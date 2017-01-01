حبيبتي الغالية ( متى و كيف )

بسم الله

اخواني الاعزاء في اللمة المباركة

لقد تغيرنا في كل أمور حياتنا

و نزعنا الحياء في كثير من تفاصيل و زوايا الحياة اليومية

فأصبحنا نرى ان يمسك الشاب صديقته من يدها و يمشي أمام الناس بلا خجل

و اصبحنا نرى لباسا لشبابنا و شاباتنا أقل ما يقال عنه فاضح و كاشف

و اصبحنا نرى تحليقات غريبة تخنث اولادنا

و اصبحنا نراهم يدخنون و يتخمرون أمام الملأ نهارا جهارا

و اصبحنا نرى و نسمع قهقهات البنات في الليل بلا حياء و كأنهن رجالا أشداء



كل هته السلبيات و غيرها اصبحت لا تزعجنا و كأاننا روضنا عليها

و اصبحت شيئا عاديا جدا جدا



لكن بالمقابل لو قال رجل أمام اهله او أصحابه

زوجتي حبيبتي نظروا اليه و كأنه اتركب جرما

و بادروه استحيي هته الأمور لا تقال امام العامة



لماذا انقلبت الموازين أليست الزوجة هي الحبيبة

أليست من ترعى زوجها و تصونه

أليست نصف دينه و كل حياته

اليست روحا و نفسا تؤدي واجبها مع وزوجها على أكمل وجه

أليست من جعلت زوجها رجلا و سيد الرجال

أليس من حقها ان تكون الحبيبة الأولى و الأخيرة

أليس من حقها ان تكون مفخرة لزوجها أمام الناس

لماذا اقترن اسم الحبيبة مع العشيقة

و اقترنت اسماء اخرى بالزوجة كلفظ الدار و الاهل و ............ و ..............

أليس انتقاصا من حقها و قيمتها

ما ٍرأيكم انتم اخواني



حبيبتي زوجتي انت أغلى من روحي

بل أنت روحي أحبك زوجتي

ربما يراني البعض قليل الأدب لا اعرف ؟



الامين محمد