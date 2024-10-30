الحب بين التقاليد و المكبوتات و التحرر

السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة

الحب هو شعور داخلي غير مفتعل اشبه بالراحة و الطمأنينة و الانجذاب نحو شخص آخر

عفوي و روحي و نفسي ان امتزج مع العقل زانه او ان امتزج مع التهور شانه

و هو كلمة ماتزال تثير الكثير من الجدل في المجتمعات العربية و الشرقية منذ القديم

لأنه اخذ منحى في الادب العربي القديم كأنه نوع من المجون او نوع من التمرد عن المجتمع

و رسم في مخيلتنا ان حب عبلى و ليلى كانا اشبه بالحرب ضد القبيلة

او تطرف عن العادات و التقاليد . و التعبير عنه قلة أدب

هنا اتحدث عن الحب بين الزوجين او الحب المفضي الى زواج و ليس حب الولد او المال او الحياة



انا ارى هذا رأيي الخاص

الحب شي جميل و شعور روحي سامي و رائع و مريح و مبهج و هو مشاعر عاطفية عميقة

كأن الروح تصبح روحين او روحين يصبحا روحا واحدة

اعتقد الى حد هته الاسطر الامور ربما بديهية

لكن

التعبير عن الحب و اظهاره

لا يزال المجتمع العربي يعارض و يراه نوع من التهور و قلة العقل

و الرجل الذي يمسك يد زوجته في الشارع او في السوق و الرجل الذي يقول لزوجته حبيبتي

و الرجل الذي يضع اسراره عند زوجته و يفضفض عندها و يأخذ رأيها و يقاسمها مشاعره

و أحاسيسه و يستند عليها و يجعلها صديقته و طبيبته و ممرضته و صندوق اسراره

و يتحدث لها و عنها و يشركها في ادق تفاصيل حياته و يتحدث معها عن السياسة و الرياضة و الفقه

و يطلعها عن كل همس و تصريح و تلميح و و و و و

و الأهم و الأخطر أن يعبر لها عن حبه لها و عشقه لها بالكلمات الطيبة

و المعبرة قولا و فعلا عملا و يشاركها أفراحها و احزانها و يدعمها

و يدعم عملها و مواهبها و يرفع شانها امام أولادها و قريناتها و يجعلها سلطانة حياته

يقال له في مجتمعي

رجل لكع و لئيم اي ناقص رجولة

بينما هو عمل الرجل الرجل الذي عرف طعم الحب و اخلص لحبه

و عرف كيف يعيش اجمل اللحظات مع اجمل إنسان و اجمل روح

و كل لحظة تعاش مع الحب و بالحب و مع الحبيب هي لحظة ماتعة

قد تكون سببا كافيا لنيل رضى رب الأرباب و ولوج الجنان

كيف لا و الخير كله الخير مع الاهل

فحسنة الآخرة هي الجنة و حسنة الدنيا هي الحبيبة



زوجتي كل عام و كل شهر و كل يوم بل و كل لحظة و انت حبيبتي



و أنتم ما رأيكم اخواني هل هو تحرر او تطرف ام عين الصواب

اعتذر عن الاخطاء الإملائية

