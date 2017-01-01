دعاء الأنبياء عليهم السلام

باسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير خلق الله



أقدم لكم بعض أدعية أنبياء الله عليهم السلام



دعاء آدم عليه السلام

ربنا إنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين



دعاء أيوب عليه السلام

رب إنِى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين



دعاء نوح عليه السلام

ربي أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات



دعاء ابراهيم عليه السلام

ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء



دعاء يونس عليه السلام

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين



دعاء موسى عليه السلام

ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني



دعاء شعيب عليه السلام

رب افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين



دعاء يوسف عليه السلام

أنت ولي في الدنيا و الأخرة توفني مسلما و ألحقني بالصالحين



دعاء محمد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم



ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار





اللهم أجعلنا ممن يحشرون مع حبيبنا محمد في زمرته يوم القيامة

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