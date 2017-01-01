لاعب برشلونة يتحدى ريال مدريد

يؤمن الفرنسي لوكاس ديني، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بحظوظ فريقه في الفوز بلقب الليجا رغم تصدر الغريم التقليدي ريال مدريد لجدول المسابقة. ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، إلا أن للفريق الملكي مباراتين مؤجلتين. وقال لوكاس ديني، في تصريحات لـ "Omnisport": "ريال مدريد ليس المفضل للفوز بلقب الليجا، الموسم لازال طويلا، لا يزال هناك العديد من النقاط التي يجب الحصول عليها". وأضاف اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وروما "ريال مدريد لم يفز بعد بالمباريات المؤجلة، سوف نرى ما سيحدث، سوف نراقبهم دائمًا". وأصبح نادي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.