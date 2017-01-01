مورينيو يطمع في نجم توتنهام

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يرغب باستقدام لاعب وسط توتنهام إريك داير مقابل 35 مليون جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي من أشد المعجبين بقدرات لاعب توتنهام البالغ من العمر 23 والذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز، كما أكدت أن مورينيو أراد التعاقد مع داير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بيد أن توتنهام رفض إجراء أي مفاوضات في حال قدم له عرضا يقل عن 45 مليون إسترليني. ويستعد مورينيو لإنفاق مبالغ ضخمة قد تصل إلى 200 مليون جنيه استرليني، وهو عازم على ضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان مقابل 80 مليون جنيها، لكنه يريد أيضا الحصول على مدافع، ولاعب وسط متأخر، وظهير على أحد الجانبين. وقال مصدر مقرب لمانشستر يونايتد لـ"ذا صن": يونايتد مهتم بضم داير، وكان عازما على التقدم بعرض له في كانون الثاني/يناير الماضي، لم يحدث ذلك، إلا أن مورينيو يضعه على لائحة مشترياته في الصيف المقبل لأنه يحبه، توتنهام لا يريد بيع اللاعب مهما كانت الظروف، لكن لا يمكنك توقع ما سيحدث في حال توفرت الأموال على طاولة المفاوضات". ولعب داير 88 مباراة مع توتنهام منذ أن انتقل إليه العام 2014 قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 4 ملايين جنيه استرليني، وأحرز خلالها 5 أهداف.