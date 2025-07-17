حكموا عليا بالاعدام علاه تدي المدام للبحر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
احبتي الغاليين في اللمة الغالية
كما يعلم الجميع قبل ايام كنت في رحلة علاج
راح نشرح ليكم طبيعة الرحلة و من هو الطبيب و بعدها اطرح الموضوع
الطبيب هو دكتور مغترب عايش في فرنسا
طبيب عام و لكنه ملم بالسكري و ضغط الدم و الكايروبراتيك و الحجامة و المساج
يعرفه احد الاحباب و هو اللي كان الوسيط بيني و بين الطبيب
الطبيب يجي سياحة للجزاير استغليت وجوده و تصادف مع تأزم حالتي الصحية
بعد مشاكلي في العمل
الطبيب اخبرني انه راح يزور عدد من الولايات الساحية اهمها العاصمة و مستغانم
و وهران و تلمسان و ترك الخيار عندي
يعني المكان اللي ساهل عليا يخبرني الايام اللي يكون هو متواجد فيه
انا اخترت تلمسان لعدد من الاسباب اهمها الامن و الكرية نوعا ما مناسبة او كاين اختيارات مليحة
و حتى السفر الى تلمسان نوعا ما متاح بسبب وجود القطار من تيارت الى سيدي بلعباس
و حتى اصحاب الكورسات يحبوا يروحو لتلمسان و يحطوا اسعار نوعا ما معقولة
الطبيب عرض عليا طريقتين
الطريقة الاولى هو يعالجني بشكل كامل
الطريقة الثانية هو يعالجني و بقية العلاج و المساج و اعادة التأهيل الحركي انا نكمله
مع المدام في البيت اللي كريته و هذا الاخير مناسب للطبيب و غير متعب ليه
لأنه جاي سياحة و يعالجني كجبر لخاطري و تواضعا منه

انا اخترت العلاج بالطريقة الثانية حتى لا اتعب الطبيب او اشف عليه

الموضوع
حكموا عليا بالاعدام علاه تدي المدام للبحر
المهم انا اخترت الطريقة الثانية في العلاج لكي لا احرج الطبيب او اكثر عليه
و اخذت المدام معايا
الطبيب كان يعمل البداية في العلاج خاصة الكايروبراتيك
و يعطيني زيوت و مراهم و يفهمني واش نعمل في السكنة مستعينا و مستغلا تواجد المدام معايا
باش نكمل علاجه و اعادة التأهيل و المساج و المراهم
كل حصة مع الطبيب تدي حوالي الساعة
و باقي العلاج مع المدام يدي حوالي الساعتين و بعده حوالي الساعتين راحة و قيلولة او نوم خفيف
و احيانا كل هذا يكون بعد المغرب
اكيد راح يبقى معي الكثير من الوقت و انا في مكان فيه شاطيء جميل
و مكان جميل جدا جدا للاستجمام
انتم او مكاني ماذا كنتم فاعلون هل تبقون في السكنة ام تروحوا و تتفسحوا
و الله ما عنديش عقدة اني ندي المدام للبحر و جات فرصة و ربي جابها
اخذت المدام للبحر لي كان بعيد علينا بأمتار من المسكن اللي استأجرته
اخذت المدام الى البحر و الى الاماكن الجميلة و تفسحت و تصورت و فرحت
و بلا ما نزيد دينار على المصروف اللي حطيته لان الاماكن كلها نروحوا ليها سيرا على الاقدام بسبب قربها
نعاود نرجع ما عنديش عقدة اني نروح مع المدام الى البحر
و تعود و تسبح و تفرح و تجري و تضحك و تتصور و تدي لي سوفونير
هي فرصة نرد ليها و لو الشي البسيط على مواقفها معايا
الامر هذا
خلى عايلتي كلهم الوالدة و اخواتي يدوا موقف مني كأننا كفرنا
قطعوا كل التواصل معي و قالوا مكان الزوجة البيت و الطبخ
ما لازمش تتحل ليها العين زيادة

انتم واش رايكم في كل هاذ الشكشوكة
 
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بداية ربي يتمم عليك الشفاء يا رب و ترجع احسن مما كنت.
ليست عائلتك فقط من تقول هذا كاين بزاف هكذا، و كاين باش مايخليوكش تهنى يزيدو معاك أطراف أخرى يا يروحو معاك يا ماتروحش و حنا نحتاجوك!! (يصرالي بزاف الموقف هذا لكن أنا متفاهمة مع الزوج نهار نروح انا و هو بناتي وحدنا و نهار يحبو دارهم الله يسهل عليه يدي لي يحب).
أكيد ماعندهمش حق و أنت زوجتك مع من تشوف باش تحوس و تتمتع أكيد أنت (ربي يحفظكم لبعض)، أنا نحير في ناس يفكروا هذا التفكير و يحبو زوجة ابنهم فقط تتقهر.
بصحتكم التحويسة و ربي يتمم عليك الشفاء أخي و لا تهتم أمك ولو هدرت تبقى أمك حاول تراضيها و تفهمها بالعقل أما اخواتك كل وحدة تلهى في حياتها.
 
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