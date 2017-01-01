سامحيني ما عاونتكش

الدنيا حظوظ ياسيدي .. هناك من يهين زوجته ويستعبدها ويحملها مسئولية فشله وكبواته وهي صابره ومتحمله وتراعيه بالصغيره والكبيره وتستر غيبته وتحفظ بيته رغم كل ما تلاقيه من معاملة سيئه بينما هناك رجل وقور وصالح ومحترم ويحاول يخفف عن زوجته كثيرا من الاعباء ولايدخر وسعا فيما من شأنه إسعادها ودائما ملافظه لها لطيفه ولايراها الا انها شريكة عمره وحياته وتجدها عوبا حوبا سبابه شتامه تفضح سره وفي كل عاير لها ناير وفي كل بيت لها سيره واذا ما حصل شيء من الامور الغير محموده أرجأت السبب لزوجها وان كان غارا آمنا ..



الحقيقه كثيرا ما الاحظ ان هناك جميلات خلق واخلاق وازواجهن ديمي خلق واخلاق وهناك محترمون عاقلون جميلون خلقا واخلاقا ويعرفوا من اين تؤكل الكتف وزوجاتهم عكسهم تماما .. ولعلكم تنظروا حولكم فسترون ما رأيت غالبا وليس تعميما ... لكن لانقول الا اللهم إجعل حقنا منهن قليل وصالح ..



شكرا جزيلا .

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