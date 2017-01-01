سامحيني ما عاونتكش

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته خاوتي خواتاتي الطرح اليوم شيق ومعمق وكثيف ديرو قهوة وحطو النظارات واستحظرو كل حواسكم 1 2 3 لنغوص بعد المواضيع الهادفة نتاع الاخت سنايا واللي تهدر على المرا اللي قارية وماهيش منظمة وقتها ،وعلى المرا اللي ما قراتش وما حوستش تقرا. حبيت نهدر على عمود البيت وهو الراجل ،وسؤالي هو هل الراجل اهتم نهار بأحلام زوجتو؟ انها تقرا أو تتعلم؟ انها تخيط ولا تطبخ؟ سقساها في يوم واش هي احلامك؟ الهدرة مش على رجال نادرين كانو طوق نجاة وصلت بيه زوجتو لهدفها ،ولا سلم ارتقت بيه وولات حاجة في المجتمع او أم من أروع الامهات. الهدرة على هاذوك اللي زادو وابتدعو في معنى الاحباط والتطياح من قيمة زوجتو الى أبعد الحدود، كي تقولو: حابة نتعلم يقولها: هههه بعد ما شاب ودوه الكتاب، كي تقولو: علمني باه نعلم ولادي نتا قاري كثر مني، يقولها: ما عنديش وقت ،عيان نجي من الخدمة هلكان نزيد نخدم تقولو : مالا قري ولادك على الاقل يجيبو علامات مليحة يقولها: لاه انا امهم ؟هاذي خدمتك نزيد نغسلك الماعن ويدورو في حلقة مفرغة حتى تولي ما تهدرش معاه ما تناقشوش ،وما تدخلش معاه في مواضيع لأنها فقدت فيه الثقة وفي روحها . وتبدأ الهوة والفجوة تكبر وتبدا حاجة يسميوها البرود العاطفي . هو يقولك تبدلت وولات تعصب بزاف ما كانتش هكذا ويحط اللوم كل اللوم عليها. وحاسب روحو راه داير دورو على اكمل وجه وماهوش مقصر وما تفكرش نهار غلقلها ابواب الحديث على روحها ،ونسى انها عبد عندو مشاعر ومن حقها تحب الارتقاء وتشوف اولادها احسن الناس. نقولو من هذا الصرح هل نهار قربت ليها سقسيتها واش كنت حابة تكوني في المستقبل؟،هل نهار شريتلها كتاب ولو صغير وقلتلها اقراي هذا يسليك؟ ،هل نهار هزيتها مع ولادك وديتها لبرا تحوس وتنحي على خاطرها ؟ اللي ما عندوش خلاص الله غالب نحيلها وردة من الشارع ونمدهالها ونقولها راكي منورة اليوم هاذي الامور تخليها تحس بلي راها موجودة وعندها شخص يخمم فيها ،ومستعد يعاونها إذا نوات تقرا، تتثقف او ترتقي في حياتها لأنها ما عندهاش غيرو سند . لاه نسى الراجل نتاع هاذ الوقت أنو زوجتو تحتاجو وانو عمود البيت ؟ لاه خلى بلاصتو فارغة حتى عم الفراغ في حياتو؟ انا اتحصر على بيوت ما عندهاش مشاكل لكن تغوص في الهموم والسبب غير أنو الراجل ما يعاونش زوجتو في قراية الاولاد ،في شغل البيت ،اذا كانت عاملة او عندهم اولاد بزاف ،ما ينحيش على خاطرها ......، ما يهتمش بأحلامها بجدية دائما مستهزي بخططها وهو ما علابالوش انو مستهزي بعمود البيت الثاني اذا سقط سقط البيت كله.... أاااااااه يا الراجل لو تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.... لو كان تتنازل شويه وتعطيها من وقتك اللي هو دايما لصحابك. وتعطيها من اهتمامك كيما تهتم بالرياضة والنت. وتوريلها انشغالك باولادك وقرايتهم ونجاحهم ..... رايح تشوف امرأة ناضجة متكاملة التصرفات تحمر وجهك في جميع المجالات . وفي الاخير يقولو وراء كل رجل عظيم امراة وأنا نقول ورا كل بيت سعيد رجل مهتم ومثابر وامرأة واعية منظمة. نتمنى من كل راجل ما يعاونش مرتو ومخليها تتمرمد وحدها يروح ليها ويقولها سامحيني ما عاونتكش خاوتي خلاصت القهوة نشالله موضوعي يفيد ولو قليلا تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير حلم كبير