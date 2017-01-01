تعزية الأخت الورد الاحمر

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 09:27.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسم الله
    انا لله و انا اليه راجعون
    بقلوب راضية بقضاء الله و قدره
    وصلنا نبأ وفاة جد الأخت الورد الأحمر

    عظم الله أجرك اختي و غفر الله لفقيدكم
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله ووسع مدخله
    وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

    اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم أرحم غربته وأرحم شيبته.
    اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة.. لا تجعلها حفرة من حفر النار.
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله. اللهم أبدله داراً خيراً من داره.
    وأهلاً خيراً من أهله.. وذرية خيراً من ذريته وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة بغير حساب.
    برحمتك يا أرحم الراحمين.
     
    الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 09:27
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    انا لله و انا اليه راجعون
    رحم الله جدك و أسكنه الفردوس الأعلى
    ورحم الله جميع موتى المسلمين
    أعظم الله أجرك أختاه
    الله يصبركم
     
    الفتى المغامر, ‏18 فيفري 2017 على 09:30
    #2