير) معجبون بهذا.
    وردة فواحة, ‏8 فيفري 2017 على 19:56
    #3
  4. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    هى شهادة ساسال عنها
    لقد تركتم صدى طيبا هنا وهنا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    (منير), ‏8 فيفري 2017 على 20:02
    #4
  5. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    1,019
    الإعجابات المتلقاة:
    2,274
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    ربي يدوم المحبة اختي
    كلماتك جميلةة تصل للقلب
    دمت بود
     
    (منير), حلم كبير و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏8 فيفري 2017 على 21:44
    #5
  6. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,803
    الإعجابات المتلقاة:
    4,013
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلعباس
    العفو
    رب يوفق الجميع
     
    حلم كبير و (منير) معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏8 فيفري 2017 على 22:01
    #6
  7. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    283
    الإعجابات المتلقاة:
    237
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    مشكوووووووووووورة
     
    Abd Ellatif erti, ‏9 فيفري 2017 على 10:07
    #7
  8. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    العفو اخي عبد اللطيف
    ولو هذا اقل ما يمكنني فعله
    لا تشكرني رجاء لانني لم اقم بشيء حتى اشكر عليه
    هاذا فقط عمل اقصد اهداء صغير مني لكل من باالمنتدى
    اتمنى ان ينال اعجابكم
     
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:32
    #8