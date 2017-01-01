قالوا عن التلفاز ماذا تقول أنت عنه؟ · أبناؤنا ليسوا مهيأين للتعامل مع تلك الرسائل الإعلانية الشرسة التي تصرخ في آذانهم:"الجمال ضرورة حيوية للسعادة" · إن اللانظام وحتى الجنس العشوائي هو الأصل ..العنف هو أسوب حياة ... · تخطى الطفولة واجعل من نفسك شخصا بالغا الآن ؟ · ربما يستطيع الشخص البالغ أن يميز بين الغث والسمين ..ويفرق بين الحقيقة والخيال ..ولكن ماذا يدور في العقول الطيعة لطلبة المدارس عند مشاهدتهم لتلك القنوات؟ · تقول احدى الأمهات عن تربية طفل جيد إنها تتطلب من الوالدين أن يقاوموا هذه الرسائل الموجهة من قبل الإعلام بضراوة لاهوادة فيها... · إن واجبنا كآباء وأمهات لكي نتغلب على تأثير هذه الإعلانات ...سيكون من الصعب على أبنائنا أن ينموا بشكل طبيعي دون أن تشوه نظرتهم لما هو حقيقي وماهو مهم ... · استرسل أحد الآباء متهكما عن جدوى مشاهدة فريق غنائي يتمايل مثل الطاووس المتأنق ..مستجديا إعجاب الجماهير ...أين(في هذه البرامج) سماحة النفس والتواضع الذي أريد أن أغرسه في أبنائي؟ · وأب آخر ممن تحدثنا اليهم لم يعر الأمر أي اهتمام بل كل ماهنالك بالنسبة له أنه لايريد امتلاك التلفاز وعندما يحدث شيئ خطير يزلزل الأرض أو ذو أهمية إخبارية كبيرة _كنهائيات كأس العالم مثلا _لابد أن نتابعه في حينه لأن القراءة عنه غير كافية حينها فقط يمكننا أن نؤجر تلفازا ليوم واحد فقط أو إثنين...عدا ذلك يمككنا أن نجد شيئا آخر أفضل نقوم به بدل قضاء الساعات في مشاهدة هذا الجهاز الأحمق الذي لاعقل له · وقال آخر: · نحن في مواجهة معركة اذا يجب على الوالدين أن يخبروا ابنائهم في كلمات محددة أن الجمال والأزياء والمكياج والموضة_ كل هذه الأشياء التي يقدسها المجتمع-ليست هي كل شيء. · وقال ستيف جوبز: أعتقد مبدئياً أننا نقوم بإغلاق عقولنا حين نبدأ بمشاهدة التلفاز.... من كتاب "كيف ينشئ الآباء الأكفاء أبناء عظاما" د. آلان ديفيدسون & روبرت ديفيدسون