سامحيني ما عاونتكش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 10:23.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    871
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    خاوتي خواتاتي الطرح اليوم شيق ومعمق وكثيف ديرو قهوة:coffee: وحطو النظارات:geek: واستحظرو كل حواسكم:eek:

    1
    2
    3​

    لنغوص:X3:


    بعد المواضيع الهادفة نتاع الاخت سنايا واللي تهدر على المرا اللي قارية وماهيش منظمة وقتها ،وعلى المرا اللي ما قراتش وما حوستش تقرا.

    حبيت نهدر على عمود البيت وهو الراجل ،وسؤالي هو هل الراجل اهتم نهار بأحلام زوجتو؟ انها تقرا أو تتعلم؟ انها تخيط ولا تطبخ؟ سقساها في يوم واش هي احلامك؟

    الهدرة مش على رجال نادرين كانو طوق نجاة وصلت بيه زوجتو لهدفها ،ولا سلم ارتقت بيه وولات حاجة في المجتمع او أم من أروع الامهات.

    الهدرة على هاذوك اللي زادو وابتدعو في معنى الاحباط والتطياح من قيمة زوجتو الى أبعد الحدود، :(

    كي تقولو: حابة نتعلم:)
    يقولها: هههه بعد ما شاب ودوه الكتاب:mad:،
    كي تقولو: علمني باه نعلم ولادي نتا قاري كثر مني،:giggle:
    يقولها: ما عنديش وقت ،عيان نجي من الخدمة هلكان نزيد نخدم:confused:
    تقولو : مالا قري ولادك على الاقل يجيبو علامات مليحة:geek:
    يقولها: لاه انا امهم ؟هاذي خدمتك نزيد نغسلك الماعن:cautious:

    ويدورو في حلقة مفرغة حتى تولي ما تهدرش معاه ما تناقشوش ،وما تدخلش معاه في مواضيع لأنها فقدت فيه الثقة وفي روحها .
    وتبدأ الهوة والفجوة تكبر وتبدا حاجة يسميوها البرود العاطفي .
    هو يقولك تبدلت وولات تعصب بزاف ما كانتش هكذا ويحط اللوم كل اللوم عليها.
    وحاسب روحو راه داير دورو على اكمل وجه وماهوش مقصر وما تفكرش نهار غلقلها ابواب الحديث على روحها ،ونسى انها عبد عندو مشاعر ومن حقها تحب الارتقاء وتشوف اولادها احسن الناس.

    نقولو من هذا الصرح هل نهار قربت ليها سقسيتها واش كنت حابة تكوني في المستقبل؟،هل نهار شريتلها كتاب ولو صغير وقلتلها اقراي هذا يسليك؟ ،هل نهار هزيتها مع ولادك وديتها لبرا تحوس وتنحي على خاطرها ؟

    اللي ما عندوش خلاص الله غالب نحيلها وردة من الشارع ونمدهالها ونقولها راكي منورة اليوم:Love:
    هاذي الامور تخليها تحس بلي راها موجودة:) وعندها شخص يخمم فيها ،ومستعد يعاونها إذا نوات تقرا، تتثقف او ترتقي في حياتها لأنها ما عندهاش غيرو سند .

    لاه نسى الراجل نتاع هاذ الوقت أنو زوجتو تحتاجو وانو عمود البيت ؟:rolleyes:
    لاه خلى بلاصتو فارغة حتى عم الفراغ في حياتو؟:rolleyes:

    انا اتحصر على بيوت ما عندهاش مشاكل لكن تغوص في الهموم والسبب غير أنو الراجل ما يعاونش زوجتو في قراية الاولاد ،في شغل البيت ،اذا كانت عاملة او عندهم اولاد بزاف ،ما ينحيش على خاطرها ......، ما يهتمش بأحلامها بجدية دائما مستهزي بخططها وهو ما علابالوش انو مستهزي بعمود البيت الثاني اذا سقط سقط البيت كله....:unsure:

    أاااااااه يا الراجل
    لو تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم....

    لو كان تتنازل شويه وتعطيها من وقتك اللي هو دايما لصحابك.:cool:
    وتعطيها من اهتمامك كيما تهتم بالرياضة والنت.:(
    وتوريلها انشغالك باولادك وقرايتهم ونجاحهم .....

    رايح تشوف امرأة ناضجة متكاملة التصرفات تحمر وجهك في جميع المجالات .:giggle:

    وفي الاخير يقولو وراء كل رجل عظيم امراة
    وأنا نقول ورا كل بيت سعيد رجل مهتم ومثابر وامرأة واعية منظمة.
    نتمنى من كل راجل ما يعاونش مرتو ومخليها تتمرمد وحدها يروح ليها ويقولها سامحيني ما عاونتكش

    خاوتي خلاصت القهوة:)

    نشالله موضوعي يفيد ولو قليلا;)

    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير: ‏13 فيفري 2017 على 10:31
    Smile Queen, Malika Tlm, sanaya و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 10:23
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,489
    الإعجابات المتلقاة:
    11,366
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم

    تسجيل مرور على الموضوع باه نتفكرو عحبني بزاااف بزاااف وكي نروح للدار ونرتاح نرد ان شاء الله.

    مشكورة على الموضوع يعطيك الصحة.
     
    الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏13 فيفري 2017 على 14:31
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    871
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    شكرا لك يا طيبة
    اختي كيما قلت القهوة ما تنسايش:coffee:
    انتظر ردك
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 14:35
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,966
    الإعجابات المتلقاة:
    3,247
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الدنيا حظوظ ياسيدي .. هناك من يهين زوجته ويستعبدها ويحملها مسئولية فشله وكبواته وهي صابره ومتحمله وتراعيه بالصغيره والكبيره وتستر غيبته وتحفظ بيته رغم كل ما تلاقيه من معاملة سيئه بينما هناك رجل وقور وصالح ومحترم ويحاول يخفف عن زوجته كثيرا من الاعباء ولايدخر وسعا فيما من شأنه إسعادها ودائما ملافظه لها لطيفه ولايراها الا انها شريكة عمره وحياته وتجدها عوبا حوبا سبابه شتامه تفضح سره وفي كل عاير لها ناير وفي كل بيت لها سيره واذا ما حصل شيء من الامور الغير محموده أرجأت السبب لزوجها وان كان غارا آمنا ..

    الحقيقه كثيرا ما الاحظ ان هناك جميلات خلق واخلاق وازواجهن ديمي خلق واخلاق وهناك محترمون عاقلون جميلون خلقا واخلاقا ويعرفوا من اين تؤكل الكتف وزوجاتهم عكسهم تماما .. ولعلكم تنظروا حولكم فسترون ما رأيت غالبا وليس تعميما ... لكن لانقول الا اللهم إجعل حقنا منهن قليل وصالح ..

    شكرا جزيلا .
     
    الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏13 فيفري 2017 على 14:45
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    871
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري

    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اخي الكريم مرورك من هنا وردك اسعداني .
    كلامك درر وتحليلك معمق ..
    الراجل اللي ما يعاونش مرتو ويخليها لمحاين الدنيا وحدها ويجي لعشيا يرقد وياكل ويشرب ويعيط ،عندي نعلقولو فوتوه في الحيط احسن هو والصورة سيان.
    شكرا على المرور
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm و aljentel معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 14:54
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    900
    الإعجابات المتلقاة:
    1,723
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم ورحمة الله
    موضوع رائع ويستحق التوقف فيه للمناقشة (y)
    عجبني اسلوب طرحك ..
    رأيي من رأيك للرجل دور كبير يا اما يدفعها للامام يا يكون سبب في تخلفها , للاسف كثير من الرجال هو من يوقفها ويقف في طريق نجاحها كاينة اللي تكون تخيط ومبدعة فالخياطة او الطبخ
    وتحتاج دعم ووقت لتنجح كثيرا لكن كي تتزوج راجلها يحبسها يقولها خيطي فالدار برك لكن هي خيطت خلاص لازم تبدا تخمم فمشروع خاص بها ولكن عقلية المراة للدار مزال تسكن فعقلهم
    مي نساوا بلي راهم يقضيوا على كل حاجة مليحة فالمراة والى هدرت على تربية الولاد نقول لااي راجل كي يشوفوا الولاد يماهم ناجحة رايحين يكبروا بشخصية قوية وتولي قدوتهم وينجحوا
    في حياتهم
    هذا رايي باختصار
    تقبلوا مروري :)
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏13 فيفري 2017 على 15:41
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    562
    الإعجابات المتلقاة:
    1,715
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    موضوووووع في القمة أخي
    تدريس الأولاد مسؤولية الأم
    الأم تنوض مريضة
    ولادها ميروحوش لقراية
    بويسك باباهم لعزيز ميقدرش يوجدلهم لفطور ولايبدلهم
    طفل يبكي نورمال
    حتى تخرج ماماه مالدوش تشوف وشبيه
    ڨاع هاك معليش
    وكتجي ثقف روحها ميعاونهاش ويزيد يفشل فيها
    آاااااه لوكان نحل الدوسيي تاع الرجال منخلاص
    على كل حال ربي يحفضك موضوع في القمة
    تحياتي
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    sanaya, ‏13 فيفري 2017 على 20:37
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,157
    الإعجابات المتلقاة:
    5,920
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة موضوع في القمة
    صح والله كاين ازواج حاضر اسمهم برك فالدار
    معلابالوا بحتي حاجة لا مسؤولية الزوجة ولا الاطفال
    وعلاه يا اخي هي جابتهم من دارهم والله حرااام عليه
    الزوج لازم يكون حاضرفي المنزل يقعد مع العايلة نتاعوا يشوف طلاباتهم يحن عليهم ووووووووو
    والزوجة المسكينة طول النهار وهي مع الدار والاطفال وكي يجي السي السيد وكانها خادمة عندوا مكانش حتي كلمة حب واحترام وحوار ووووووو
    باش تكتمل الحياة الزوجية وتكون سعيدة لازم الزوج يلعب الدور نتاعوا والعكس صحيح
    والحوار واللمة العائلية وكلام حلوا وشباب
    ربي يهدي عبادوا
    تحياتي لك
     
    حلم كبير و aljentel معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏13 فيفري 2017 على 21:13
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    871
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    الاخت الفاضله شكرا على المرور الجميل والاضافة الزاخرة ،اي نعم هو الرجل عمود البيت وركيزتها الاولى وبدون اهتمامه ،تسقط ركيزة البيت الثانية...
    بارك الله فيك
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏16 فيفري 2017 على 20:51
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    871
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة يعطيك الصحة على المرور والاضافة.
    مشكورة وبارك الله فيك
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    Malika Tlm و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏16 فيفري 2017 على 20:53
    #10
  11. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    552
    الإعجابات المتلقاة:
    917
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    اخي الكريم موضوع رائع في القمة
    جميل لو كان هذا التفكير الراقي لدى جميع الرجال
    لو وبرك يقراو على رسولنا عليه الصلاة والسلام كيفاه كان يعامل زوجاتو ويتعملو منو
    المودة والرحمة هم اساس البيت السعيد ومن ضمن الحوايج لي تخلي الزواج ناجح لغة الحوار بين الزوجين وانو يعطيها فرصة مرة على مرة عالاقل تشارك برأيها ويقدرها ويعرف وش تحب ويدعمها اذا حبت تزيد تتعلم او حابة تطور نفسها لانو هذا زيادة فيه هو وفخر ليه
    لكن نظن بلي هذا النوع اصبح نادر ونادر جدا في زمننا هذا
    تقبل مروري
     
    Smile Queen, ‏19 فيفري 2017 على 03:03
    #11