كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشير

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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فار إلى الله
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ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
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من واجبي أن أقدم لك كلمة شكر و تكريم لاخي في الله بشير
نيابة عن الإدارة و المشرفين و المراقبين و الاعضاء
اتقدم بالشكر و التقدير ولكن اقف حائر ما عساني أن أقدم لك ؟
فانا لا اعرف كيف اصيغ الحروف الهجائية واحولها إلى كلمات
لان دائما كلمات الشكر و التكريم تكون في غاية الصعوبة خوفا من أن لا تعطي الإنسان حقه في الشكر و التكريم
نهديك باقة من الورود على تميزك الواضح و احترامك و تقديرك للاعضاء و توجيهم إلى الصواب
يعجبني سعة صدره بكلامه اللطيف مع الاعضاء و حسن خلقه
يعجبني تواجده الدائم في المنتدى و ارتقاءه به
و بهذه المناسبة اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب كتابة كلمة شكر و تكريم للأخ البشير
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي العزيز الطيّب
مشكور على حلاوة الكلمات التي اسعدتني وأجمل هديّة أتلقّاها مثل عبق الورد والود والمحبة
لك خالص تحيّاتي وتقديري لك
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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,932
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال البشير البشير:
بارك الله فيك اخي العزيز الطيّب
مشكور على حلاوة الكلمات التي اسعدتني وأجمل هديّة أتلقّاها مثل عبق الورد والود والمحبة
لك خالص تحيّاتي وتقديري لك
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تستاهل كل خير خويا البشير هذا اقل شيء أقوم به لصالحك
 
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