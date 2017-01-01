حبيبتي الغالية ( متى و كيف )

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 18:26.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    بسم الله
    اخواني الاعزاء في اللمة المباركة
    لقد تغيرنا في كل أمور حياتنا
    و نزعنا الحياء في كثير من تفاصيل و زوايا الحياة اليومية
    فأصبحنا نرى ان يمسك الشاب صديقته من يدها و يمشي أمام الناس بلا خجل
    و اصبحنا نرى لباسا لشبابنا و شاباتنا أقل ما يقال عنه فاضح و كاشف
    و اصبحنا نرى تحليقات غريبة تخنث اولادنا
    و اصبحنا نراهم يدخنون و يتخمرون أمام الملأ نهارا جهارا
    و اصبحنا نرى و نسمع قهقهات البنات في الليل بلا حياء و كأنهن رجالا أشداء

    كل هته السلبيات و غيرها اصبحت لا تزعجنا و كأاننا روضنا عليها
    و اصبحت شيئا عاديا جدا جدا

    لكن بالمقابل لو قال رجل أمام اهله او أصحابه
    زوجتي حبيبتي نظروا اليه و كأنه اتركب جرما
    و بادروه استحيي هته الأمور لا تقال امام العامة

    لماذا انقلبت الموازين أليست الزوجة هي الحبيبة
    أليست من ترعى زوجها و تصونه
    أليست نصف دينه و كل حياته
    اليست روحا و نفسا تؤدي واجبها مع وزوجها على أكمل وجه
    أليست من جعلت زوجها رجلا و سيد الرجال
    أليس من حقها ان تكون الحبيبة الأولى و الأخيرة
    أليس من حقها ان تكون مفخرة لزوجها أمام الناس
    لماذا اقترن اسم الحبيبة مع العشيقة
    و اقترنت اسماء اخرى بالزوجة كلفظ الدار و الاهل و ............ و ..............
    أليس انتقاصا من حقها و قيمتها
    ما ٍرأيكم انتم اخواني

    حبيبتي زوجتي انت أغلى من روحي
    بل أنت روحي أحبك زوجتي
    ربما يراني البعض قليل الأدب لا اعرف ؟

    الامين محمد
     
    العَنْقَاءُ, habchisalaheddin و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 18:26
    #1
  2. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    انقلبت الموازين حقا .
    فهناك من ينادي صديقته بحبيبتي وغيرها من اسماء الدلع
    ولما يتزوج يستحي ان ينادي زوجته باسمها (هناك من لا يكون عنه صديقة قبل الزواج ولكن لا ينادي زوجته باسمها)
    هناك من يراه تقليلا في شانها
    وفي بعض المناطق عاداتهم هكذا لاينادون المراة باسمها بل يكنوها باسماء اخرى
    وهناك من يكنيها دلعا وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة عائش و حميراء وموفقة وهذا تكريما لها ولمنزلتها عنده
    اي منادات الزوجة بغير اسمها وتكنيتها باسماء اخرى اما تقليلا من شانها او تكريما لها .
    اما بخصوص ماقلته في موضوعك عن منادات الزوجة بالحبيبة ليس عيبا ولكن استحياءا من العائلة خاصة ان كانوا مجتمعون
    ولكن معك حق بخصوص ان العشيقة نسبت لها حقوق اكثر من الزوجة وكانها هي من يحق الاهتمام بها ..
    فنرى شباب قبل زواجه يهتم بصديقته يذهب هو وهي في رحلات وعندما يتزوج يحبس زوجته بين اربعة جدران ولا يهتم بها وكانه اتى بها من الشارع
    بارك الله فيك اخي على الموضوع القيم .
     
    جميلة الاثر, ‏18 فيفري 2017 على 18:50
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