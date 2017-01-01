حكم ضرب بوق السيارة الكلاكس! بدلاً عن السلام

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏19 فيفري 2017 على 07:02.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    [ حكم ضرب بوق السيارة الكلاكس! بدلاً عن السلام ] [​IMG]

    ❐ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له :

    【 وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه #يضرب_البوق ، فإن هذا لا يكفي في السلام ، وليس من السنة، اللهم إلا أن بعض الناس يقول : ( أنا لا أريد به السلام ؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه ) هذا أرجو ألا يكون به بأس ، وأما أن يجعله بدلاً عن السلام ، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة ، ( فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه -وإذا كان الصوت لا يُسمع- فإنه يشير بيده ؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم 】.

    [​IMG][ شرح رياض الصالحين : ( ٤ / ٤٠٤ ) ، ١٣٢ - باب كيفية السلام ][​IMG]
     
    Ma$Ter, ‏19 فيفري 2017 على 07:02
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