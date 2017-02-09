أسرار تهم الطالب في الامتحان

يتساءل كثير من الطلاب عن الطريقة الصحيحة في تأدية الامتحانات؛ ليتجنبوا الصعوبات التي قد تواجههم فيها - كسيطرة الخوف، وتحكم القلق، واضطراب الثقة في النفس - التي قد تؤدي -لا سمح الله- إلى اهتزاز الذاكرة، وفقدان المعلومات في وقت هم في أشد الحاجة إليها (عند الامتحانات)، وهو ما قد يسبب الفشلَ والرسوب، الذي بالإمكان تفاديه..

لهذا وغيره؛ فإنه ينبغي للطالب - مهما كان مستواه - أن يراعي نصائح الخبراء والمتخصصين،

ويجعلها نُصبَ عينيه، لا سيما تلك المتعلقة بيوم الامتحان!

ليلة الامتحان:

من أهم ما يحتاجه الطالب الممتَحن هذه الليلةَ: هو الراحةُ النفسية والبدنية؛

ليستطيع الإجابة المرجوة في اليوم التالي (يوم الامتحان.

وفي هذه الليلة يقدم الخبراء التربيون، لكل طالبٍ مُقْدِمٍ على الامتحان؛ نصائحَ مهمة جداً، منها ما يلي:

1- التغذية السليمة في هذه الليلة:

بتناول الأطعمة الجيدة، غير الدسمة أو صعبة الهضم؛ التي تربك الجهاز الهضمي، فتفسد على الطالب ليلتَه ويومه، فتتأثر بذلك إجابته.

2- النوم مبكراً، وعدم الإفراط في المذاكرة:

لأن كثرة المذاكرة في هذه الليلة تجهد الذهن، وتضر بالتذكر! فعلى الطالب أن يكتفي في هذه الليلة بالمراجعة الخفيفة للمادة.

3- تجنب القلق:

الذي يؤثر على أعصاب الطالب، فتجعله يرتبك ويفقد التركيز، وسرعان ما يتحول هذا القلق إلى خوف ورهبة؛ تشُلُّ قدرةَ الطالب على الفهم والحفظ والتذكر، كما تضعف شهيته؛ فيصاب بالوهن وسوء التغذية.

وعلاج ذلك : التوكلُ على الله، ثم الاهتمام بالمذاكرة، والاستعداد الدائم للامتحانات، والثقة بالنفس؛

التي هي مفتاح تذكر المعلومات.

4- تجنب المنبِّهات والمنوِّمات: لأن تأثيرها ضارٌّ، قد يؤدي إلى الفشل.

5- تأكد من برنامج الامتحان: وزمانه، ومكانه.

6- جهز ما يلزمك من أدوات الكتابة: مثل الأقلام، والمسطرة، وغيرها.

7- اضبط جرس المنبه على الوقت المناسب للاستيقاظ.

8- حاول أن تنام مدة ثماني ساعات تقريباً..