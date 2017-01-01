تطبيق اندرويد .. جميع مواضيع وحلول شهادة التعليم المتوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة elbadri.apps, ‏27 فيفري 2017 على 19:55.

  1. elbadri.apps

    elbadri.apps :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يسرنا أن نضع بين يدي طلاب شهادة التعليم المتوسط هذا التطبيق الذي يحمل اسم

    - البيام بين يديك -

    [​IMG]

    أول تطبيق جزائري للاندرويد يحتوي على جميع مواضيع وحلول شهادة التعليم المتوسط

    لن نطيل عليكم بالكلام ... يمكنكم معاينة التطبيق من الرابط التالي ( فيديو )

    https://www.dztu.be/watch?v=wIzqimd-jw4

    و يمكنكم تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي من الرابط التالي

    البيام بين يديك - Android Apps on Google Play




    نسأل الله أن يوفق جميع الطلاب و الطالبات لنيل شهادة البكالوريا

    نعلمكم أيضا بوجود تطبيق خاص بشهادة البكالوريا و تطبيق خاص بشهادة التعليم الابتدائي

    يمكنكم تحميلهم من الروابط التالية

    الباك بين يديك - Android Apps on Google Play


    السانكيام بين يديك - Android Apps on Google Play
     
    elbadri.apps, ‏27 فيفري 2017 على 19:55
    #1