الضيف الثالث، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا من أعمدة منتدى اللمة الجزائرية وفي الغالب يشعر الاعضاء والإدارة بأنني نبض اللمة فحين يحل الصمت تخرج أفكاري وأبدأ بإنعاش المنتدى بكل ما أستطيع من قوة.
أنا من الأعضاء القدماء اعتبر نفسي من الجيل الثاني اذا اعتبرت ان هذا الجيل الرابع لمنتدى اللمة الجزائرية.
معرفي (إسمي في المنتدى) بالحروف العربية الناصعة والجميلة حيث لكل حرف معنى ولكل كلمة مغزى وفي معرفي من حنان الأبوة ما يهتدي اليه الأقارب والأحبة.
تجدونني في هذه الأقسام فهي الأقرب إلى قلبي. منتدى هذه مشكلتي كمحاولة مني لمد يد العون على قدر الخبرة والادراك لما بين السطور وخلفيات الشكوى،
كما أحسه وأعتبره واجب والتدخل فيه بحذر وتأني لأنه حياة انسان او انسانة وليس موضوع بسيط، القسم الأدبي كتابة وتحفيز واستمتاع بابداعات الاعضاء المبهرة،
تسعدني جرأتهم ويحزنني وَحشتهم في هذا العالم الذي لا أنيس لهم فيه سوى حبر قلمهم، منتدى التصوير الفوتوغرافي والرسم وفيه تعيش إحدى أهم هوياتي ومواهبي لمن تابعني هناك،
واكتشفني في احدى زواياه يعرف ماهي موهبتي. باقي الاقسام لي معها ذكريات فهي كالاصدقاء نصادفهم في كل مرحلة من مراحل الحياة.
أظنني قريب من الجميع خاصة الأقدمون الى حدود متباينة ترسمها صدف التعامل ومواعيد العمل والنشاط،
حاليا يكفي ان أشعر أني قريب من الاعضاء الجدد حتى وان لم يشعروا بذلك فالجميع عندي سواء المهم ان يكون حاملا جواز سفر اللمة الجزائرية.
لست منظما لأكون منتظما في تواجدي، مؤخرا اتفادى الالتزام بالاشياء عموما ويرهقني ذلك اكثر في المنتدى العزيز لأني تعبت كثيرا من الالتزام لسنوات سابقا في منتدى اللمة الى حد التقييد الذي لا يطاق.
تمت إستضافتي على كراسي وموائد ومطارح وحفلات وزردات ماعاشت اللمة هههه ربي يحفظ الكرماء وانتم كذلك.
أسأل الله للجميع التوفيق في صيام وقيام شهر رمضان المبارك لكم جميعا وأشكركم على الاستظافة.
هل عرفتم الآن من أكون؟