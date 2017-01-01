المُتَزَوِجَــــــة تُفيْد وَ المخْطُوبَـة تَسْتفيْـد { العدد الآول }

نعود إليكن من جديد موضوع مع فكرة جديدة

قصد النهوض بالقسم و اخراجه من الركود الى النشاط

و كذا قصد استفادة المخطوبة خاصة و العازبة عامة من المتزوجآت

فكرة الموضوع :

في كل أسبوع نستضيف احدى العضوات المتزوجات و نضعها تحت المجهر

و على المخطوبات و حتى العازبات و المتزوجات تقديم الاسئلة و كل استفساراتهن حول الزواج و فترة الخطوبة و كل ما يخص العروس

و على الضيفة الاجابة على الاسئلة و تقديم نصائح و تدابير للمخطوبات

و مشاركتهن تجاربها و تقديم كذلك برنامج جيد لسير الحياة الزوجية بدون مشاكل

و كيفية التخلص من المشاكل في حالة وجودها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهأهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد فيانتظرونــــــــــا مع أول ضيفـة هذآ المســـاءبالنوفيقمع تمنياتي أن تلقى هذه الفكرة تفاعل و الهدف هو أن نستفيد لكي نفيـد