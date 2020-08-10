إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 9,932
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- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
من واجبي أن أقدم لك كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشير
نيابة عن الإدارة و المشرفين و المراقبين و الاعضاء
اتقدم بالشكر و التقدير ولكن اقف حائر ما عساني أن أقدم لك ؟
فانا لا اعرف كيف اصيغ الحروف الهجائية واحولها إلى كلمات
لان دائما كلمات الشكر و التكريم تكون في غاية الصعوبة خوفا من أن لا تعطي الإنسان حقه في الشكر و التكريم
نهديك باقة من الورود على تميزك الواضح و احترامك و تقديرك للاعضاء و توجيهم إلى الصواب
يعجبني سعة صدره بكلامه اللطيف مع الاعضاء و حسن خلقه
يعجبني تواجده الدائم في المنتدى و ارتقاءه به
و بهذه المناسبة اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب كتابة كلمة شكر و تكريم للأخ البشير
من واجبي أن أقدم لك كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشير
نيابة عن الإدارة و المشرفين و المراقبين و الاعضاء
اتقدم بالشكر و التقدير ولكن اقف حائر ما عساني أن أقدم لك ؟
فانا لا اعرف كيف اصيغ الحروف الهجائية واحولها إلى كلمات
لان دائما كلمات الشكر و التكريم تكون في غاية الصعوبة خوفا من أن لا تعطي الإنسان حقه في الشكر و التكريم
نهديك باقة من الورود على تميزك الواضح و احترامك و تقديرك للاعضاء و توجيهم إلى الصواب
يعجبني سعة صدره بكلامه اللطيف مع الاعضاء و حسن خلقه
يعجبني تواجده الدائم في المنتدى و ارتقاءه به
و بهذه المناسبة اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب كتابة كلمة شكر و تكريم للأخ البشير