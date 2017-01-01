تحيا الجزائر...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 15:52.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ما المعنى..؟

    تترك وطنك لتجمع درهما

    ما هو المعنى..؟

    أن تجعل بلدك نكتة تتسلى بها مع العالم

    فيضحك على شعبها الأعداء الأوغاد

    ألستم أبناء الوطن ؟

    أين "حب الوطن" في شِعركم

    أم صار الشعر لديكم للسخرية ؟

    فتمجدون وطنا غير وطنكم؟


    هذه القصة...


    تبدأ قصة "أحبك يا بلدي"

    ب:

    تحيا الجزائر في كرة القدم

    وتموت في همِهم


    في الربح يُرفع العلَم

    وفي الخسارة تَسمع الشتم


    يكذبون...


    وإن أحبوا الوطن فليس بمعنى "الحب الحقيقي"


    لا يحبون الوطن... لأنه وطنهم


    إن وجدوا الخير فيه هتفوا للوطن

    وإن أصابهم شرٌ يهتفون لوطن العدو


    ما ذنب هذا الوطن...؟

    يحافظ عليكم كيف ؟

    ويبني لكم القصور , كيف؟

    في الوطن كل خيرٍ

    ومنكم يأتي كل شرٍ

    ليس فيكم من يقدم


    فيكم من يطمع

    و

    يمد يده ليجمع


    ليس فيكم من يعمل

    فيكم من بلسانه يسبق الغزال

    ويندهش لتطور الكفار

    فيفخر بهذا في الليل والنهار



    من هؤلاء..؟

    لا يشرفون الوطن وهم فيه


    وهكذا يقولون إن ابتعدوا:

    وطننا ليس بوطن

    وطن بلا هوية
    بلا أبطال

    بلا تاريخ


    وإن كان قولهم ليس بصحيح

    يبقى سيئا

    وإهانة لنا...


    تحيا الجزائر...

    بلد المليون ونصف شهيد..



    فمن يجهل ما جاء في التاريخ


    فل يصمت...

    لنا وطن ملك لنا...


    وفيه أحرار بفضل شهدائنا الأبرار


    فلم هذا النكران ؟


    في لحظات يئسكم من الحياة

    تشوهون صورة الوطن في كلمات


    من أنتم...؟


    أنا لست كأنتم

    ومثلي هناك من يحب "الجزائر"

    ويفخر..

    وإن كان الحكم فيها جائر

    فبالثلاث..

    تحيا الجزائر

    تحيا الجزائر

    تحيا الجزائر

    بقلم الصحافية الساخرة
    الغضب:mad:


























     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 15:52
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    تحيا الجزائر
    حب الوطن أكبر من كلمة تقال
    هو إحساس عميق وفعل يعبر عنه
    احساسك صادق وكلمات رائعة
    دمت مبدعة تحاتي لك
     
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    ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 17:44
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    حب الوطن يسري في عروقنا في اعماقنا ليس من ياتي يتفلسف على الوطن بفلسفته الغبية ليحاول اقناعي بانه ليس وطنا
    الاروع مرورك اخي
    مشكور :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 17:48
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حفظ الله الجزائر وطنا وشعبا من كل مكروه ...
     
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    aljentel, ‏17 فيفري 2017 على 17:53
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    اللهم امين وجميع المسلمين ياا رب
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 17:56
    #5
  6. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    راااااااااااااااااااااااائعة ، و مميزة
    اكره النفاق و الكذب
    لما تربح يكونون اول الهاتفين لما تخسر يكونون اول الشاتمين
    التمس العذر لاخيك
    و كل شيء بيد الله
    و لا توجد دولة سيئة ، فالدول عبارة عن جماد و الشعب هو من يقرر ان كانت جيدة ام سيئة
    بتصرفاته و اخلاقه
    و حاليا شعب الجزائر الا من رحم ربي ، لا كلمة تصف غباءه
    هدانا الله و اياهم و حفظ بلدنا و كل بلدان المسلمين من كل سوء يارب
    دمتي و دام ابداعكي اختي الكريمة
    تحياتي احترامي و تقديري ​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 18:03
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    اللهم امين
    الاروع مرورك يا غالية :giggle:
    كلامك صحيح وحدنا من نصنع دولة جيدة وقوية او سيئة وضعيفة
    مشكورة على مرورك :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 18:07
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الله يحفظ بلادنا
    و يبعد علينا الذيابااااا
    ههه
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏17 فيفري 2017 على 18:13
    #8