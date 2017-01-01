كيفية تحرير وضعية ادماجية مميزة في اللغة العربية - سنة 5 ابتدائي حتى يصبح تلاميذك مميزين في الوضعية الادماجية عليك بهذه النصائح و سترى النتيجة باذن الله تعالى لي ملاحظة صغيرة للمعلمين ارجو ان تلفتوا انتباه التلاميذ عند قراءتهم للوضعية الادماجية الى ما يلي 1*قراءة الموضوع بتاني و تركيز 2*وضع خطوط على الكلمات المهمة التي جاءت في الوضعية 3*تعليم التلميد ان الجواب على الوصعية ياتي 1*1 بمقدمة بسيطة و مبسطة 2*2التعبير في صلب الموضوع هنا ان امكن يستدل في تعبيره بايات او اشعار او احاديث على حسب مقدورات التلميذ 3*3 ياتي بخاتمة بسيطة و مبسطة و هنا انصح المعلمين باستعمال الاساليب المعروفة لدى التلميذ اسلوب التحذير اسلوب التعجب اسلوب النفي اعطي مثال لذلك 1****اذا كان الموضوع مثلا يتعلق بوصف الطبيعة او ذكر مزايا البلد يمكن للتلميذ ان ينهي تعبيره هكذا ما اجمل بلدي لقد اعطاه الله نعما كثيرة...مناظر طبيعية خلابة تسر الناظرين و ثروات تمكنه من ااتقدم و الازدهار بين الامم. نصيحة اخرى لاحبائى المعلمين تنبيه التلاميذ في استعمال المعلومات التي تتيحها لهم المواد التربوية الاخرى و اخص بالذكر التربية الاسلامية التي اعتبرها انا شخصيا خزانا هائلا للوضعيات الادماجية لان الاسلام يتطرق للخير و الشر يتطرق للمنفعة و الفساد يتطرق للعلم و الجهل يتطرق لكل شؤون الحياة عليكم ان تنبهوهم لهذا و انا واتق ان التلميذ اذا ما فتحت له نافذة مبصرة سيعطي لك نماذجا في التعبير رائعة وانا لا اقول هذا من باب الكلام فقط بل جربته كثيرا .............. لمشاهدة الموضوع الأصلي في منتدى اللمة إضغط هنا تحياتى لكم جميعا