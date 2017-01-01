حبيبتي الغالية ( متى و كيف )

بسم الله اخواني الاعزاء في اللمة المباركة لقد تغيرنا في كل أمور حياتنا و نزعنا الحياء في كثير من تفاصيل و زوايا الحياة اليومية فأصبحنا نرى ان يمسك الشاب صديقته من يدها و يمشي أمام الناس بلا خجل و اصبحنا نرى لباسا لشبابنا و شاباتنا أقل ما يقال عنه فاضح و كاشف و اصبحنا نرى تحليقات غريبة تخنث اولادنا و اصبحنا نراهم يدخنون و يتخمرون أمام الملأ نهارا جهارا و اصبحنا نرى و نسمع قهقهات البنات في الليل بلا حياء و كأنهن رجالا أشداء كل هته السلبيات و غيرها اصبحت لا تزعجنا و كأاننا روضنا عليها و اصبحت شيئا عاديا جدا جدا لكن بالمقابل لو قال رجل أمام اهله او أصحابه زوجتي حبيبتي نظروا اليه و كأنه اتركب جرما و بادروه استحيي هته الأمور لا تقال امام العامة لماذا انقلبت الموازين أليست الزوجة هي الحبيبة أليست من ترعى زوجها و تصونه أليست نصف دينه و كل حياته اليست روحا و نفسا تؤدي واجبها مع وزوجها على أكمل وجه أليست من جعلت زوجها رجلا و سيد الرجال أليس من حقها ان تكون الحبيبة الأولى و الأخيرة أليس من حقها ان تكون مفخرة لزوجها أمام الناس لماذا اقترن اسم الحبيبة مع العشيقة و اقترنت اسماء اخرى بالزوجة كلفظ الدار و الاهل و ............ و .............. أليس انتقاصا من حقها و قيمتها ما ٍرأيكم انتم اخواني حبيبتي زوجتي انت أغلى من روحي بل أنت روحي أحبك زوجتي ربما يراني البعض قليل الأدب لا اعرف ؟ الامين محمد