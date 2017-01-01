تعزية للاخت صمت المشاعر

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة sقطر الندىs, ‏23 جويلية 2017 على 15:41.

  1. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    بسم الله
    انا لله و انا اليه راجعون
    بقلوب راضية بقضاء الله و قدره
    وصلنا نبأ وفاة جـــد @صمت المشاعر

    عظم الله أجرك اختي و غفر الله لفقيدكم
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله ووسع مدخله
    وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

    اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم أرحم غربته وأرحم شيبته.
    اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة.. لا تجعلها حفرة من حفر النار.
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله. اللهم أبدله داراً خيراً من داره.
    برحمتك يا أرحم الراحمين.

    ربي يصبركم حبيبتي
     
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    sقطر الندىs, ‏23 جويلية 2017 على 15:41
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك حبيبتي إيمان على الاهتمام
    لا املك الا ان اقول (( ان لله وان اليه راجعون و حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها))
    و شكرًالله سعيك و اعظم أجرك وجزاك الله عني خير جزاء
     
    صمت المشاعر, ‏23 جويلية 2017 على 16:03
    #2

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