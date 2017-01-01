أزمة جديدة تواجه برشلونة في ملف خليفة إنريكي

يواجه نادي برشلونة أزمة بشأن ملف المدير الفني الجديد، الذي سيخلف لويس إنريكي، المدير الفني الحالي، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن إدارة البارسا تنتظر الانتهاء من مباراة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لحسم خليفة إنريكي، علما بأن الفريق أمام مهمة صعبة، إذ يتحتم عليه الفوز بفارق أكبر من 4 أهداف، لمواصلة مشواره في البطولة القارية. وأضافت الصحيفة أن هناك 3 مرشحين بارزين لخلافة إنريكي، هم إيزيبيو ساكريستان، المدير الفني لريال سوسيداد، وإرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، وخوان كارلوس أونزو، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الكتالوني. وأشارت إلى أنه في حالة استقرار إدارة النادي الكتالوني على تعيين أونزو، فإنه لا توجد مشكلة، بل سيتم الأمر بنفس السيناريو الذي تم به تصعيد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا لمنصب المدير الفني بعد إعلان بيب جوارديولا رحيله. أما في حالة اختيار فالفيردي أو ساكريستان، فإن إدارة برشلونة ستواجه أزمة، إذ ستضطر للانتظار عدة أسابيع، خصوصا أن فريقي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو يتصارعان على الفوز بإحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، بينما تريد إدارة البارسا حسم ملف المدرب الجديد بنهاية شهر مارس/ آذار الجاري. ويحتل سوسيداد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يأتي بيلباو في المركز الثامن بـ38 نقطة.