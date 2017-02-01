قيمة التمر

فوائد التمر متعددة وليس لها حصر ولا نهاية ، ومن اهم فوائد التمر انه يعمل على التخفيف من حدة الإمساك واضطرابات الامعاء ، ومشاكل القلب وفقر الدم والعجز الجنسى ، والاسهال والسرطان فى البطن ، ومن فوائد التمر ايضا انه يعمل على زيادة الوزن لذلك ينصح به لعلاج النحافة ، ويقول احد خبراء الصحة ان تناول تمرة واحدة كل يوم امر ضرورى لاتباع نظام غذائى متوازن وصحى . من فوائد التمر انه غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ، كذلك هذه الثمار اللذيذة تحتوى على الزيوت والكالسيوم والكبريت والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمنجنيز والنحاس والماغنيسيوم وكلها مفيدة للصحة ، ايضا للتمور فوائد هائلة فتحتوى على افضل المكونات لتنمية العضلات ، ويقوم الناس بأستهلاك التمور فى عدة طرق ، مثل خلطه مع الحليب او مع الخبز والزبد ، فالتمر طعام لذيذ ومحبوب للكبار والأطفال خصوصا فترة التعافى من الأصابة او المرض . وفقا لدراسة طبية اثبتت ان التمر مفيد فى الوقاية من السرطان فى البطن ، فنجد كثير من المسلمين يفطرون على التمر والماء ، فالافطار بتناول التمر يساعد على تجنب الافراط فى تناول الطعام من المواد الغذائية بعد انتهاء الصيام ، فعندما يبدأ الجسم بامتصاص قيمة غذائية عالية فأنه يحيد من الشعور بالجوع ، ايضا يمكن للجهاز العصبى الحصول على الكثير من المساعدة عن طريق وجود البوتاسيوم الموجود فى التمر . روابط إعلانية ايضا من فوائد التمر انه من افضل الاطعمة الحلوة التى تنظم عملية الهضم ويمكن ان تعزز مستويات الطاقة لدى الانسان فى غضون نصف ساعة من تناوله ، وتوصى جمعية السرطان الأمريكية بتناول 20 - 35 جرام من الالياف الغذائية يوميا وهو ما يمكن توفيره من خلال التمر ، ويقال ان تناول تمرة واحدة فى اليوم سوف يساعدك على الحفاظ على صحة عينيك طوال حياتك كما انه يكافح مشكلة العمى الليلى . القيمة الغذائية للتمر : يعتبر التمر مصدرا جيدا للعديد من الفيتامينات والمعادن وهو مصدر جيد للطاقة والسكر والألياف ، فتم العثور على المعادن الضرورية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك فى التمر، كما انه يحتوى على الفيتامينات مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض الفوليك وفيتامين A و فيتامين K . فوائد التمر : - من فوائد التمر انه يعمل كغذاء ملين : من الممكن ان يستخدم التمر كغذاء ملين عن طريق نقعه فى الماء طوال الليل وتناول التمر فى الصباح للحصول على النتائج المثلى ، ايضا التمر يحتوى على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان وهى امر ضرورى فى تعزيز حركة الامعاء والتى يمكن ان تخفف من اعراض الإمساك . - من فوائد التمر انه يعزز صحة وقوة العظام : ان الكميات الكبيرة من المعادن الموجودة فى التمر تعمل على تقوية العظام وتساعد على الوقاية من الامراض مثل هشاشة العظام ، كذلك يحتوى التمر على السيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكلها جزء لا يتجزأ من اسباب نمو العظام بقوة وبطريقة صحية ، وخصوصا مع التقدم فى العمر تبدأ العظام بالضعف التدريجى لذلك ينصح بتناول التمر . - من فوائد التمر انه يساعد فى الوقاية من اضطرابات الأمعاء : يعتقد ان محتوى النيكوتين الموجود فى التمر يمكن ان يكون مفيد لعلاج انواع كثيرة من الاضطرابات المعوية ، فتناول التمر باستمرار يساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصديقة فى الأمعاء ، كذلك يحتوى التمر على العديد من الأحماض الأمينية المفيدة التى يمكن أن تحفز هضم الطعام وجعلها أكثر كفاءة . - من فوائد التمر انه يعمل على الوقاية والعلاج من فقر الدم : يحتوى التمر على محتوى عالى من المعادن فهو يعتبر مكمل غذائى مثالى للذين يعانون من فقر الدم ، فهو يعمل على رفع نسبة الحديد فى الدم وزيادة الطاقة والقوة كما انه يعمل على تقليل الشعور بالخمول والتعب . - من فوائد التمر انه يعالج الحساسية : يحتوى التمر على كميات كبيرة من الكبريت العضوى وهو ليس عنصر شائع فى الاطعمة ، ونجد ان مركبات الكبريت العضوية تعمل على الحد من الحساسية وحساسية الانف الموسمية . - من فوائد التمر انه يعمل على زيادة الوزن : يتألف التمر من السكر والبروتين و العديد من الفيتامينات الأساسية ، فكيلو جرام من التمر يحتوى على ما يقرب من 3000 سعرة حرارية ، لذلك يوصى مرضى النحافة بتناول كميات كبيرة من التمر فهو يعمل على زيادة الوزن وبناء العضلات ، ايضا ينصح للمرضى الذين يعانون من ضعف نتيجة وجود مشكلة طبية خطيرة بتناول التمر باستمرار . - من فوائد التمر انه يدعم طاقة الانسان : التمر يحتوى على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز فهو يعتبر وجبة خفيفة مثالية تحقق قدر كبير من الطاقة ، فينصح بتناول التمر بعد الظهر عند بدء الشعور بالخمول والتباطؤ . - من فوائد التمر انه يعزز من صحة الجهاز العصبى : الفيتامينات الموجودة فى التمر تعزز من صحة الجهاز العصبى ووظيفته ، البوتاسيوم هو واحد من المكونات الرئيسية الذى يعزز من صحة الجهاز العصبى ويحسن من سرعة ويقظة نشاط الدماغ ، فهو مصدر غذائى رائع يحافظ على صحة العقل . - من فوائد التمر انه يحافظ على صحة القلب : التمر مفيد جدا فى الحفاظ على صحة القلب فهو مصدر غنى بالبوتاسيوم ، ويحد من خطر الاصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الامراض المرتبطة بالقلب ، ايضا من فوائد التمر انه يحد من مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم التى تضر بصحة القلب ، فيجب ان يؤكل مرتين فى الاسبوع لتحسين الصحة العامة للقلب . - من فوائد التمر انه يعالج الضعف الجنسى : ينصح بتناوله مع حليب الماعز بالاضافة الى العسل والهيل ( الحبهان ) ، فيحتوى التمر على مستويات مرتفعة من الاستراديول وعناصر الفلافونويد التى تزيد من الحيوانات المنوية . - من فوائد التمر انه يعالج العمى الليلى : فوائد التمر واسعة النطاق ويعمل على محاربة مختلف الظروف التى تؤثر على الاذن ، الانف ، والحلق ، ويمكن سحق اوراق النخيل وتحويله لعجينه توضع حول العين ، او عند تناولها شفويا تحد من اعراض العمى الليلى وعادة ما يستخدم هذا الحل فى المناطق الريفية حيث تنمو التمور . - من فوائد التمر انه يستخدم كعلاج للتسمم الكحولى : يوفر التمر اغاثة سريعة لحالات التسمم الكحولى . - من فوائد التمر انه يعالج الاسهال : التمور الناضجة تحتوى على كميات من البوتاسيوم التى تعمل على السيطرة على الاسهال ، كما أن الألياف القابلة للذوبان تساعد فى التخفيف من اعراض الاسهال ، كما انه يعزز حركة الامعاء والاداء السليم للجهاز الهضمى . - من فوائد التمر انه يعمل على الوقاية من سرطان البطن : التمر غذاء مفيد للبطن والامعاء ويمكن هضمه بسرعة وسهولة للحصول على دفعة سريعة من الطاقة . واخيرا ينبغى توخى الحذر الشديد عند اختيار التمر ، فمن المهم اختيار التمور غير لزجة السطح ، ويجب تناول التمر المجهز والمعبأ جيدا وبشكل صحيح والتأكد من غسله جيدا قبل تناوله ، فمن الممكن ان تكون ثمار التمر محملة بالاتربة او اى اشياء عالقة تسبب اصابة الانسان بالامراض المختلفة .