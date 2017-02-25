طاجين الزيتون

اضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 615x461px.أولا نحتاج لزيتون أخضر بدون نواة .. الأفضل تبليله في الماء يومين معتغيير الماء مرتين في اليوم عوض غليه لازالة زيادة الملوحة و الحموضةالطريقة :نضع قطع الدجاج أو لحم + بصل مفروم + ملح + فلفل اسود + سمن أو زبدة قدر حبة جوز كبيرة (حسب كمية الدجاج)نضع ما سبق في طاجين و نتركه يتقلى على النار حوالي 10 دقائق ، بعد ذلك نضيف الماء بقدر ما نغطي اللحم أو الدجاجبعد أن يصير اللحم أو الدجاج مستوي نضع حبات الزيتون و جزر مقطع دوائرلما يصير الزيتون والجزر مستوي نأخذ قدر 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الصلصة في كأس و نضيف لهاملعقة صغيرة طحين (مليئة جيدا) + ملعقة صغيرة عصير الليمون.. نخلط جيدا ونضيف الخليط بسرعة إلى الطاجين و هو سخن بحيث نمسك الطاجين باليدين ونحركه حتى تصير الصلصة ثخينة قليلا.واخيرا نضع عليه بقدونس مفروم