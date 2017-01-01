[ حكم ضرب بوق السيارة الكلاكس! بدلاً عن السلام ]

❐ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له :

【 وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه #يضرب_البوق ، فإن هذا لا يكفي في السلام ، وليس من السنة، اللهم إلا أن بعض الناس يقول : ( أنا لا أريد به السلام ؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه ) هذا أرجو ألا يكون به بأس ، وأما أن يجعله بدلاً عن السلام ، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة ، ( فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه -وإذا كان الصوت لا يُسمع- فإنه يشير بيده ؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم 】.[ شرح رياض الصالحين : ( ٤ / ٤٠٤ ) ، ١٣٢ - باب كيفية السلام ]