طاجين الزيتون

sara fares

sara fares

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أولا نحتاج لزيتون أخضر بدون نواة .. الأفضل تبليله في الماء يومين مع
تغيير الماء مرتين في اليوم عوض غليه لازالة زيادة الملوحة و الحموضة


الطريقة :


نضع قطع الدجاج أو لحم + بصل مفروم + ملح + فلفل اسود + سمن أو زبدة قدر حبة جوز كبيرة (حسب كمية الدجاج)




نضع ما سبق في طاجين و نتركه يتقلى على النار حوالي 10 دقائق ، بعد ذلك نضيف الماء بقدر ما نغطي اللحم أو الدجاج


بعد أن يصير اللحم أو الدجاج مستوي نضع حبات الزيتون و جزر مقطع دوائر


لما يصير الزيتون و
الجزر مستوي نأخذ قدر 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الصلصة في كأس و نضيف لها
ملعقة صغيرة طحين (مليئة جيدا) + ملعقة صغيرة عصير الليمون.. نخلط جيدا و
نضيف الخليط بسرعة إلى الطاجين و هو سخن بحيث نمسك الطاجين باليدين و
نحركه حتى تصير الصلصة ثخينة قليلا.


واخيرا نضع عليه بقدونس مفروم
 
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