كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشير

بسم الله الرحمن الرحيممن واجبي أن أقدم لك كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشيرنيابة عن الإدارة و المشرفين و المراقبين و الاعضاءاتقدم بالشكر و التقدير ولكن اقف حائر ما عساني أن أقدم لك ؟فانا لا اعرف كيف اصيغ الحروف الهجائية واحولها إلى كلماتلان دائما كلمات الشكر و التكريم تكون في غاية الصعوبة خوفا من أن لا تعطي الإنسان حقه في الشكر و التكريمنهديك باقة من الورود على تميزك الواضح و احترامك و تقديرك للاعضاء و توجيهم إلى الصوابيعجبني سعة صدره بكلامه اللطيف مع الاعضاء و حسن خلقهيعجبني تواجده الدائم في المنتدى و ارتقاءه بهو بهذه المناسبة اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب كتابة كلمة شكر و تكريم للأخ البشير