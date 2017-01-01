المُتَزَوِجَــــــة تُفيْد وَ المخْطُوبَـة تَسْتفيْـد { العدد الآول }

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها نعود إليكن من جديد موضوع مع فكرة جديدة قصد النهوض بالقسم و اخراجه من الركود الى النشاط و كذا قصد استفادة المخطوبة خاصة و العازبة عامة من المتزوجآت فكرة الموضوع : في كل أسبوع نستضيف احدى العضوات المتزوجات و نضعها تحت المجهر و على المخطوبات و حتى العازبات و المتزوجات تقديم الاسئلة و كل استفساراتهن حول الزواج و فترة الخطوبة و كل ما يخص العروس و على الضيفة الاجابة على الاسئلة و تقديم نصائح و تدابير للمخطوبات و مشاركتهن تجاربها و تقديم كذلك برنامج جيد لسير الحياة الزوجية بدون مشاكل و كيفية التخلص من المشاكل في حالة وجودها انتظرونــــــــــا مع أول ضيفـة هذآ المســـاء بالنوفيق مع تمنياتي أن تلقى هذه الفكرة تفاعل و الهدف هو أن نستفيد لكي نفيـد