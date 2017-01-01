كم عدد القنوات التلفزيونية في بيتك؟

السلام عليكم

شوفو الامريكان حتى لا يطلع شعبه على ما يحدث خارج امريكا و حتى لا يعرف حقائق اخرى غير تلك التي تقدمها قنواتهم

من اجل ذلك و غيره وفروا العديد من القنوات الوطنية الارضية

و نحن صدروا لنا كل شيء و و بسبب غبائنا انسقنا وراءهم في السلبي اكثر من الايجابي

و الله صدمت لهذه الحقيقة الامريكان و رغم حضارتهم ليست لديهم قنوات فضائية؟؟؟

هذه سياسة يهودية بامتياز حتى لا يشوش الآخرون افكار شعبهم

انا شخصيا اتابع قنوات محدودة و حذفت كل ما هو مخالف

فعلا مشاهدة التلفزيون كثيرا مضيعة للوقت يحب ان ننتبه لهذا الامر جيدا

مشكورة على الموضوع

ينقل الى القسم المناسب ​