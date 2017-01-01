هل بقيت الغيرة عند الرجال

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة bleu roi, ‏2 مارس 2017 على 16:35.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    805
    الإعجابات المتلقاة:
    1,722
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    [​IMG]
    لقد خلق الله الذكر و الأنثى كي لا يشعرا بالوحدة لكن لحكمة ربانية تصدر ادم القوامة على حواء لعدة أسباب

    منها القوة في الجسد و الحكمة في العقل والتثبت في القلب لهذا بعث الله الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة والسلام لهداية

    الأمم ولم يرسل نبيات ولا رسولات وهذا يوضح أن الرجل مختلف عن المرأة ولا يتساويان في عدة أمور .

    من بين المبادئ التي يجب أن تكون في الرجل الطبيعي هي الغيرة على العرض و الأرض و الدين

    فالحرص على الحفاظ عليهم والدفاع عنهم من باب الفحولة و الحرية و الكرامة التي لا غبار عليها ، هذا ما اشتهروا به

    قبائل العرب منذ وطئهم في الوجود و هذه النخوة كانت قبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره تمم مكارم الأخلاق .

    عندما كانت الغيرة عند العرب كانوا يذبحون الجمل والفرس التي تركب عليها نساءهم كي لا يركب عليها رجل أخر

    وهذا من باب شدة الغيرة لان المرأة هي شرف الرجل ، وفي مرحلة ما من التاريخ كانوا الحضارات العظمة

    تخاف الإقتراب من بلاد المسلمين بل العكس يدخل المسلمين إلى أوطانهم متغلغلين في عقر دارهم فاتحين وناصرين للدين .

    نعم سنبكي على الأطلال كما سنبكي على حالنا فاليوم الأعراض تنتهك ليل نهار بإسم الحب و الشرف يشترى بثمن بخس

    ، يتساءل أحدهم أين هي الرجولة و نسائكم يتبرجن و يعملن جنبا إلى جنب مع الرجل أو حتى يسافرن لوحدهن

    و أخر يتساءل أين هي الحرية و أرضكم قد سلبت منكم بطريقة ظالمة وتستغل ثرواتها لمستعمر داخلي وخارجي وأنتم

    منبطحين للذل ، كيف تنصرون الدين و قد أخذتكم العولمة إلى عالم نكرة و انتزع الإيمان من قلوبكم بحب المادة و

    عبادة الشهوات و بهذا الشكل ضعفت قضياكم فضاع الحق هباء منثورا .

    لا ريب أن ما يحدث في وقتنا من تنازلات في قيم الرجولة هو ناتج عن ظروف خاضعة لتضاريس الزمن المليئة بالفتن

    - فهل بقيت حقا الغيرة عند الرجال ؟؟؟

    [​IMG]



    [​IMG]
     
    العَنْقَاءُ و حلم كبير معجبون بهذا.
    bleu roi, ‏2 مارس 2017 على 16:35
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,524
    الإعجابات المتلقاة:
    10,927
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد أخي
    و اقسم لك بالذي لا اله غيره أن ما وقع بيننا سوء تفاهم
    و احترمك اكثر مما تتخيل
     
    bleu roi و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 مارس 2017 على 18:16
    #2
  3. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    805
    الإعجابات المتلقاة:
    1,722
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم

    الأمر بسيط لا داعي للحلف قد يكون سوء تفاهم وعلى الأرجح نهايته سيكون تفاهم

    إذا كنت المخطيء أطلب السماح وإذا كنت ممن أخطأوا في حق السماح

    بين الطلب و التنازل يبقى القلب صافي لا يحمل في جعبته إلا الود

    و لك بالمثل

    تسلم
     
    bleu roi, ‏2 مارس 2017 على 18:45
    #3