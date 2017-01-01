هل بقيت الغيرة عند الرجال

لقد خلق الله الذكر و الأنثى كي لا يشعرا بالوحدة لكن لحكمة ربانية تصدر ادم القوامة على حواء لعدة أسباب منها القوة في الجسد و الحكمة في العقل والتثبت في القلب لهذا بعث الله الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة والسلام لهداية الأمم ولم يرسل نبيات ولا رسولات وهذا يوضح أن الرجل مختلف عن المرأة ولا يتساويان في عدة أمور . من بين المبادئ التي يجب أن تكون في الرجل الطبيعي هي الغيرة على العرض و الأرض و الدين فالحرص على الحفاظ عليهم والدفاع عنهم من باب الفحولة و الحرية و الكرامة التي لا غبار عليها ، هذا ما اشتهروا به قبائل العرب منذ وطئهم في الوجود و هذه النخوة كانت قبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره تمم مكارم الأخلاق . عندما كانت الغيرة عند العرب كانوا يذبحون الجمل والفرس التي تركب عليها نساءهم كي لا يركب عليها رجل أخر وهذا من باب شدة الغيرة لان المرأة هي شرف الرجل ، وفي مرحلة ما من التاريخ كانوا الحضارات العظمة تخاف الإقتراب من بلاد المسلمين بل العكس يدخل المسلمين إلى أوطانهم متغلغلين في عقر دارهم فاتحين وناصرين للدين . نعم سنبكي على الأطلال كما سنبكي على حالنا فاليوم الأعراض تنتهك ليل نهار بإسم الحب و الشرف يشترى بثمن بخس ، يتساءل أحدهم أين هي الرجولة و نسائكم يتبرجن و يعملن جنبا إلى جنب مع الرجل أو حتى يسافرن لوحدهن و أخر يتساءل أين هي الحرية و أرضكم قد سلبت منكم بطريقة ظالمة وتستغل ثرواتها لمستعمر داخلي وخارجي وأنتم منبطحين للذل ، كيف تنصرون الدين و قد أخذتكم العولمة إلى عالم نكرة و انتزع الإيمان من قلوبكم بحب المادة و عبادة الشهوات و بهذا الشكل ضعفت قضياكم فضاع الحق هباء منثورا . لا ريب أن ما يحدث في وقتنا من تنازلات في قيم الرجولة هو ناتج عن ظروف خاضعة لتضاريس الزمن المليئة بالفتن - فهل بقيت حقا الغيرة عند الرجال ؟؟؟