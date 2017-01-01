عملاق أوروبي يرغب في ضم ماسكيرانو

يسعى يوفنتوس، لإقناع الأرجنتيتي خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط برشلونة بالانضمام لصفوف النادي الإيطالي، الصيف المقبل. ويرتبط ماسكيرانو، بعقد مع برشلونة حتى صيف 2019، لكنه صرح في أكثر من مناسبة بأنه كان قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة الصيف الماضي. وقالت مجلة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الجمعة، إن يوفنتوس يسعى لإقناع الأرجنتيني المخضرم، بالانضمام لصفوف الفريق الصيف المقبل. ويعتقد مسؤولو البيانكونيري الإيطالي، أن خافيير ماسكيرانو، صاحب الخبرة الطويلة في أوروبا، قادر على ملء الفراغ في خط وسط الفريق، الفترة المقبلة. وسيعتمد يوفنتوس، بحسب الصحيفة، على العديد من العوامل، ليتمكن من ضم ماسكيرانو، حيث من المرجح أن يقوم برشلونة بتخفيض رواتب بعض لاعبيه، واستقطاب آخرين برواتب أقل، وربما الاستغناء عن بعض اللاعبين الحاليين بالفريق. وأكدت الصحيفة، أن "إدارة يوفنتوس، لن تدخر أي وسيلة، لإقناع ماسكيرانو بالانضمام للفريق".