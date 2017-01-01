طريقتي في تقشير الوجه / الجسم

نحطوهم على الوجه ونديرو تدليك خفيف بحركة دائرية ثم نعكس من فوق لتحت ومن تحت لفوق

لمدة من 5د إلى 7د كأقصى مدة،ثم نغسل الوجه بماء بارد أو ماء الحنفية عادي المهم مايكونش دافئ أوساخن. ​

- طريقة هايلة إستغنيت من بعدها على شراء كريمات التقشير التي تبآع في المحلآت

تقضي على الخلآيا الميتة في بشرة الوجه ، وراح تلآحظي بشرة رطبة نآعمة للغآية من أول إستعمآل.



- نفس الطريقة أتبعهآ في تقشير باقي الجسم الفرق فقط أني نغير الكريم وأستعمل كريم مرطب خاص بالجسم. ​

ملآحظة :

......................................................................................لصآحبات البشرة الجآفة بعد غسل الوجه من المقشر ضروري تحطي كريم مرطب على وجهك حتى ماتتعرض بشرتك لجفاف أكثر.إن شآء الله تجربوهآ وتنال إعجابكمدمتم بخير