labzasalem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 39
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- sidiameur
- الجنس
- ذكر
وثائق رئيس مركز امتحان شهادة التعليم المتوسط و الابتدائي و البكالوريا
متابعي منتدي الجلفة أهلا بكم
يسرنا أن نضع بين أيديكم و تحت تصرفكم ملفا خاصا بتسيير مراكز الامتحانات الرسمية شهادة التعليم الابتدائي و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا ، و تجدون ضمن هذا الملف مختلف الوثائق التي يحتاجها رئيس مركز الاجراء و هي كمايلي:
نموذج قائمة المترشحين .
نموذج محضر سير الاختبارات الكتابية .
نموذج جدول استلام المواضيع خاص بشهادة البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط. .
نموذج جدول استلام المواضيع خاصة بشهادة التعليم الابتدائي .
نموذج محضر فك الاختام لمواضيع الامتحان .
نموذج تصريح شرفي بعدم وجود قريب في مركز الاجراء .
نموذج جدول حراسة الامتحانات الرسمية .
نموذج جدول متابعة حظور المترشحين .
نموذج جدول حظور الحراس .
نموذج جدول حظور اعضاء الامانة و الحراس .
نموذج جدول استلام اوراق الامتحان بين الامانة و الحراس .
نموذج جدول ارسال وثائق الاختبارات .
نموذج المشاركة بتحفظ في الامتحان .
نموذج تعهد بقراءة و كتابة اجابة التلميذ المكفوف .
نموذج رخصة اعفاء من مادة .
نموذج رخصة كتبة اجابة التلميذ المعاق حركيا ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج رخصة كتابة اجوبة التلميذ المعاق بصريا أو التلميذ الاعمى ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج تقرير عن حالة غش .
نموذج تصريح شرفي للمشاركة في حراسة التلميذ المعاق ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة البكالوريا .
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة التعليم المتوسط.
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة التعليم الابتدائي .
نموذج استمارة معلومات الاستاذ المشارك في مكز اجراء الامتحانات الرسمية .
نموذج جدول اجمالي للحاضرين في مركز الاجراء .
نموذج جدول حالات الغش المكتشفة على مستوى مركز الاجراء
تــحــمــيــل مــن هــنــا
متابعي منتدي الجلفة أهلا بكم
يسرنا أن نضع بين أيديكم و تحت تصرفكم ملفا خاصا بتسيير مراكز الامتحانات الرسمية شهادة التعليم الابتدائي و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا ، و تجدون ضمن هذا الملف مختلف الوثائق التي يحتاجها رئيس مركز الاجراء و هي كمايلي:
نموذج قائمة المترشحين .
نموذج محضر سير الاختبارات الكتابية .
نموذج جدول استلام المواضيع خاص بشهادة البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط. .
نموذج جدول استلام المواضيع خاصة بشهادة التعليم الابتدائي .
نموذج محضر فك الاختام لمواضيع الامتحان .
نموذج تصريح شرفي بعدم وجود قريب في مركز الاجراء .
نموذج جدول حراسة الامتحانات الرسمية .
نموذج جدول متابعة حظور المترشحين .
نموذج جدول حظور الحراس .
نموذج جدول حظور اعضاء الامانة و الحراس .
نموذج جدول استلام اوراق الامتحان بين الامانة و الحراس .
نموذج جدول ارسال وثائق الاختبارات .
نموذج المشاركة بتحفظ في الامتحان .
نموذج تعهد بقراءة و كتابة اجابة التلميذ المكفوف .
نموذج رخصة اعفاء من مادة .
نموذج رخصة كتبة اجابة التلميذ المعاق حركيا ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج رخصة كتابة اجوبة التلميذ المعاق بصريا أو التلميذ الاعمى ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج تقرير عن حالة غش .
نموذج تصريح شرفي للمشاركة في حراسة التلميذ المعاق ( التلميذ ذو الاحتياجات الخاصة ) .
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة البكالوريا .
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة التعليم المتوسط.
نموذج جدول الاحصائيات المفصلة لشهادة التعليم الابتدائي .
نموذج استمارة معلومات الاستاذ المشارك في مكز اجراء الامتحانات الرسمية .
نموذج جدول اجمالي للحاضرين في مركز الاجراء .
نموذج جدول حالات الغش المكتشفة على مستوى مركز الاجراء
تــحــمــيــل مــن هــنــا