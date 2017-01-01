تدخين الصغار !!

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة طموحة, ‏16 فيفري 2017 على 22:53.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم أهل اللمة الكرام
    التدخين الآفة التي لا يكاد يخلو ذهن أحد من مخاطرها وموضوعي اليوم
    لن يشمل ذلك فهي شيء حكمت فيه الشريعة قبلنا والانسان الذي لاتهمه أحكام الشريعة
    يحكم عليها بالسوء لما لها من أضرار جسيمة على الصحة
    لكن أصبحت هاته الظاهرة للأسف شيء عادي كأي شيء يراه المجتمع في البداية شيء مشين
    ولكن بمجرد الاعتياد الذي هو شيء سيء في الحقيقة تصبح ظاهرة عادية أو تجربة يمر بها جل الشباب ونظرة المجتمع لهم عادية على الأقل هم ليسو مدمني مخدرات !!
    لكن الأمر المؤسف أن ترى طفل في العاشرة أو مايقل يدخن!!
    كيف لنا أن تحمل أن يدخل سم كهذا لجوف روح بريئة لزالت ملامح الطفولة مرتسمة عليها
    كيف لنا أن نرى طفولة تسلب من مجتمعاتنا وترمى في اروقة الفساد
    لماذا يدخن الأطفال ؟
    وكيف يغفل الأباء عن أمر كهذا وعلاماته واضحة ؟
    وهل سنعتاد على هاته المشاهد كما اعتدنا على التي سبقتها ؟
    كيف نحمي الأطفال من هذا السم ؟
    دمتم في رعاية الله وحفظه في انتظار تفاعلكم

     
    طموحة, ‏16 فيفري 2017 على 22:53
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    فعلا انها لكارثة نحن نحارب من اجل امتناع الكبار عن التدخين و نجد الابرياء يدخلون عالم الانتحار البطيء لا حول و لا قوة الا بالله
    و الله انه ليؤثر في نفسي لما ارى طفلا صغير يحمل سيجارة بين اصابعه
    هو يظن نفسه انه في حالة جيدة و انه حر مستقل يفعل ما يشاء و انه اصبح رجلا بهذا التصرف
    لكن اين الاولياء هذا هو السؤال المطروح بشدة؟
    و كثيرا ما تؤثر الصحبة في ذلك فالكثير من المراهقين المدخنين يشجعون هؤلاء الاطفال و يدفعون بهم الى التدخين بحجة انه شيء جيد
    لكن للاسف المجتمع يتهاوى شيئا فشيئا و نحن نشاهد و نعلق
    بوركت على الموضوع
     
    طموحة معجب بهذا.
    أم منيــــــر, ‏17 فيفري 2017 على 10:49
    #2
  3. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    طموحة, ‏17 فيفري 2017 على 21:00
    #3