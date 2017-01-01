تدخين الصغار !!

السلام عليكم أهل اللمة الكرام

التدخين الآفة التي لا يكاد يخلو ذهن أحد من مخاطرها وموضوعي اليوم

لن يشمل ذلك فهي شيء حكمت فيه الشريعة قبلنا والانسان الذي لاتهمه أحكام الشريعة

يحكم عليها بالسوء لما لها من أضرار جسيمة على الصحة

لكن أصبحت هاته الظاهرة للأسف شيء عادي كأي شيء يراه المجتمع في البداية شيء مشين

ولكن بمجرد الاعتياد الذي هو شيء سيء في الحقيقة تصبح ظاهرة عادية أو تجربة يمر بها جل الشباب ونظرة المجتمع لهم عادية على الأقل هم ليسو مدمني مخدرات !!

لكن الأمر المؤسف أن ترى طفل في العاشرة أو مايقل يدخن!!

كيف لنا أن تحمل أن يدخل سم كهذا لجوف روح بريئة لزالت ملامح الطفولة مرتسمة عليها

كيف لنا أن نرى طفولة تسلب من مجتمعاتنا وترمى في اروقة الفساد

لماذا يدخن الأطفال ؟

وكيف يغفل الأباء عن أمر كهذا وعلاماته واضحة ؟

وهل سنعتاد على هاته المشاهد كما اعتدنا على التي سبقتها ؟

كيف نحمي الأطفال من هذا السم ؟