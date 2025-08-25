قل و أنت ساجدا

إذا أردت قبول عملك

قل وأنت ساجد :



(ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم)









إذا خفت من أن يزوغ قلبك

قل وأنت ساجد :

(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)









إذا أردت الذرية الصالحة

قل وأنت ساجد :

(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)



(رب لاتذرني فردا وانت خير الوارثين)









إذا أردت البركة في بيتك

قل وأنت ساجد :

(رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين)









إذا أردت الشهاده

قل وأنت ساجد :

(ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين)









واذا تريد الله يلهمك الصبر

قل وأنت ساجد

(ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين)









هل أنت مهموم

قل وأنت ساجد

(حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم)









لست موفقا في حياتك

قل وأنت ساجد :

(وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)









هل أنت حزين

قل وأنت ساجد :

(إنما أشكو بثي وحزني إلى الله)









تريد المحافظة على الصلاة انت وذريتك

قل وأنت ساجد :

(ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء)









تحس بضيق في صدرك

قل وأنت ساجد :

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري)









تجهل كثيرا من الأمور

قل وأنت ساجد :

(رب زدني علما)









لتبعد الشياطين عنك

قل وأنت ساجد :

(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون)









إذا كنت مريضا

قل وأنت ساجد :

(وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)









تخاف من عذاب جهنم

قل وأنت ساجد :

(ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما)









هل تريد زوجة محبة



( هل تريدين زوجا محبا ) وأولادا بارين ومطيعين

قل وأنت ساجد :

(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين و اجعلنا إماما للمتقين