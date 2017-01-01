برشلونة يتراجع ويدعم بيكيه في معركته ضد الحكام

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، يدعم جيرارد بيكيه، مدافع الفريق الكتالوني، في معركته ضد الحكام. وكان بيكيه نشر عبر حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة وأرفق معها 4 صور، قارن فيها الأخطاء التحكيمية التي أضرت بفريقه مع التي استفاد منها منافسه التقليدي ريال مدريد. وكتب الدولي الإسباني وقتها في تغريدته "أمام نفس الفرق خسرنا 8 نقاط على الأقل. هذه صور من الصحافة المدريدية لمن يشكك"، قبل أن تقرر لجنة الحكام الإسبانية تقديم شكوى ضد اللاعب إلى لجنة المسابقات. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم، السبت، "بيكيه بدأ العام الجديد بالاحتجاج ضد أخطاء الحكام، بعد مواجهتي فريقه أمام أتلتيك بيلباو وفياريال، وقد ترك وحده في هذه المعركة، بعد أن رفض رئيس النادي والمدرب لويس إنريكي انتقاد الحكام". وأضافت الصحيفة أنه بعد ذلك ظل بيكيه صامتًا لعدة أسابيع، حيث امتنع عن الظهور في المنطقة المختلطة عقب المباريات، وكذلك قلل من مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يوم الأحد الماضي، إذ خرج عن صمته بعد مواجهة ريال مدريد وفياريال. وتابعت الصحيفة "الأداء المثير للجدل من الحكم جيل مانزانو دفع بيكيه للمقارنة بين الأخطاء التي ارتكبها الحكام في مباريات برشلونة ومدريد ضد فياريال ومالاجا، وأن أخطائهم تسببت في خسارة البارسا 8 نقاط". وواصلت "علنًا موقف النادي لم يتغير، ولكن من داخل الأروقة، فإن بيكيه تلقى الدعم من جانب الرئيس بارتوميو، الذي أراد أن ينقل له بأنه ليس وحيدًا في حملته من أجل تحقيق العدالة". وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن روبرت فرنانديز، المدير الرياضي للبارسا، ساند مدافع الفريق قائلاً "بيكيه يقول الحقيقة، سواء أراد الناس سماعها أو لا، يجب أن يحترموه؛ لأنه يقول الحقيقة".