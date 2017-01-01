المُتَزَوِجَــــــة تُفيْد وَ المخْطُوبَـة تَسْتفيْـد { العدد الآول }

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 14:03.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها


    نعود إليكن من جديد موضوع مع فكرة جديدة
    قصد النهوض بالقسم و اخراجه من الركود الى النشاط
    و كذا قصد استفادة المخطوبة خاصة و العازبة عامة من المتزوجآت


    فكرة الموضوع :

    في كل أسبوع نستضيف احدى العضوات المتزوجات و نضعها تحت المجهر
    و على المخطوبات و حتى العازبات و المتزوجات تقديم الاسئلة و كل استفساراتهن حول الزواج و فترة الخطوبة و كل ما يخص العروس
    و على الضيفة الاجابة على الاسئلة و تقديم نصائح و تدابير للمخطوبات
    و مشاركتهن تجاربها و تقديم كذلك برنامج جيد لسير الحياة الزوجية بدون مشاكل
    و كيفية التخلص من المشاكل في حالة وجودها



    انتظرونــــــــــا مع أول ضيفـة هذآ المســـاء

    بالنوفيق
    مع تمنياتي أن تلقى هذه الفكرة تفاعل و الهدف هو أن نستفيد لكي نفيـد



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    المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 14:03
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