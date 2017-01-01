تطبيق اندرويد .. جميع مواضيع وحلول شهادة التعليم المتوسط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نضع بين يدي طلاب شهادة التعليم المتوسط هذا التطبيق الذي يحمل اسم - البيام بين يديك - أول تطبيق جزائري للاندرويد يحتوي على جميع مواضيع وحلول شهادة التعليم المتوسط لن نطيل عليكم بالكلام ... يمكنكم معاينة التطبيق من الرابط التالي ( فيديو ) https://www.dztu.be/watch?v=wIzqimd-jw4 و يمكنكم تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي من الرابط التالي البيام بين يديك - Android Apps on Google Play نسأل الله أن يوفق جميع الطلاب و الطالبات لنيل شهادة البكالوريا نعلمكم أيضا بوجود تطبيق خاص بشهادة البكالوريا و تطبيق خاص بشهادة التعليم الابتدائي يمكنكم تحميلهم من الروابط التالية الباك بين يديك - Android Apps on Google Play السانكيام بين يديك - Android Apps on Google Play