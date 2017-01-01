بعض الردود تسبب الجلطة و السكري و ضغط الدم

اهلا بكم أحبتي في لمتنا المباركة

لاشك ان كاتب كل موضوع حصري يتعب و يبذل جهدا

في اعداده و تنظيمه و سرده و ترتيبه و توضيحه

ليقدمه لنا جاهزا واضحا و انيقا

فيعرضه لنا في أحلى حلة . و ينتظر منا مناقشته و الرد عليه

ليسمو بفكره و و يتنور بأفكارنا و ثقافاتنا المتنوعة

و منه يتعلم و يعلم بعضنا البعض

من خلال الموضوع و من خلال الردود فأحيانا نجد في الرد حكما و علما لم يأتي به صاحب الموضوع

و احيانا كثيرة تسلط لك الردود الضوء على زوايا غابت عن صاحب الموضوع

و هكذا يكمل الردود ما خفي او نسي من الموضوع

لكن في بعض الاحيات تصادفنا ردودا غريبة جدا و تصدمنا و تحيرنا او تحزننا و احيالنا تضحكنا

و احيانا اخرى قد تجعل مستوى السكري يرتفع في جسمك او ضغط دمك و ممكن تصيبك بالجلطة ( بعيد الشر )

و تصيبك بالشلل المؤقت فتعجز عن الرد و تتصمر في مجلسك

و اذا كان كاتب الموضوع موجودا في منزله و زوجته تثرثر قربه سيطلقها بالثلاث

اما اذا كان كاتب الموضوع اختا فأكيد سيحترق عشاها و اذا كان الكاتب طالبا سيتغيب عن الدراسة بسبب العجز الجسدي الذي ألأصابه بسبب تلك الردود الغريبة

و من اهم تلك الردود الغريبة مثلا يتدخل احدهم في الرد رقم 50 يعني في الصفحة التاسعة للموضوع و يقول لك

الموضوع مخالف

يعني مارق كل النالس لم تنتبه للمخالفة الا هو

رد آخر يحرق الأعصاب و هو الرد الغريب عن الموضوع فمثلا الموضوع يتحدث عن طبقة الأوزون

فيأتي الرد ــــ

فعلا لقد رأيت ذالك في بيت جدي

او الموضوع يتحدث عن مصيبة او عزاء فيأتي الرد هكذا ــــ

ههههههههههه اعجبني موضوعك تحياااتي

و العكس أيضا الموضوع عبارة عن ضحك و مزاح فتجد كل الاعضاء يمزحون مع بعض بأسلوب راقي جدا

فيأتي الرد ــــ

هاذي جياحة

. ( يعني هو جاد جدا جدا و لا يبتسم حتى في يوم زفافه)

رد آخر من الزهاد و العباد الذين يصلون آخر الليل و نصفه و ثلثه فيتدخل في موضوع يتحدث عن حوادث المرور

فيرد عليك

أتمنى ان أموت في فلسطين شهيدا

آخر رد يزعجنا انا شخصيا يقول لك صاحبه

اذا لم يعجبك ردي فأحذفه

يعني بالدارجة بلع فمك ههههههههههههههههه

و هناك ردود محيرة مثل الموضوع فيه صفحة كاملة يرد عليك ب ــــ

مرسي

او

ههه

أو

تحير

أو

شكرا

و كأننا يرد مقابل كل حرف 1000 دينار تقشف في رد



انتم أخبروني عن الردود الغريبة التي ترونها

سلااام



الامين محمد