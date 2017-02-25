طاجين الزيتون

sara fares
:: عضو منتسِب ::
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أولا نحتاج لزيتون أخضر بدون نواة .. الأفضل تبليله في الماء يومين مع
تغيير الماء مرتين في اليوم عوض غليه لازالة زيادة الملوحة و الحموضة
الطريقة :
نضع قطع الدجاج أو لحم + بصل مفروم + ملح + فلفل اسود + سمن أو زبدة قدر حبة جوز كبيرة (حسب كمية الدجاج)
نضع ما سبق في طاجين و نتركه يتقلى على النار حوالي 10 دقائق ، بعد ذلك نضيف الماء بقدر ما نغطي اللحم أو الدجاج
بعد أن يصير اللحم أو الدجاج مستوي نضع حبات الزيتون و جزر مقطع دوائر
لما يصير الزيتون و
الجزر مستوي نأخذ قدر 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الصلصة في كأس و نضيف لها
ملعقة صغيرة طحين (مليئة جيدا) + ملعقة صغيرة عصير الليمون.. نخلط جيدا و
نضيف الخليط بسرعة إلى الطاجين و هو سخن بحيث نمسك الطاجين باليدين و
نحركه حتى تصير الصلصة ثخينة قليلا.
واخيرا نضع عليه بقدونس مفروم
أولا نحتاج لزيتون أخضر بدون نواة .. الأفضل تبليله في الماء يومين مع
تغيير الماء مرتين في اليوم عوض غليه لازالة زيادة الملوحة و الحموضة
الطريقة :
نضع قطع الدجاج أو لحم + بصل مفروم + ملح + فلفل اسود + سمن أو زبدة قدر حبة جوز كبيرة (حسب كمية الدجاج)
نضع ما سبق في طاجين و نتركه يتقلى على النار حوالي 10 دقائق ، بعد ذلك نضيف الماء بقدر ما نغطي اللحم أو الدجاج
بعد أن يصير اللحم أو الدجاج مستوي نضع حبات الزيتون و جزر مقطع دوائر
لما يصير الزيتون و
الجزر مستوي نأخذ قدر 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الصلصة في كأس و نضيف لها
ملعقة صغيرة طحين (مليئة جيدا) + ملعقة صغيرة عصير الليمون.. نخلط جيدا و
نضيف الخليط بسرعة إلى الطاجين و هو سخن بحيث نمسك الطاجين باليدين و
نحركه حتى تصير الصلصة ثخينة قليلا.
واخيرا نضع عليه بقدونس مفروم