ماهو طموحك في الحياة ؟؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Lila 22, ‏12 فيفري 2017 على 22:30.

  1. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    بسـم الله الرحمن الرحيـم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



    ماهو طموحك في الحياه؟؟؟

    هل تستطيع الآن ودون تردد أن تخبرني ما هي رسالتك في الحياة؟

    هل تستطيع أن تخبرني عن أهدافك وطموحاتك؟

    أكثر الناس لا يفكرون في هذه الأمور، فالحياة بالنسبة لهم حياة عادية، طفولة ثم دراسة ثم وظيفة ثم الزواج وإنجاب الأطفال، تربيتهم أو بالأحرى الإنفاق والإشراف عليهم ثم الموت، حياة عادية، دخل المرء فيها إلى الدنيا وخرج منها ولم يترك شيئاً، حتى أبناءه لم يربهم بشكل صحيح لكي يكونوا أناساً متميزين، فهم مجرد نسخ أخرى، ستعيشالحياة العادية.

    الرسالة ليست شيئاً معقداً وفي نفس الوقت ليست شيئاً بسيطاً، قد تحتاج لوقت طويل لتفكر في رسالتك، هل تريد الخير للناس؟ هل تريد تربية أبناءك ليصبحوا رجالاً يساهموا في خير هذه الأمة؟ من هو قدوتك؟ أسئلة كثيرة يجب أن تطرحها على نفسك لتقول في النهاية: رسالتي فيالحياة هي كذا وكذا.

    الرسالة ليست أهدافاً تحققها ثم تنتهي، بل هي غايات لا تصل لها أبداً بل تسعى دائماً للوصول لها طول حياتك، فمثلاً العبودية لله يجب أن تكون غاية كل مسلم، والمقصر في هذا الجانب عليه أن يجتهد دائماً لكي يرتفع في مراتب العبودية، مثال آخر هو الاقتداء برسول الله، فهو القدوة لنا جميعاً وعلينا أن نسعى دائماً لكي نقتدي به في حياتنا، هذه غايات يجب أن نسعى لها دائماً وكل يوم.

    ثم تأتي نقاط أخرى مختلفة، كل شخص لديه طموح، شخصياً أحب التعليم والتدريب، وأرى أن التعليم أياً كانت وسيلته هو أفضل وسيلة للتقدم والقضاء على التخلف، فما هو طموحك؟ هل تحب التجارة؟ هل ترغب في أن ينتهي الظلم ؟ هل تريد القضاء على الفقر والجهل في بلادك؟ حاول أن تعرف ما هو طموحك، إقرأ ومارس بعض الأعمال وتعلم من أخطاءك، هكذا تستطيع أن تحدد ماذا تريد أن تفعل في حياتك .

    وانتم اعزائي ماهي طموحكم في الحياه .. ؟

    سؤال يستحق أن تسأل نفسك عليه وتجيب الى أين يصل طموحك .؟؟؟

    وهل لديك خطة أو رسالة تسير عليها ؟؟


    أتمنى أشوف اجاباتكم الحلوة

    وياليت تفكروا قبلها من كل قلبكم

    .
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Lila 22, ‏12 فيفري 2017 على 22:30
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة موضوع هادف ويستحق الاعجاب.

    الطموح نربيه في أولادنا منذ الصغر ونجعل لهم هدفا ساميا، ليحلقو من اجله في اجواء الدنيا رافعي الرأس ومستعدين للعقبات مهما كان حجمها وصعوبتها ،وعندما نقول لهم ما هي طموحاتكم يقولو نحن نريد أن نكون كذا وكذا في المستقبل ، الا أن هناك امور في الحياة تجعل الانسان ينسى طموحه او يتركه جانبا الى حين ،منها صعوبة الحياة والجري وراء لقمة العيش ،وما يمر به من عقبات تعيقه عن تحقيق طموحه .

    اتحدث عن نفسي طموحي أن اكتب كتابا باسمي وأملأه خواطر عذبة هادفة ليقرأ القارئ ويستمتع كنت اود أن ادرس شعبة ادب لكن القدر اختار شعبة الرياضيات وفي الجامعة اردت ان ادرس ادب لكن القدر اراد اعلام الي ..... ومع مرور الوقت والهموم وضعت هذا الطموح جانبا، وها أنا الان اعود لأحاول تحقيق حلمي الكبير وهو كتابة كتاب ونشره للعالم وهو خلاصة تجارب واهوال عشتها وما أزال خاصة بلاد الغربة جعلتني اصقل خبرتي في الناس والحياة ،وغيرت طريقة تفكيري ،لانني من حرصي على عدم ضياع أولادي هنا صرت أقرأ وأتابع كل صغيرة وكبيرة..... فعن طريق الصدف اكتشف أمورا لم اكن اعرف انها موجودة فأدونها في كراستي .....
    اطلت الكلام والحديث وبردت قهوتي:coffee: سأسخنها ثانية:)
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 13:33
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    عندما كنا صغار كانت لدينا امال وطموح لا حدود لها .تنوعت بيم هذا و ذاك و بين اشياء و اشياء بين الحلم الوردي و البنفسجي .بيم الشهادة العليا .و الفيلا و المرسيدس كما في الافلام .لكن في النهاية كانت مجرد احلام الصبا والامنية و الواقع شيان مختلفان متعاكسان
    واليوم تغيرت امنياتي و عرفت اننا زوار مؤقتين على هذه الارض و اصبحت امنيتي .ان اعمل صالحا يرضاه ربي ويرضى عني
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏13 فيفري 2017 على 14:02
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,107
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    عندما كنا صغار كانت لدينا امال وطموح لا حدود لها .تنوعت بيم هذا و ذاك و بين اشياء و اشياء بين الحلم الوردي و البنفسجي .بيم الشهادة العليا .و الفيلا و المرسيدس كما في الافلام .لكن في النهاية كانت مجرد احلام الصبا والامنية و الواقع شيان مختلفان متعاكسان
    واليوم تغيرت امنياتي و عرفت اننا زوار مؤقتين على هذه الارض
     
    ميلينا, ‏13 فيفري 2017 على 14:02
    #4