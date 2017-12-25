كيف اتعرف على نوع بشرتي ؟

رغم شراء الكثير من المنتجات غالية الثمن واستخدامها بشكل منتظم الا ان تستمر مشاكل البشرة في الظهور لدى البنات والسيدات فلا يعرفن ما السبب، وقد يكون السبب فقط هو عدم معرفتهم انواع البشرة المختلفة او تحديد نوع بشرتهم، والذي يترتب عليه سوء اختيار منتجات عناية البشرة او مستحضرات تجميل التي لا تتناسب مع نوع البشرة لديهم فتؤدي الى تفاقم المشكلات. المحتويات: انواع البشرة علامات البشرة كيفية تحديد نوع البشرة انواع البشرة: يوجد 5 انواع رئيسية للبشرة وتتمتع كل بشرة بصفات خاصة تميزها عن غيرها، كما قد يتغير نوع البشرة مع مرور الوقت والعمر حيث يعتمد كل نوع على كمية تركيز الماء او الزيت في البشرة ومدى حساسيتها وتظهر انواع البشرة كما يلي: 1- البشرة الجافة 2- البشرة العادية 3- البشرة الدهنية 4- البشرة المختلطة 5- البشرة الحساسة كيفية تحديد نوع البشرة؟ 1- البشرة الجافة: علامات البشرة الجافة: تعتبر البشرة الجافة من انواع البشرة الرئيسية، وتظهر علامات البشرة الجافة في وجود جفاف وقشور وتسطحات وغالبا احمرار في الجلد، ايضا البشرة الجافة من انواع البشرة التي لا يظهر بها لمعان لانها تكون خالية من الزيوت. ابرز علامات البشرة الجافة: مساماتها صغيرة وغير مرئية غير مرنة نتيجة جفافها وقلة تركيز الماء بها خشنة الملمس لذلك تحتاج البشرة الجافة التي الترطيب باستمرار تظهر بها خطوط واضحة وبقع حمراء 2- البشرة العادية: علامات البشرة العادية: من افضل انواع البشرة والتي تتميز بانها طبيعية ومتوازنة العناصر فهي ليست جافة تفتقد السوائل وليست دهنية وبها فائض من زيوت لا تحتاجها البشرة. ابرز علامات البشرة العادية: لا يظهر بها مشاكل كثيرا بل نادرا مسامتها صغيرة غير مرئية غير حساسة ومرنة تتميز بالنضارة والتألق 3- البشرة الدهنية: علامات البشرة الدهنية: تظهر البشرة الدهنية بوضوع عن غيرها، وتعتبر البشرة الدهنية من اكثر انواع البشرة التي تحتاج الى عناية بإستمرار. البشرة الدهنية تظهر زيتية لامعة نتيجة كثرة افرازاها للزيوت والدهون وتتغير نسبة افراز الدهون بتغير فصول السنة. تتميز البشرة الدهنية عن باقي انواع البشرة بكونها البشرة التي تظهر بها التجاعيد متأخرا ويظهر عليها علامات الشيخوخة بعد وقت اطول من انواع البشرة الاخرى. ابرز علامات البشرة الدهنية: يظهر بها الكثير من المشكلات مثل مشكلة حب الشباب، الرؤوس السوداء، البثور وغيرها مسامتها واسعة وواضحة اللمعان ويكون نتيجة زيادة افرازات الغدد الدهنية للزيوت والدهون تحديد نوع البشرة 4- البشرة المختلطة: علامات البشرة المختلطة: تعتبر البشرة المختلطة اكثر انواع البشرة شيوعا بين الناس، وتكون البشرة خليط من البشرة الجافة والبشرة العادية والبشرة الدهنية بتوزيع على مختلف مناطق الوجه، فمن الشائع انتشار الزيوت على الوجه في شكل T zone اي على الجبهة ومنطقة الانف والذقن وباقي مناطق الوجه جافة او عادية. وهذة البشرة ايضا تحتاج الى عناية خاصة ودائمة. ابرز علامات البشرة المختلطة: مساماتها تكون واسعة وواضحة يظهر بها اللمعان لكون جزئيا دهنية فتظهر بها بعض مشاكل البشرة الدهنية مثل حب الشباب والرؤوس السوداء 5- البشرة الحساسة: علامات البشرة الحساسة: تظهر علامات البشرة الحساسة عند ارتكاب خطأ او استخدام منتج خاطئ او مؤذي للبشرة او عند التعرض لاشعة الشمس كثيرا ومواقف اخرى تؤدي الى ظهور تلك العلامات لتعرفين ان نوع البشرة لديك حساسة. ابرز علامات البشرة الحساسة: غالبا ما يكون لونها احمر تتعرض للالتهابات والتهيج سريعا وكثيرا تقشير البشرة غالبا ما تميل للجفاف تتأثر بأشعة الشمس سريعا كيفية تحديد نوع البشرة لدي؟! هذة الخطوات ابسط طريقة يمكنك بها معرفة نوع البشرةالتي تملكيها وبالتالي يسهُل امامك اختيار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل التي ستحتاجينها. 1- قومي بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر والغسول الخاص بك (اذا لست متأكدة بعد اذا كان نوعه هوالملائم لبشرتك ام لا يمكنك غسل بالصابون الطبي فقط حتي تحددين نوع بشرتك وتشترين الغسول الذي يلائم نوع بشرتك كي لا تؤذيها). 2- جففي وجهك بلطف بمنشفة ناعمة ونظيفة ويُفضل ان تكون مخصصة للوجه فقط. 3- اتركي وجهك دون وضع اي كريم مرطب او مستحضر تجميل لمدة ساعة حتي تخرج المسامات ما لديها دون ما يعيقها او يسدها شئ. 4- إحضري منديلا ورقيا ناعما وطبقيه على مختلف المناطق بوجهك على الجبين، الخدين، الذقن والانف. 5- افحصي ما تعلق وظهر على المناديل الورقي، اذا كان نوع البشرة دهني فسيظهر اثار زيتية ودهون على المنديل وتجعله شفافا وقد تظهر بالاخص في مناطق الجبين والانف والذقن والخدين، اذا ظهرت فقط في بعض هذة الاماكن وليس بأكمل وجهك سيكون نوع البشرة لديك البشرة المختلطة، اذا ظل المنديل جاف ومعلق به بعض القشور او تظهر معلقة على وجهك فهي البشرة الجافة والتي تحتاج للترطيب باستمرار، واخيرا اذا ظهر المنديل كما هو دون اي دهون او قشور ونظيف تماما فهذا هو نوع البشرة العادية. بعد تحديدك نوع البشرة لديكِ، احرصي على اختيار منتجات العناية بالبشرة جيد جدا وبدقة على ان تناسب نوع البشرة لديكِ، حيث تنتج شركات التجميل منتجات لمختلف انواع البشرة فلا تهملي الاختيار المناسب عند شرائك لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل كي تظهر المعالجة والنتائج بشكل ايجابي ووجه صافي متألق كما تتمنين دون اي مشكلات.