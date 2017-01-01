ما المعنى..؟



تترك وطنك لتجمع درهما



ما هو المعنى..؟



أن تجعل بلدك نكتة تتسلى بها مع العالم



فيضحك على شعبها الأعداء الأوغاد



ألستم أبناء الوطن ؟



أين "حب الوطن" في شِعركم



أم صار الشعر لديكم للسخرية ؟



فتمجدون وطنا غير وطنكم؟





هذه القصة...





تبدأ قصة "أحبك يا بلدي"



ب:



تحيا الجزائر في كرة القدم



وتموت في همِهم





في الربح يُرفع العلَم



وفي الخسارة تَسمع الشتم





يكذبون...





وإن أحبوا الوطن فليس بمعنى "الحب الحقيقي"





لا يحبون الوطن... لأنه وطنهم





إن وجدوا الخير فيه هتفوا للوطن



وإن أصابهم شرٌ يهتفون لوطن العدو





ما ذنب هذا الوطن...؟



يحافظ عليكم كيف ؟



ويبني لكم القصور , كيف؟



في الوطن كل خيرٍ



ومنكم يأتي كل شرٍ



ليس فيكم من يقدم





فيكم من يطمع



و



يمد يده ليجمع





ليس فيكم من يعمل



فيكم من بلسانه يسبق الغزال



ويندهش لتطور الكفار



فيفخر بهذا في الليل والنهار







من هؤلاء..؟



لا يشرفون الوطن وهم فيه





وهكذا يقولون إن ابتعدوا:



وطننا ليس بوطن



وطن بلا هوية

​

بلا أبطال ​



بلا تاريخ





وإن كان قولهم ليس بصحيح



يبقى سيئا



وإهانة لنا...





تحيا الجزائر...



بلد المليون ونصف شهيد..







فمن يجهل ما جاء في التاريخ





فل يصمت...



لنا وطن ملك لنا...





وفيه أحرار بفضل شهدائنا الأبرار





فلم هذا النكران ؟





في لحظات يئسكم من الحياة



تشوهون صورة الوطن في كلمات





من أنتم...؟





أنا لست كأنتم



ومثلي هناك من يحب "الجزائر"



ويفخر..



وإن كان الحكم فيها جائر



فبالثلاث..



تحيا الجزائر



تحيا الجزائر



تحيا الجزائر



​



الغضب

بقلم الصحافية الساخرةالغضب