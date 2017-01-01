بعض الردود تسبب الجلطة و السكري و ضغط الدم

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الامين محمد, ‏23 فيفري 2017 على 18:57.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا بكم أحبتي في لمتنا المباركة
    لاشك ان كاتب كل موضوع حصري يتعب و يبذل جهدا
    في اعداده و تنظيمه و سرده و ترتيبه و توضيحه
    ليقدمه لنا جاهزا واضحا و انيقا
    فيعرضه لنا في أحلى حلة . و ينتظر منا مناقشته و الرد عليه
    ليسمو بفكره و و يتنور بأفكارنا و ثقافاتنا المتنوعة
    و منه يتعلم و يعلم بعضنا البعض
    من خلال الموضوع و من خلال الردود فأحيانا نجد في الرد حكما و علما لم يأتي به صاحب الموضوع
    و احيانا كثيرة تسلط لك الردود الضوء على زوايا غابت عن صاحب الموضوع
    و هكذا يكمل الردود ما خفي او نسي من الموضوع
    لكن في بعض الاحيات تصادفنا ردودا غريبة جدا و تصدمنا و تحيرنا او تحزننا و احيالنا تضحكنا
    و احيانا اخرى قد تجعل مستوى السكري يرتفع في جسمك او ضغط دمك و ممكن تصيبك بالجلطة ( بعيد الشر )
    و تصيبك بالشلل المؤقت فتعجز عن الرد و تتصمر في مجلسك
    و اذا كان كاتب الموضوع موجودا في منزله و زوجته تثرثر قربه سيطلقها بالثلاث
    اما اذا كان كاتب الموضوع اختا فأكيد سيحترق عشاها و اذا كان الكاتب طالبا سيتغيب عن الدراسة بسبب العجز الجسدي الذي ألأصابه بسبب تلك الردود الغريبة
    و من اهم تلك الردود الغريبة مثلا يتدخل احدهم في الرد رقم 50 يعني في الصفحة التاسعة للموضوع و يقول لك
    الموضوع مخالف
    يعني مارق كل النالس لم تنتبه للمخالفة الا هو
    رد آخر يحرق الأعصاب و هو الرد الغريب عن الموضوع فمثلا الموضوع يتحدث عن طبقة الأوزون
    فيأتي الرد ــــ     فعلا لقد رأيت ذالك في بيت جدي
    او الموضوع يتحدث عن مصيبة او عزاء فيأتي الرد هكذا ــــ ههههههههههه اعجبني موضوعك تحياااتي
    و العكس أيضا الموضوع عبارة عن ضحك و مزاح فتجد كل الاعضاء يمزحون مع بعض بأسلوب راقي جدا
    فيأتي الرد ــــ     هاذي جياحة . ( يعني هو جاد جدا جدا و لا يبتسم حتى في يوم زفافه)
    رد آخر من الزهاد و العباد الذين يصلون آخر الليل و نصفه و ثلثه فيتدخل في موضوع يتحدث عن حوادث المرور
    فيرد عليك     أتمنى ان أموت في فلسطين شهيدا
    آخر رد يزعجنا انا شخصيا يقول لك صاحبه اذا لم يعجبك ردي فأحذفه
    يعني بالدارجة بلع فمك ههههههههههههههههه
    و هناك ردود محيرة مثل الموضوع فيه صفحة كاملة يرد عليك ب ــــ     مرسي
    او ههه أو تحير أو شكرا و كأننا يرد مقابل كل حرف 1000 دينار تقشف في رد

    انتم أخبروني عن الردود الغريبة التي ترونها
    سلااام

    الامين محمد
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏23 فيفري 2017 على 18:57
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    ساعود بعد قليل:)
    لأمنشر قليلا(y)
    إحتراماتي
     
    حلم كبير, ‏23 فيفري 2017 على 19:01
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    416
    الإعجابات المتلقاة:
    1,014
    نقاط الجوائز:
    41
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    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    ليس الاول هو ردي النهائي لا أنوي قتلك لا سمح الله. :)
    لا أقصد التمنشير بمعناه الحقيقي، قصدت اني عادة اطيل الردود.
    عدنا والعود أحمد ....
    أخي الكريم طرح مبسط ومفهوم ...رائع هو أسلوبك.
    الردود التي أراها أنا قصيرة توحي لي أن صاحبها لم يقرأ الموضوع ،وإلا لتشعب في الرد وزاد ونقد واستحسن.
    فمن الاحسن لي أن لا أريد أصلا بدلا من الرد بطريقة توحي أنني مغصوب على الرد.
    صاحب الموضوع ينتظر تفاعلا معه لا كلمة شكر عابرة ،ولو كان يريد كلمة شكر لطرح صورة او نكتة ،هنا لا يوجد نقاش ... يوجد شكرا وممتع فقط.
    أما طرحه لموضوع للمناقشة فهو يقول لك حاورني لنبني فكرة عامة ،ونظرة شاملة حول الظاهرة المطروحة.

    مثلا ردودي طويلة وأخشى ما أخشى أنها مملة ،ولا يكملها أحد،لكن للأسف لا استطيع ،الكلمات اكتبها ،تأتي فكرة أخرى تحوم فأكتبها. وأخشى أني لم أوفي صاحب الموضوع حقه ،فأسهب الكتابة:confused:
    .....
    اتمنى أن أكون قد الممت بالموضوع .
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير.
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏23 فيفري 2017 على 19:20
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجزائر الحبيبة
    أهلا و سهلا تنور موضوعي بمروووركم الراقي
    كالعادة
    فعلا بعض الردود توحي ان صاحبه لم يقرأ الموضوع
    اما عن الردود الطويلة على صاحبها اختيار الاسلوب الذي يشد القاريء
    حتى احيانا الرد يكون قصير و شامل و فيه ملمح حسن و احيانا جيد و ممتاز

    و اوافقك ان الردود تدفع الكاتب الى الرد و الى الكتابة من جديد
    اشكركم مرة اخرى على عطر و كرم و جود المرور
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏23 فيفري 2017 على 19:42
    #4